Sopra Steria et Opinum accompagnent Enedis dans ses services de transition énergétique et écologique pour les territoires

PARIS, 26 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Sopra Steria, l'un des leaders européens de la Tech reconnu pour ses activités de conseil, de services numériques et d'édition de logiciels, et Opinum SA, éditeur spécialisé dans l'analyse et l'exploitation des données énergétiques collaborent pour permettre à Enedis de proposer un service aux collectivités pour accompagner la sobriété énergétique dans les territoires.

Enedis, gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sur 95 % du territoire métropolitain, joue un rôle capital dans la transition énergétique et écologique en tant qu'opérateur de données. Face aux enjeux de cette transition, Enedis a retenu Sopra Steria et Opinum pour apporter aux autorités concédantes et aux collectivités locales un dispositif de données simple, performant et personnalisable au service des enjeux des territoires.

Opinum Data Hub, la solution fournie par Opinum et déployée par Sopra Steria, permet de traiter des volumes importants d'informations de manière sécurisée. Enedis est le premier acteur majeur du secteur public à bénéficier des capacités de la « Trusted Digital Platform (TDP) », solution de cloud souverain conçue et opérée par Sopra Steria, labellisée Open Trusted Cloud par OVHCloud. La société met à profit son expérience dans le secteur de l'énergie au service de ce projet ainsi que ses savoir-faire en matière d'infrastructure, d'intégration et de conseil.

Enedis facilite ainsi l'accès, au sein d'un cloud souverain, des collectivités territoriales aux données de consommation et de production d'énergie. Chaque collectivité maîtrise l'usage de ses données (suivi des consommations des bâtiments par type d'usage : bornes de recharge, éclairage public, …) et peut créer ses tableaux de bord personnalisés associés aux données énergétiques choisies ainsi que des rapports d'analyse qui peuvent être automatisés. De plus, la collectivité peut déterminer un seuil de consommation sur certains usages et être alertée en cas de dépassement.

Cette solution fournie par Opinum est intégrée dans le nouveau Portail Collectivités Locales d'Enedis officiellement lancé lors du Congrès de la Fédération Nationale des Collectivités concédantes et régies (FNCCR) à Rennes en septembre dernier. La dynamique de déploiement et d'appropriation de cette solution et du nouveau portail d'Enedis est engagée dans un contexte d'attentes extrêmement fortes de la part des collectivités locales.

« Nous sommes fiers d'accompagner Enedis dans la transformation du marché de l'énergie et de permettre aux collectivités territoriales de capitaliser sur la valeur de la donnée pour mener leur transition énergétique. Cette collaboration avec Enedis et Opinum illustre notre conviction que le digital joue un rôle clé pour transformer le secteur et faire face aux enjeux environnementaux », déclare Franck Chevalley, Directeur Energie & Utilities, Sopra Steria.

« Disposer d'indicateurs de performance énergétique est clef pour accélérer la transition énergétique. Nous sommes particulièrement fiers de voir l'impact que peut avoir notre outil dans les mains d'Enedis et de ses équipes pour aider les collectivités à mieux gérer l'énergie », indique Loïc Bar, fondateur et CEO, Opinum.

A propos de Sopra Steria

Sopra Steria, l'un des leaders européens de la Tech reconnu pour ses activités de conseil, de services numériques et d'édition de logiciels, aide ses clients à mener leur transformation digitale et à obtenir des bénéfices concrets et durables. Il apporte une réponse globale aux enjeux de compétitivité des grandes entreprises et organisations, combinant une connaissance approfondie des secteurs d'activité et des technologies innovantes à une approche résolument collaborative. Sopra Steria place l'humain au centre de son action et s'engage auprès de ses clients à tirer le meilleur parti du digital pour construire un avenir positif. Fort de 47 000 collaborateurs dans près de 30 pays, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 4,7 milliards d'euros en 2021.

The world is how we shape it.

Sopra Steria (SOP) est coté sur Euronext Paris (Compartiment A) - Code ISIN : FR0000050809

Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.soprasteria.com/fr

A propos de Opinum

Opinum est une entreprise orientée produit qui développe Opinum Data Hub, une plateforme de gestion de données conçue pour accélérer la digitalisation des acteurs de l'eau et de l'énergie grâce à des capacités de traitement des données, de data science, de visualisation des données, de publications et d'alertes.

