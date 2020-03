Soprano lança no Brasil o Soprano Connect para suportar à demanda acelerada de envio de mensagens corporativas via WhatsApp

SAO PAULO, 17 de março de 2020 /PRNewswire/ -- A Soprano Design, líder global em soluções de mensagens corporativas baseadas na nuvem, lançou uma versão atualizada de sua plataforma de mensagens Omnichannel, Soprano Connect, no mercado brasileiro.

A capacidade do WhatsApp Business Messaging da Soprano, habilita um novo canal para interações móveis mais significativas e confiáveis entre as marcas e seus consumidores, diz Nemer Alias, Diretor da Soprano Brasil.

"O consumidor demanda uma comunicação mais dinâmica, isso acelera a necessidade das empresas irem além do SMS e se conectarem com seus clientes usando serviços avançados de comunicação e plataformas como o WhatsApp. Tradicionalmente, os aplicativos de mensagens eram usados para conversas informais, mas empresas estão colhendo as recompensas por envolverem seus consumidores através dessas plataformas."

Alias diz que a versão brasileira do Soprano Connect ajuda as empresas a adotarem uma plataforma segura de mensagens multicanal, garantindo que elas possam se conectar facilmente aos 77% dos proprietários de smartphones brasileiros que preferem o WhatsApp para interagir com as empresas.

"A plataforma se integra facilmente aos sistemas de TI e oferece a capacidade de personalizar totalmente as mensagens do WhatsApp, além de permitir o compartilhamento de links ", explica Nemer Alias. "Possui modelos de mensagens e variáveis personalizáveis com análises completas para mostrar exatamente quando as mensagens foram entregues e lidas. É um novo canal corporativo no qual os consumidores confiam e preferem."

O Soprano Connect, baseia-se no sucesso dos recursos de mensagens omnichannel da Soprano, lançado no ano passado. Trata-se de uma plataforma que os clientes corporativos e parceiros de telecomunicações nos EUA, Europa, Ásia e Austrália confiam há mais de uma década.

Alias diz que a plataforma WhatsApp Business Messaging da Soprano oferece às empresas brasileiras a oportunidade de um maior envolvimento com seus clientes para melhorar o serviço, a lealdade e a confiança. Sua equipe está animada por lançar o Soprano Connect no Brasil, dada a importância do mercado.[1]

"A Deloitte sugere que o ecossistema global de smartphones exceda um trilhão de dólares por ano e que 80% das pessoas acessam seus celulares antes de sair da cama. O desejo de estar conectado alimenta novos ambientes de negócios, como as Plataformas de Comunicação como Serviço (CPaaS). A oportunidade de ajudar nossos clientes a construírem conexões sólidas, com o Soprano Connect, é algo que nos deixa animados."

[1] https://www.pagbrasil.com/insights/smartphone-usage-in-brazil/

FONTE Soprano Design

SOURCE Soprano Design