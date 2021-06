SORCIA Minerals acquiert des droits sur le lithium dans le Salar de Maricunga, au Chili

SORCIA a conclu un accord portant sur plus de 2 000 hectares pour exploiter le lithium au moyen d'une technologie durable innovante

SANTIAGO, Chili, 25 juin 2021 /PRNewswire/ -- SORCIA CHILE SPA (SORCIA), une filiale à part entière de la société américaine SORCIA MINERALS LLC, a conclu un accord avec RJR SALAR SPA (RJR) pour exploiter le lithium dans le salar de Maricunga, dans la région d'Atacama.

Sorcia continue d'avancer dans son objectif d'introduire au Chili une technologie innovante et hautement durable développée par la société canadienne INTERNATIONAL BATTERY METALS, LTD. (IBAT), et qui permet d'extraire du lithium, tout en réinjectant plus de 90 % de la saumure extraite à l'état naturel, en minimisant la consommation d'eau et en utilisant des usines mobiles et modulaires moins invasives pour le sol.

La technologie d'« absorption sélective » du lithium a été inventée à la fin des années 1980 par le Dr John Burba, PDG d'IBAT. La dernière version de la technologie exclusive du Dr Burba permet une extraction plus efficace que les méthodes actuelles, ce qui réduit l'empreinte carbone, diminue considérablement l'utilisation d'eau et de saumure dans le salar, et protège l'écosystème environnant.

La demande croissante de lithium, tirée par l'électromobilité, exige l'utilisation de technologies plus propres qui assurent la préservation des ressources et garantissent les conditions de vie des communautés locales, déjà mises à mal par la raréfaction des ressources en eau.

Les travaux d'exploration seront réalisés en collaboration avec l'UNIVERSITÉ DE SANTIAGO DE CHILE (USACH), partenaire stratégique de SORCIA pour la recherche, le développement et la mise en œuvre de nouvelles technologies d'exploitation minière durable.

Cette acquisition s'inscrit dans la continuité de l'objectif d'Ensorcia Metals Corporation, la société mère de Sorcia, qui vise à mettre en place une chaîne d'approvisionnement complète comprenant des usines de carbonate et des usines d'hydroxyde en cours de développement et prévues en Europe.

Contact :

[email protected]

Badajoz 45, piso 17, Las Condes

Santiago - Chili

Tél. +562 32102041

Tél. +562 32102042

Tél. +1 (917) 8096970

SOURCE Sorcia Minerals LLC