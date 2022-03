Sorcia Minerals recebe a Universidade de Santiago do Chile na usina de extração direta de lítio da International Batteries Metals

SANTIAGO, Chile, 16 de março de 2022 /PRNewswire/ -- A SORCIA MINERALS LLC (SORCIA), teve o prazer de receber a UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DO CHILE (USACH) nos EUA para uma visita à recém-concluída usina de extração direta de lítio da INTERNATIONAL BATTERIES METALS (IBAT).

A USACH enviou o Dr. Alonso Arellano, docente da Faculdade de Engenharia, para verificar o progresso e a montagem da usina de extração direta de lítio. O Dr. Arellano afirmou: "Estamos extremamente satisfeitos com a última fase da construção e o sucesso da montagem da usina. Essa usina mudará para sempre o setor de mineração de lítio no Chile, protegendo o meio ambiente e a flora, fauna e água encontradas nos desertos de sal nas proximidades e reinjetando pelo menos 90% da salmoura nas mesmas condições que se encontrava antes do início do processo de separação."

A SORCIA e a USACH trabalham juntas desde 2018 para implementar no Chile a tecnologia desenvolvida pela IBAT. A USACH determinou após uma análise abrangente da tecnologia disponível, que o processo desenvolvido pelo Dr. John Burba para a IBAT é o único capaz de separar o lítio sem causar um impacto significativo no meio ambiente. O Dr. John Burba desenvolveu a tecnologia original de absorção que tem sido usada nos desertos de sal de Hombre Muerto, na Argentina, desde 1998. A nova tecnologia modular da IBAT causa pouco ou nenhum impacto ambiental e mantém a integridade da fonte de água.

O presidente e CEO da SORCIA, o Sr. Daniel T. Layton, disse: "O trabalho que temos feito com a Universidade de Santiago do Chile nos últimos quatro anos é extremamente importante. O prestígio técnico e a vasta experiência da USACH em mineração e engenharia têm sido fundamentais na implementação futura da tecnologia desenvolvida pela IBAT nas salinas do Chile. O Chile está moldando um novo paradigma que respeita o meio ambiente, os direitos e a saúde da população que vive nas regiões ancestrais próximas aos desertos de sal. Juntos, oferecemos uma nova abordagem que manterá o Chile na vanguarda tecnológica do setor de lítio por muito tempo."

Esse trabalho faz parte do acordo firmado entre a USACH e a SORCIA para pesquisa, desenvolvimento e inovação (P+D+I); e a implementação de uma nova tecnologia de extração de lítio. A tecnologia da IBAT tem como principal foco proteger o meio ambiente, minimizar o consumo de água e energia e preservar a flora e a fauna para as gerações futuras. Essa pesquisa se materializará nos próximos meses nas salinas da USACH, para que assim possa cumprir seu mandato legal de contribuir para o desenvolvimento do país por meio de pesquisa, desenvolvimento e inovação.

Essa tecnologia extrairá um excesso de 65% de lítio na salmoura, mantendo a biodiversidade dos desertos de sal com todos os minerais ali presentes, como magnésio, boro, cálcio, entre outros, sem afetar o equilíbrio hídrico do salar ou a disponibilidade de água potável para as comunidades locais próximas.

A visita também contou com a presença do Sr. Daniel T. Layton, presidente e CEO da Sorcia Minerals LLC; do Dr. John Burba, CEO da IBAT; do Sr. Rodrigo Dupouy, gerente nacional da Sorcia Minerals LLC no Chile e na Argentina; e do Dr. Alonso Arellano, professor da Universidade de Santiago do Chile.

Para mais informações, entre em contato com :

[email protected]

Badajoz 45, piso 17, Las Condes

Santiago - Chile

Tel.: +1(917) 8096970

Tel.: +562 32102041

FONTE Sorcia Minerals LLC

