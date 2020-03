Sorrir Muda Tudo e Cadaris assinam o movimento Março Brilhante sobre a importância da saúde bucal para a saúde do corpo

SÃO PAULO, 18 de março de 2020 /PRNewswire/ -- Com 58 anos de existência no Brasil, a ABIMO (Associação Brasileira da Indústria de Artigos e Equipamentos Médicos, Odontológicos, Hospitalares e de Laboratórios) lança este mês o movimento Março Brilhante, com apoio das principais entidades e indústrias do setor odontológico. Trata-se de uma ação dentro da campanha Sorrir Muda Tudo, lançada pela entidade no final do ano passado, para conscientizar a população brasileira sobre a importância dos cuidados com a boca para a saúde de todo corpo. Com uma estratégia de comunicação específica, o Março Brilhante tem como mote principal "A vida passa pela boca". "Queremos sensibilizar as pessoas mostrando que tudo que fazemos na vida depende da nossa boca, uma parte do corpo que nem sempre recebe os cuidados rotineiros de saúde que ela merece", conta Rejane Dias, gerente de marketing da Abimo.