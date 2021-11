Sotheby's lüftet den Vorhang für eine der wichtigsten Verkaufsserien aller Zeiten

KUNST IM WERT VON 1 MILLIARDE DOLLAR BEI 7 VERKÄUFEN IN EINER WOCHE - Heute enthüllt in den New Yorker Galerien von Sotheby's -

Von der legendären Macklowe-Sammlung bis zur Auktion „The Now", die den Spitzenreitern von heute gewidmet ist

AUKTIONEN 15. BIS 19. NOVEMBER

NEW YORK, 6. Nov. 2021 /PRNewswire/ -- Mit mehr als 680 Losen, die zusammen eine der bedeutendsten Auktionsserien aller Zeiten bilden, wird heute die gesamte November-Auktionswoche von Sotheby's in ihrer Gesamtheit in den Sotheby's New York Galleries der Öffentlichkeit vorgestellt.

Im Mittelpunkt der Ausstellung und des Verkaufs steht die berühmte Macklowe-Sammlung - eine der größten Sammlungen, die je auf den Markt gekommen ist - mit einem Gesamtwert von etwa 1 Milliarde Dollar. Das Angebot im November umfasst 35 Werke aus der Sammlung, von denen jedes für sich ein Meisterwerk ist. (Weitere Einzelheiten finden Sie hier und hier ). Sie werden zusammen mit drei weiteren Abendverkäufen präsentiert, die herausragende Werke aus dem späten 19. Jahrhundert bis hin zur Kunst der letzten 20 Jahre zeigen, darunter Banksy , Jean-Michel Basquiat , Mark Bradford , Leonora Carrington , Jordan Casteel , Frida Kahlo , Lee Krasner , Claude Monet , Yoshitomo Nara und viele mehr, sowie 50 Werke aus der Sammlung des berühmten Kunstsammlers und großen Fernsehproduzenten Douglas S. Cramer, darunter Roy Lichtensteins Meisterwerk Two Paintings...Craig - ein Geschenk des Künstlers und ein Symbol ihrer engen Freundschaft. Im Rahmen der Abendverkäufe findet auch eine Einzelauktion statt, bei der das Werk The Constitution of the United States zu Gunsten der Dorothy Tapper Goldman Foundation versteigert wird.

Ausgewählte Highlights der kommenden Saison:

Alberto Giacomettis Le Nez (Schätzung 70/90 Mio. Dollar) aus der berühmten Macklowe-Sammlung ist eine der wichtigsten und ausdrucksstärksten Skulpturen des Künstlers. Le Nez verbindet Bezüge zum Surrealismus und zur afrikanischen Skulptur und fasst die existenzielle Angst zusammen, die Giacomettis Werk ausmacht. Kein anderes Exemplar dieser außergewöhnlichen Skulptur ist jemals auf einer Auktion aufgetaucht, die meisten Abgüsse wurden fast sofort von bedeutenden Museen in aller Welt erworben.

Ebenfalls aus der Macklowe-Sammlung stammt Mark Rothkos magistrales No. 7 (Schätzung 70/90 Mio. Dollar). Das 1951 entstandene Gemälde ist kennzeichnend für den Schlüsselmoment in den frühen 1950er Jahren, in dem Rothko seinen charakteristischen Stil der Abstraktion und seine reife künstlerische Ausdrucksweise entwickelte. Das Gemälde, das einst der amerikanischen Sammlerin Sarah Campbell Blaffer gehörte, die im 20. Jahrhundert eine der bedeutendsten Sammlungen moderner Kunst in den Vereinigten Staaten zusammengetragen hat, wurde in mehreren großen Ausstellungen zu Rothkos Werk gezeigt, unter anderem in der 1998 von der National Gallery of Art organisierten retrospektiven Wanderausstellung.

Frida Kahlos Selbstporträt von 1949, Diego y yo (Diego und ich) : Dieses rätselhafte Doppelporträt mit Diego Rivera , dem Ehemann der Künstlerin, ist Kahlos letztes, vollständig realisiertes Selbstporträt, das sie vor ihrem Tod im Jahr 1954 fertigstellte. Es ist ein Musterbeispiel für ihren einzigartigen Ansatz in der Porträtmalerei. Dieses intensive und emotionale Werk, das auf 30/50 Millionen Dollar geschätzt wird, dürfte ihren bisherigen Auktionsrekord von 8 Millionen Dollar aus dem Jahr 2016 brechen. Es könnte das wertvollste Werk lateinamerikanischer Kunst werden, das jemals auf einer Auktion verkauft wurde. Wird im Rahmen der Abendversteigerung Moderner Kunst angeboten. Näheres finden Sie hier in der entsprechenden Pressemitteilung.

Claude Monets großartiges Coin du bassin aux nymphéas aus dem Jahr 1918, ein spätes Meisterwerk, das die berühmten Seerosen des Künstlers in seinem Garten in Giverny zeigt, kommt zum ersten Mal seit fast 25 Jahren mit einer Schätzung von über 40 Millionen Dollar auf den Markt. In der Abendauktion der Modernen Kunst sind drei weitere Gemälde von Monet zu sehen, darunter seine verführerische Küstenszene von 1888, Antibes vue de la Salis (Schätzung 10/15 Millionen Dollar). Eine separate Pressemitteilung zu Coin du bassin aux nymphéas finden Sie hier .

