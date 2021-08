Соучредители Jet It стали победителями конкурса «Предприниматель года-2021» компании Ernst & Young

«Невероятный успех для команды Jet It и JetClub! Менее чем за три года наши коллективные усилия удостоились такой чести. Мы с Вишалом гордимся всеми достижениями, которых удалось добиться членам нашей команды»,— заявил г-н Гонсалес.

Г-н Хайермат добавил: «На пути к нашей цели — изменить формат путешествий для людей по всему миру — мы столкнемся с множеством трудностей, которые только предстоит преодолеть, проблем, над решением которых мы проведем немало бессонных ночей. Гленн и я невероятно горды тем, что возглавляем нашу потрясающую команду профессионалов, воплощающих в себе ценности Jet It и JetClub».

На протяжении 35 лет компания EY US чествует предпринимателей, чьи амбиции, храбрость и изобретательность ведут к успеху их компании, преобразуя целые отрасли и принося пользу местным жителям. Гленн Гонсалес и Вишал Хайермат присоединяются к авторитетному многоотраслевому сообществу лауреатов премии в качестве пожизненных членов и получают эксклюзивный постоянный доступ к базе знаний и опыта других членов экосистемы более чем в 60 странах, а также колоссальным ресурсам компании EY.

В качестве лауреатов юго-восточной программы Гленн Гонсалес и Вишал Хайермат могут претендовать на получение национальной премии «Предприниматель года-2021». Лауреаты премий в национальных категориях, а также обладатель национальной премии «Предприниматель года» будут объявлены 13 ноября на Форуме стратегического роста, одном из самых престижных национальных мероприятий с участием ведущих компаний.

Премия «Предприниматель года» была вручена следующим лидерам в области предпринимательства:

Майкл Прэгер ( Michael Praeger ), AvidXchange, Inc.

), AvidXchange, Inc. Кендра Скотт ( Kendra Scott ), Kendra Scott LLC

), Kendra Scott LLC Рейд Хоффман ( Reid Hoffman ) и Джефф Вайнер ( Jeff Weiner ), LinkedIn

) и Джефф Вайнер ( ), LinkedIn Сара Блейкли ( Sara Blakely ), SPANX, Inc.

), SPANX, Inc. Говард Шульц ( Howard Schultz ), Starbucks Corporation

), Starbucks Corporation Брэд Киуэлл ( Brad Keywell ), Spring Technologies, Inc.

Информация о премии «Предприниматель года®»

«Предприниматель года» — самая престижная в мире премия в области бизнеса для предпринимателей в рамках региональных и национальных программ, которые реализуются более чем в 145 городах в 60 странах.

Информация о компании Jet It

Jet It использует гибридную модель долевого владения на основе дней, а не часов, и предоставляет владельцам возможность свободно пользоваться самолетом по отличной цене, но без суеты, сопутствующей владению частным самолетом. С Jet It ваш день пройдет так, как удобно вам. Более подробная информация представлена на сайте https://www.gojetit.com/

Информация о компании JetClub

JetClub — это инновационная авиакомпания с долевым владением, предлагающая своим участникам доступное и прозрачное решение для частных авиаперевозок. Консьерж-служба мирового класса отвечает за все вопросы и обеспечивает лучший в своем классе уровень обслуживания.

