Соучредители Jet It стали победителями конкурса «Предприниматель года-2021» компании Ernst & Young
Aug 03, 2021, 08:07 ET
Гленн Гонсалес и Вишал Хайермат, соучредители Jet It и JetClub, получили премию «Предприниматель года-2021» в рамках юго-восточной программы конкурса.
ГРИНСБОРО (шт. Северная Каролина), 3 августа 2021 г. /PRNewswire/ -- Ernst & Young LLP (EY, США) назвала Гленна Гонсалеса (Glenn Gonzales) и Вишала Хайермата (Vishal Hiremath), соучредителей Jet It и JetClub, победителями премии «Предприниматель года-2021» в рамках юго-восточной программы конкурса. Конкурс «Предприниматель года» является одним из самых престижных для предпринимателей и руководителей быстрорастущих компаний. Премия вручается за бесспорное лидерство в бизнесе и отменное руководство командой сотрудников в сложной деловой среде, высокие финансовые показатели, социальное влияние и выстраивание корпоративной культуры на основе системы ценностей, оригинальность, новаторство и планы на будущее. Гленн Гонсалес и Вишал Хайремат были выбраны независимой судейской коллегией. О награде объявили в ходе виртуальной церемонии вручения премии 29 июля 2021 года.
«Невероятный успех для команды Jet It и JetClub! Менее чем за три года наши коллективные усилия удостоились такой чести. Мы с Вишалом гордимся всеми достижениями, которых удалось добиться членам нашей команды»,— заявил г-н Гонсалес.
Г-н Хайермат добавил: «На пути к нашей цели — изменить формат путешествий для людей по всему миру — мы столкнемся с множеством трудностей, которые только предстоит преодолеть, проблем, над решением которых мы проведем немало бессонных ночей. Гленн и я невероятно горды тем, что возглавляем нашу потрясающую команду профессионалов, воплощающих в себе ценности Jet It и JetClub».
На протяжении 35 лет компания EY US чествует предпринимателей, чьи амбиции, храбрость и изобретательность ведут к успеху их компании, преобразуя целые отрасли и принося пользу местным жителям. Гленн Гонсалес и Вишал Хайермат присоединяются к авторитетному многоотраслевому сообществу лауреатов премии в качестве пожизненных членов и получают эксклюзивный постоянный доступ к базе знаний и опыта других членов экосистемы более чем в 60 странах, а также колоссальным ресурсам компании EY.
В качестве лауреатов юго-восточной программы Гленн Гонсалес и Вишал Хайермат могут претендовать на получение национальной премии «Предприниматель года-2021». Лауреаты премий в национальных категориях, а также обладатель национальной премии «Предприниматель года» будут объявлены 13 ноября на Форуме стратегического роста, одном из самых престижных национальных мероприятий с участием ведущих компаний.
Премия «Предприниматель года» была вручена следующим лидерам в области предпринимательства:
- Майкл Прэгер (Michael Praeger), AvidXchange, Inc.
- Кендра Скотт (Kendra Scott), Kendra Scott LLC
- Рейд Хоффман (Reid Hoffman) и Джефф Вайнер (Jeff Weiner), LinkedIn
- Сара Блейкли (Sara Blakely), SPANX, Inc.
- Говард Шульц (Howard Schultz), Starbucks Corporation
- Брэд Киуэлл (Brad Keywell), Spring Technologies, Inc.
Информация о премии «Предприниматель года®»
«Предприниматель года» — самая престижная в мире премия в области бизнеса для предпринимателей в рамках региональных и национальных программ, которые реализуются более чем в 145 городах в 60 странах.
Информация о компании Jet It
Jet It использует гибридную модель долевого владения на основе дней, а не часов, и предоставляет владельцам возможность свободно пользоваться самолетом по отличной цене, но без суеты, сопутствующей владению частным самолетом. С Jet It ваш день пройдет так, как удобно вам. Более подробная информация представлена на сайте https://www.gojetit.com/
Информация о компании JetClub
JetClub — это инновационная авиакомпания с долевым владением, предлагающая своим участникам доступное и прозрачное решение для частных авиаперевозок. Консьерж-служба мирового класса отвечает за все вопросы и обеспечивает лучший в своем классе уровень обслуживания.
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1585444/JetClub6.jpg
Related Links
SOURCE Jet It; JetClub
Share this article