Soucieux de répondre aux besoins de ses clients, GWM remporte plusieurs championnats lors de l'évaluation de l'indice de satisfaction des clients de l'industrie automobile chinoise en 2021

En ce qui concerne la satisfaction de l'utilisation des produits, le HAVAL H6 a remporté la première place dans le segment des SUV compacts de CACSI entre 100 000 et 150 000 RMB. HAVAL DAGOU et WEY Mocha (pour le marché chinois) ont remporté les premiers prix du « Market Spotlight SUV 2021 ». En outre, en termes de satisfaction du service produit, WEY et HAVAL ont remporté les championnats dans l'évaluation du service de vente comprenant la pré-vente, la mi-vente et l'après-vente.

L'évaluation CACSI a été organisée pendant 20 ans. Elle est accréditée par la CHINA ASSOCIATION FOR QUALITY, une agence de test et d'évaluation faisant autorité en Chine, qui utilise un modèle de traitement des données avancé et mondialement uni pour évaluer les produits. Les résultats des tests et des évaluations fournissent non seulement une référence positive pour les achats de véhicules des clients, mais aident également les entreprises automobiles à améliorer la qualité de leurs produits.

Lors de la conférence en ligne des distributeurs étrangers en août de cette année, Kong Lingbin, Directeur du service après-vente de GWM, a déclaré : « Seule la connaissance des besoins des clients peut nous aider à créer des produits et des services avec des âmes. »

Pour satisfaire les différentes demandes des utilisateurs mondiaux, GWM se consacre à la mise à niveau de ses produits et à l'amélioration de la qualité du service sur de nombreux marchés dans le monde. En Russie, elle a lancé la camionnette haut de gamme GWM POER en juin de cette année et a reçu les éloges d'un grand nombre d'utilisateurs locaux.

« J'ai été très satisfait de la qualité et de l'expérience de conduite du GWM POER. La combinaison parfaite d'un moteur diesel de 2,0 litres et d'une transmission automatique ZF 8AT permet d'accélérer dans toutes les conditions. Lorsqu'on conduit sur une route pavée, le GWM POER est aussi confortable qu'un SUV », a déclaré un utilisateur après un essai de conduite.

Sur le marché thaïlandais, afin d'en savoir plus sur les besoins des consommateurs et d'améliorer leur satisfaction en matière de qualité de service, GWM a collaboré avec NIDA Poll, un institut de sondage faisant autorité, et a lancé « Écouter la voix des clients thaïlandais (Listening to the Voice of Thai Customers) ». Cet événement a attiré des milliers de clients locaux pour interagir avec le personnel de terrain. Par la suite, GWM a amélioré la disposition de ses canaux pour répondre au problème de la difficulté d'obtenir des informations sur les modèles soulevé par les clients. Actuellement, GWM a mis en place de nombreux nouveaux magasins d'expérience dans les centres commerciaux et les salles d'exposition des ventes urbaines et a établi un centre d'expérience utilisateur à Bangkok.

En outre, pour permettre aux clients de mieux connaître nos produits, GWM a également mis en place des salles d'exposition mobiles dans des centres commerciaux en Afrique du Sud et fourni le service « Virtual Test Drive » en ligne en Australie.

Liu Xiangshang, Vice-président de GWM, a déclaré : « Ce n'est qu'en saisissant les besoins de nos clients et en fournissant d'excellentes expériences de service que nous pourrons gagner sur le marché mondial. »

