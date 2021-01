SoundCloud élargit son partenariat avec AdsWizz et confie à AdsWizz la monétisation de ses inventaires en mode exclusif en France ainsi que sur 13 marchés européens

LONDRES et SAN MATEO, Calif., 19 janvier 2021 /PRNewswire/ -- SoundCloud, la plus grande plateforme de streaming audio ouverte au monde, et AdsWizz, le premier fournisseur mondial de technologies publicitaires pour l'audio en ligne, ont annoncé aujourd'hui un partenariat publicitaire exclusif en Irlande, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, en Italie, au Portugal, en Espagne, en Suisse, en Autriche, au Danemark, en Finlande, en Norvège et en Suède. En vigueur dès maintenant, le nouvel accord élargit la relation existant déjà entre SoundCloud et AdsWizz. Les annonceurs souhaitant cibler l'audience jeune, engagée et influente de SoundCloud sur ces principaux marchés européens ne pourront le faire que par l'intermédiaire d'AdsWizz et de ses partenaires régionaux.

« Grâce à AdsWizz, nous permettons aux marques européennes d'atteindre plus facilement notre audience de fans de musique sur ces marchés», a déclaré Vanessa Baria, vice-présidente de la gestion des partenaires chez SoundCloud. « L'accord étend notre partenariat historique et repose sur la technologie audio avancée d'AdsWizz, qui nous donne accès à des capacités de monétisation avancées ainsi qu'à la présence globale d'AdsWizz pour continuer à développer la croissance de notre service de streaming supporté par la publicité à travers l'Europe. »

« Pendant la pandémie mondiale, nous avons vu la croissance de la consommation de contenu audio s'accélérer dans le monde entier », a déclaré Pierre Naggar, vice-président directeur de la demande mondiale chez AdsWizz. « À mesure que le contenu audio numérique devient omniprésent, les annonceurs cherchent des façons d'atteindre des audiences à grande échelle avec un ciblage précis et des résultats mesurables. De plus, des éditeurs majeurs de l'audio comme SoundCloud cherchent à intégrer une solution publicitaire qui peut prendre en charge leurs services gratuits tout en maintenant une expérience d'écoute et publicitaire positives. Ce partenariat répond à ces deux besoins grâce à une plate-forme avancée, mais accessible. »

Les annonceurs peuvent accéder de manière directe ou programmatique à l'inventaire de SoundCloud à travers la plateforme d'achat audio d'AdsWizz, un DSP audio-centrique ou à travers n'importe quel DSP omni-channel majeur. Les annonceurs peuvent également accéder à l'inventaire de SoundCloud via la place de marché audio d'AdsWizz.

La place de marché audio d'AdsWIzz offre un reach sans précédent sur des inventaires audio premium, atteignant plus de 100 millions d'auditeurs uniques chaque mois à travers le monde. De plus, les acheteurs audio peuvent atteindre les auditeurs de façon plus personnelle grâce à du ciblage avancé sur de nombreux segments d'audience: par zone géographique, par type d'appareil, par catégorie démographique, par langue, météo, centres d'intérêt, et bien plus encore.

Les annonceurs peuvent également activer des fonctionnalités innovantes qui ne sont disponibles que sur la plateforme d'achat AdsWizz. Ces fonctionnalités incluent de nouveaux formats publicitaires audio comme ShakeMe, le re-targeting via le format Second Screen, la Dynamic Creative Optimization et l'activation par la voix. De plus, la plateforme d'achat audio d'AdsWizz donne aux agences et aux annonceurs la possibilité d'élaborer des plans média avancés, via l'intégration de first party data éditeurs, via un ciblage par type d'enceintes connectées et via l'exploitation de fonctionnalités avancées pour l'achat du format podcast.

Le nouvel accord étend la relation existante entre SoundCloud et AdsWizz, une filiale de SiriusXM. Pandora, également propriété de SiriusXM, représente déjà l'inventaire de SoundCloud en mode exclusif aux Etats-Unis.

À PROPOS DE SOUNDCLOUD

SoundCloud est la plus grande plate-forme de streaming audio ouverte au monde, alimentée par une communauté connectée de créateurs, d'auditeurs et de programmateurs ancrés dans l'actualité culturelle et à l'écoute de tout ce qui est nouveau, de ce qui marche maintenant et de ce qui marchera à l'avenir. Fondé en 2007, SoundCloud donne aux créateurs audio du monde entier les meilleurs outils, services et ressources pour démarrer et développer leur carrière. Avec plus de 250 millions de titres de 30 millions de créateurs entendus dans 190 pays, les prochains hits qui vont cartonner sortent d'abord sur SoundCloud.

À PROPOS D'ADSWIZZ

AdsWizz a créé la plate-forme technologique intégrée qui alimente l'écosystème de la publicité audio numérique. AdsWizz est la solution de monétisation sous-tendue pour les plateformes de streaming musical, les podcasts et les groupes de radio reconnus dans le monde entier. Grâce à sa solution d'insertion dynamique de publicités audio, à des plateformes programmatiques avancées et à des formats audio innovants, AdsWizz connecte efficacement les acheteurs et les vendeurs d'espaces publicitaires audio en ligne. AdsWizz appartient à SiriusXM et a son siège social à San Mateo, en Californie, avec un centre de développement technologique à Bucarest, en Roumanie.

SOURCE SoundCloud; AdsWizz