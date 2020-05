Soundfyr, die neue App der Musik-Community, erreicht im ersten Monat nach dem weltweiten Start 350.000 Downloads

Soundfyr, das am 1. April 2020 an den Start ging, ist eine neue App der Musik-Community, mit der regionale Talente gefördert und der Welt vorgestellt werden. Hierfür kommt eine Reihe von intuitiv verstehbaren Social-Networking-Tools zum Einsatz, die für alle gemacht sind, die sich für Musik interessieren. Von Musiklehrern, Dirigenten, Gitarrentechnikern und Toningenieuren bis zu Studios für Jamsessions, Vermietern von Audio- und Videoausrüstung und Veranstaltern – sie sind alle herzlich willkommen, dabei zu sein, mitzumachen, sich auszutauschen und Spaß an der neuen Welt der Musik zu haben.

Über die einzigartig gestaltete, mehrsprachige Homepage können junge Künstlerinnen und Künstler wie auch Nutzer ihre neusten Songtexte posten, andere an „The Wall" kennen lernen, Fotos/Songs/Videos posten, Kommentare hinterlassen, sich mit anderen austauschen und „Superloves" (das sind die Likes auf Soundfyr) sammeln. Wenn Künstlerinnen und Künstler berühmt werden, können Fans, Promoter von Auftritten, Veranstalter, Plattenfirmen und auch andere Künstlerinnen und Künstler für gemeinsame Konzertauftritte oder Kooperationen direkt über „Chatify" in der App mit ihnen Kontakt aufnehmen.

Soundfyr erschafft zudem selbst Original-Inhalte. Zu den Soundfyr Original Shows gehören „Soundfyr Represents", das von Samsung Singapur unterstützt wird, Spotlight-Serien, Selfie-Video-Interviews und „Amplifyr Daily", über das Musiker und Talente aus der Soundfyr-Community gefördert werden.

„Bei Soundfyr stehen die Musikerinnen und Musiker an erster Stelle", sagte fyr, Gründer von Soundfyr. „Ich habe die Musikindustrie schon als junger Mensch kennen gelernt und deshalb weiß ich, wie unglaublich schwer es für junge ambitionierte Musiker sein kann. Wir wollen etwas Beseeltes erschaffen, und zwar von Herzen, und wir wollen jungen Künstlerinnen und Künstlern die gleichen Chancen bieten. Es spielt keine Rolle, unter welchen Bedingungen du lebst und wo auf der Welt du bist. Es ist fantastisch, erleben zu dürfen, dass die aktuelle Community diese Initiative unterstützt. Wir hoffen, dass noch mehr Menschen von dieser Plattform profitieren und ihre Träume wahr werden lassen können."

Im Vorfeld des weltweiten Starts der App hat Soundfyr in Etappen mit Sound 360 und CATALYST+, dem Unternehmen für Risikokapital, fast 2 Millionen US-Dollar eingesammelt. Außerdem wird es demnächst mit einer Pre-Series-A-Finanzierungsrunde starten. In den USA, den Philippinen, Russland und Indien hat die App bei den Downloads bereits einen Turbostart hingelegt.

„Nach einem starken Start machen wir uns nun daran, das weiter auszubauen und Geld einzusammeln, damit unsere Musikplattform weiter wächst, mehr Funktionen dazukommen und unsere Initiative sich weiterentwickeln kann, wovon dann wieder junge Musikerinnen und Musiker profitieren", fügte fyr hinzu.

Soundfyr steht in 10 Sprachen zur Verfügung: Englisch, Thai, Chinesisch (Kurzzeichen), Indonesisch, Malaysisch, Vietnamesisch, Japanisch, Koreanisch, Spanisch und Französisch. Demnächst sollen weitere Sprachen hinzukommen.

Lade Dir die Soundfyr-App noch heute GRATIS herunter:

Informationen zu fyr (aka doctormix)

Bevor er die Soundfyr-App entwickelte, verbrachte fyr die letzten 30 Jahre damit, sich eine Karriere als gesuchter Künstler auf Unternehmensevents und in der Musikindustrie aufzubauen. Er trat bei den wichtigsten englischsprachigen Radiosendern in Singapur, wie etwa Class 95, als doctormix auf und war bei 98.7FM Radio-DJ.

Der erfahrene Musikproduzent und Pionier in der Radio- und DJ-Szene hat seine eigene Radio-Show mittlerweile in 100 Städte rund um den Globus getragen. Für seine Beiträge für die Musikbranche hat er bereits viele Preise und Auszeichnungen erhalten. Außerdem war fyr in einer Rock-Band, die bei EMI unter Vertrag stand und wo er zusammen mit den anderen Bandmitgliedern aus den USA, Russland und Singapur Platten aufnahm. Die Band hatte erfolgreiche Auftritte an bekannten Orten, wie etwa Johnny Depps Viper Room, trat bei MTV und Radiosendern überall auf der Welt auf und spielte neben Puddle of Mudd, Tommy Lee, JET und anderen weltweit auf Festivals.

Informationen zu Soundfyr

Soundfyr. Ein weltweites Zuhause für Musiker, Fans, Talente und Profis aus der Musikbranche, Geschäftsbereiche rund um die Musik, Auftritte, Interviews und noch mehr. Ab sofort verfügbar auf Google Play und in The App Store. Soundfyr, My Life, My Music! Any Language, Any Genre.

