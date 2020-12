Sous la direction de son nouveau président Umar Kremlev, l'Association internationale de boxe amateur (AIBA) inaugure une nouvelle constitution pour renforcer la gouvernance

LAUSANNE, Suisse, 15 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Le président nouvellement élu de l'Association internationale de boxe amateur (AIBA), Umar Kremlev, a rapidement apposé sa marque sur l'organisation, alors que l'organisme de boxe a adopté sa nouvelle constitution à une écrasante majorité ce week-end.

Kremlev, qui réclame depuis longtemps des réformes de grande envergure, a été élu président lors du congrès de l'AIBA, ce samedi, avec 57,33 % des voix. Il a salué l'adoption de la constitution un jour plus tard, qui améliorera la gouvernance démocratique, la transparence, l'efficacité et la surveillance éthique au sein de l'AIBA, conformément aux recommandations du Comité international olympique (CIO).

« Je suis honoré de la confiance que les fédérations nationales m'ont accordée pour que l'AIBA redevienne une grande organisation et ravi que nous ayons pu adopter la nouvelle constitution dès le premier jour de ma présidence », a déclaré M. Kremlev. « Je suis également fier que le vote pour la constitution se soit déroulé de manière aussi démocratique, introduisant un changement culturel à l'AIBA, qui ouvrira la voie au retour de notre organisation bien-aimée dans la famille olympique. »

La nouvelle constitution donnera plus d'autorité aux fédérations nationales, notamment parce que les présidents des fédérations continentales seront élus par les congrès des confédérations continentales. Le nombre de membres du conseil d'administration sera réduit de 32 à 22, la grande majorité représentant les confédérations. Au moins six membres du conseil d'administration devront être des femmes, et les athlètes doivent également représentés.

La nouvelle constitution clarifie également les tâches des organes de l'AIBA et simplifie les structures au sein de l'association. La Commission d'éthique s'est vu attribuer un plus large rôle. Plusieurs mécanismes de contrôle financier ont été approuvés par le Congrès et seront mis en œuvre dans un avenir proche, dont la création d'un organe d'audit interne.

Des amendements distincts ont également été adoptés, étendant les pouvoirs des confédérations à l'organisation de cours de formation pour les arbitres et les juges ainsi que de compétitions de boxe. Les amendements disposent également que seul le Congrès peut révoquer les membres des commissions d'éthique et de discipline, tout en limitant les mandats du président de l'AIBA et des membres du conseil d'administration en prenant en considération le nombre d'années de service. Ils garantissent également que les personnes nommées pour siéger aux comités d'éthique et de discipline par le conseil d'administration de l'AIBA, et approuvées par le Congrès, ont été recommandées par un organisme indépendant approprié.

L'AIBA a modifié ses statuts afin d'améliorer sa gouvernance, qui était critiquée par le CIO. Alors que le processus de réforme constitutionnelle avait été lancé par l'AIBA avant même sa suspension par le CIO en 2019, il devrait considérablement accélérer sous la présidence d'Umar Kremlev.

« Je tiens à préciser que le chemin de la reconstruction de l'AIBA n'est pas facile. Cela ne se fera pas du jour au lendemain. Nous devons nous unir et travailler avec un seul objectif : reconstruire la crédibilité et la confiance que l'AIBA avait autrefois dans l'esprit des sportifs du monde entier et cela inclut, bien sûr, la restauration du statut olympique de l'AIBA », a déclaré M. Kremlev après sa victoire aux élections.

SOURCE International Boxing Association (AIBA)