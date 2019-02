Soutěž mezinárodních podniků ve státě Connecticut s cenami v hodnotě 5 milionů USD přijímá přihlášky od začínajících společností

Soutěž VentureClash pro rok 2019 oznámila rozšíření o dodatečnou soutěžní prezentaci, která se uskuteční v Tel Avivu

ROCKY HILL, Connecticut, 4. února 2019 /PRNewswire/ – Společnost Connecticut Innovations (CI), strategický investor rizikového kapitálu ve státě Connecticut a hlavní zdroj financování a neustálé podpory pro inovační začínající společnosti na východním pobřeží USA, dnes oznámila zahájení přijímání přihlášek do soutěže VentureClash. VentureClash je již čtvrtým ročníkem soutěže o investice do podniků ve státě Connecticut s cenami v hodnotě 5 milionů USD. Tyto investice mohou získat začínající společnosti, které podnikají v oboru digitálního zdravotnictví, finančních technologií, pojišťovacích technologií a průmyslu 4.0.

Cena soutěže

Celková hodnota investic činí 5 milionů dolarů, s nejvyšší investiční cenou ve výši 1,5 milionu dolarů. Zbývající částku ve výši 3,5 milionu dolarů přidělí porota rozhodčích v den konání akce.

Přihlášení

Soutěž VentureClash zahajuje první kolo přijímání přihlášek 1. února 2019. Na zaslání přihlášek v prvním kole budou mít společnosti čas do 7. června 2019. Po dvou kolech posuzování bude přibližně 10 společností pozváno na podzimní finále ve státě Connecticut, aby zde osobně soutěžili o získání investic. Výherce soutěže VentureClash 2019 vybere nezávislá komise odborníků.

Oprávněnost

Pro oprávnění k účasti musí společnost:

Podnikat alespoň 12 měsíců,

Mít platící zákazníky nebo zákazníky, kteří aktivně testují produkt přihlášené společnosti,

Být ochotna podnikat ve státě Connecticut , což se týká místních i zahraničních společností,

, což se týká místních i zahraničních společností, Zaměřovat se na obor digitálního zdravotnictví, finančních technologií (FinTech), pojišťovacích technologií (InsurTech), nebo průmysl 4.0 (včetně udržitelných materiálů a zdrojů).

Kromě každoroční soutěžní prezentace bude VentureClash organizovat také prezentaci v Tel Avivu, která se bude konat ve čtvrtek 23. května 2019. Na tuto akci budou pozvány slibné společnosti z Izraele, aby soutěžily o investice společnosti Connecticut Innovations ve výši 500 000 dolarů, semifinálové místo v soutěži VentureClash 2019 a grant ve výši 5 000 USD na návštěvu státu Connecticut v srpnu. Společnosti, které se chtějí přihlásit do soutěžní prezentace v Tel Avivu, musí podat přihlášky do pátku 15. března 2019.

„V Tel Avivu je hustá koncentrace rychle rostoucích podniků," řekl Matt McCooe, generální ředitel společnosti Connecticut Innovations. „Během posledních několika let se semifinále a finále našich soutěží účastnilo mnoho izraelských firem. V letošním roce přivádíme VentureClash do Izraele, abychom poznali podniky, které jsou připraveny k expanzi do Spojených států."

Další informace o kvalifikaci, požadavcích, pokynech a přihlášení do soutěže naleznete na webových stránkách www.ventureclash.com.

O soutěži VentureClash

Soutěž VentureClash, která je pořádána společností Connecticut Innovations, je globální podnikovou soutěží pro začínající společnosti ve státě Connecticut. Tato soutěž se začala konat v roce 2016, vyhledává společnosti s vysokým potenciálem v oboru digitálního zdravotnictví, pojišťovacích technologií, finančních technologií a průmyslu 4.0, které budou soutěžit o získání investic z celkového balíčku cen v hodnotě 5 milionů USD. Více informací naleznete na webových stránkách www.ventureclash.com.

O společnosti Connecticut Innovations

Společnost Connecticut Innovations (CI) je předním zdrojem financování a neustálé podpory pro inovační a rostoucí společnosti ve státě Connecticut. CI poskytuje rizikový kapitál a strategickou podporu začínajícím technologickým společnostem; finanční podporu pro inovace a spolupráci a napojení na dobře zavedenou síť partnerů a odborníků. Více informací naleznete na webových stránkách www.ctinnovations.com.

Kontakt:

Lauren Carmody

Ředitelka pro vztahy s veřejností

Tel.: (860) 258-7829

E-mail: lauren.carmody@ctinnovations.com

