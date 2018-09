Spanish Broadcasting System galardonado con la certificación oficial como "Empresas Propiedad de Minorías"

NUEVA YORK, 12 de septiembre de 2018 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- A sólo un mes de celebrarse el 35º Aniversario del inicio de sus operaciones, Spanish Broadcasting System, Inc. (SBS) (OTCQB: SBSAA) ha sido oficialmente certificada como Empresa de Negocios de Minorías (MBE), de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo Nacional de Desarrollo de Proveedores Propiedad de Minorías (NMSDC). La certificación fue anunciada por el Sr. Terrence Clark, Presidente y CEO de la división de Nueva York y Nueva Jersey de MSDC.

Entre las consideraciones del NMSDC para la certificación se encuentra el estricto cumplimiento del requisito de que los proveedores candidatos sean empresas fidedignas, propiedad de minorías. Raúl Alarcón, Presidente y CEO de SBS, y accionista mayor de la empresa, es de origen cubano. El padre del Sr. Alarcón, Don Pablo Raúl Alarcón, fundó SBS con la compra de WVNJ-AM en la ciudad de Nueva York en octubre de 1983.

Desde entonces, SBS se ha expandido hasta convertirse en una empresa de entretenimiento multimedia con estaciones de radios pertenecientes y operadas en los mayores mercados de Estados Unidos (incluyendo la estación hispana más escuchada de la nación, WSKQ-FM MEGA 97.9FM, en la ciudad de Nueva York), y la cadena hispana MegaTV. Posee además dominios digitales que incluyen las aplicaciones móviles LaMusica y HitzMaker, así como SBS Entertainment, el mayor promotor independiente de eventos y conciertos hispanos en Estados Unidos.

Albert Rodríguez, COO de SBS, comentó: "Estamos sinceramente agradecidos al NMSDC por este gran honor y por reconocer nuestros esfuerzos durante estas últimas tres décadas y media. Hoy renovamos nuestro compromiso histórico con la comunidad hispana a nivel nacional y nos comprometemos a la importante tarea de servir a los millones de ciudadanos hispanos que conforman la estructura de esta nación," concluyó el Sr. Rodríguez.

Acerca de NY y NJ MSDC

El Concilio de Desarrollo de Proveedores Minoritarios de Nueva York y Nueva Jersey, Inc. (The Council), establecido en 1973, es un vínculo vital entre las principales corporaciones y las Empresas Comerciales Minoritarias (MBE). Cada año, las corporaciones afiliadas reportan billones de dólares en empresas minoritarias certificadas por el Consejo. Sirviendo a la región de Nueva York y Nueva Jersey, (The Council™), es uno de los 23 afiliados regionales del Concilio de Desarrollo de Proveedores Minoritarios, Inc. (NMSDC).

El Concilio de Desarrollo de Proveedores Minoritarios de Nueva York y Nueva Jersey, Inc. (The Council™), una organización sin fines de lucro 501(c) (3), que identifica a los proveedores minoritarios; certifica empresas comerciales de minorías genuinas; y facilita las oportunidades de adquisición entre las principales entidades de compras y los proveedores minoritarios certificados por el Consejo. Ese grupo de proveedores incluye empresas asiáticas, negras, hispanas y nativo americanas ubicadas en todo el estado de Nueva York y en el norte y centro de Nueva Jersey, incluido Trenton. La membresía del Concilio consiste de corporaciones Fortune 500, agencias gubernamentales, instituciones educativas y organizaciones sin fines de lucro. El Concilio alienta a su membresía de compañías Fortune 500, agencias gubernamentales, instituciones educativas y organizaciones sin fines de lucro, para que incluyan a las MBE como sus proveedores habituales de productos, bienes y servicios. A través de su programa de certificación MBE, el Concilio vincula una gran cantidad de empresas para el impacto local, nacional y global. El Concilio se compromete a impulsar las iniciativas de diversidad de proveedores a un nivel de clase mundial.

Acerca de Spanish Broadcasting System, Inc.

Spanish Broadcasting System, Inc. es propietaria y opera 17 estaciones de radio en los principales mercados hispanos en los Estados Unidos de Nueva York, Los Ángeles, Miami, Chicago, San Francisco y Puerto Rico, transmitiendo los géneros de formato Tropical en Español, Regional Mexicano, Adulto Contemporáneo en Español, Top 40 y Rítmico Latino. SBS también opera AIRE Radio Networks, una plataforma nacional de radio que crea, distribuye y comercializa programas líderes de radio en español a más de 250 estaciones afiliadas y que llega al 93% de la audiencia hispana de los Estados Unidos. SBS también es propietaria de MegaTV, una operación de televisión con distribución en señal abierta, por cable y satélite, y afiliadas en los Estados Unidos y Puerto Rico. SBS también produce conciertos y eventos en vivo y es propietaria de múltiples sitios web bilingües, entre ellos LaMusica, una aplicación móvil que ofrece contenido audiovisual, además Hitzmaker el destino predilecto para los nuevos talentos. Para obtener más información, visítenos en línea en www.spanishbroadcasting.com.

