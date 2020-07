Spanish Broadcasting System, Inc. anuncia plan para retirar sus acciones ordinarias de la Bolsa

MIAMI, 26 de julio de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Spanish Broadcasting System, Inc. ("SBS" or the "Company") (OTCQB:SBSAA) anunció hoy las intenciones de la empresa de retirarse de los requisitos de presentación de informes consignados en la Ley de la Bolsa de Valores de 1934, según enmiendas (la "Ley de la Bolsa").

Para la empresa, como ha sucedido con todas, la pandemia mundial se ha traducido en la necesidad, las razones y los fundamentos para recortar gastos y operar con la máxima eficiencia posible. Con esa meta y ese objetivo en mente, la decisión de la empresa de retirar sus acciones ordinarias de la Bolsa, con un valor nominal de $0.0001 por acción (las "acciones ordinarias") se vio motivada por la eliminación de los significativos costos y la carga administrativa de elaborar y presentar informes periódicos ante la Comisión de Bolsa y Valores (la "SEC"), las exigencias absorbidas por el personal gerencial y la empresa para cumplir con los requisitos de la Ley de la Bolsa y el reducido número de tenedores de las acciones ordinarias de la empresa. La empresa considera que los ahorros esperados, calculados en más de $1.5 millones al año, superan a las ventajas de seguir siendo una empresa que presenta informes ante la SEC.

La empresa tiene la intención presentar a la brevedad un Formulario 15 de Certificación y aviso de rescisión de registro según la Sección 12(g) de la Ley de la Bolsa ante la SEC en relación con su interés de retirar sus acciones ordinarias y suspender sus obligaciones de presentar informes ante la SEC. La empresa cumple los requisitos para presentar el Formulario 15, ya que sus acciones ordinarias están en posesión de menos de 300 tenedores registrados.

La información sobre la empresa puede mantenerse a disposición al acceder a su sitio web: www.spanishbroadcasting.com. En congruencia con sus prácticas, compromisos y obligaciones previas, la empresa seguirá entregando informes e información financiera a los tenedores de 12.5% de sus pagarés de deuda prioritaria con garantía y a los tenedores de sus acciones preferentes serie B.

Acerca de Spanish Broadcasting System, Inc.

Spanish Broadcasting System, Inc. ("SBS") es propietaria y opera estaciones de radio en los principales mercados hispanos en los Estados Unidos de Nueva York, Los Ángeles, Miami, Chicago, San Francisco y Puerto Rico, transmitiendo los géneros de formato Tropical, Regional Mexicano, Adulto Contemporáneo en Español, Top 40 y Urbano. SBS también opera AIRE Radio Networks, una plataforma nacional de radio que reúne a más de 300 estaciones afiliadas, llegando a 95% de la audiencia hispana de los Estados Unidos. SBS también es propietaria de MegaTV, una televisora con distribución en señal abierta, por cable y satélite, y transmisoras afiliadas en los Estados Unidos y Puerto Rico. SBS también produce una cartelera nacional de conciertos y eventos en vivo, y es propietaria de múltiples espacios digitales, entre ellos La Musica, una app móvil que ofrece contenido latino en audio y video vía streaming, y HitzMaker, un destino de nuevos talentos para artistas noveles. Para obtener más información, visítenos en línea en www.spanishbroadcasting.com.

Declaraciones prospectivas

Este boletín de prensa contiene ciertas declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas, incluidas de conformidad con las disposiciones de salvaguardia de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, pueden implicar riesgos, incertidumbres y otros factores conocidos y desconocidos que pudiesen ocasionar que los resultados y el desempeño efectivo de SBS en el futuro fuese sustancialmente distinto de cualquier resultado o desempeño futuro sugerido en las declaraciones prospectivas en este boletín de prensa. Aunque consideramos que las expectativas reflejadas en dichas declaraciones prospectivas se basan en supuestos razonables, no podemos asegurar que los resultados efectivos no sean sustancialmente distintos de tales expectativas. Las declaraciones "prospectivas", tal como figuran definidas en las reglas, la normativa y las publicaciones de la Comisión de Bolsa y Valores, representan nuestras expectativas o convicciones, incluidas, de manera enunciativa mas no limitativa, declaraciones sobre nuestras operaciones, desempeño económico, situación financiera, capacidad de obtener y consumar las transacciones de financiamiento, así como consumar la transacción de recapitalización aquí descrita, las estrategias de crecimiento y adquisición, las inversiones y los planes operativos a futuro. Sin limitar la generalidad de lo anterior, palabras como "podría", "será", "espera", "considera", "anticipa", "tiene la intención", "prevé", "busca", "planea", "predice", "proyecta", "pudiera", "calcula", "pudiese", "continúa", "persigue" o sus expresiones en forma de negación y otras variaciones o terminología comparable tienen la intención de identificar declaraciones prospectivas. Estas declaraciones, por su naturaleza, implican riesgos e incertidumbres sustanciales, algunas de las cuales están más allá de nuestro control, y los resultados efectivos podrían diferir sustancialmente dependiendo de diversos factores de importancia, incluidos, de manera enunciativa mas no limitativa, aquellos identificados en nuestros informes presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores, entre ellos nuestro informe anual en el Formulario 10-K para el año terminado el 31 de diciembre de 2019. Todas las declaraciones prospectivas aquí presentadas quedan limitadas por referencia a estas declaraciones de advertencia y factores de riesgo, y no existe garantía de que los resultados, eventos o evoluciones efectivas aquí referidas tendrán lugar o se concretarán. No asumimos obligación alguna de actualizar o modificar las declaraciones prospectivas a fin de reflejar los cambios en los supuestos, la incidencia de eventos no anticipados o los cambios en los futuros resultados operativos.

Analistas e inversionistas José I. Molina Director de finanzas (305) 441-6901 Analistas, inversionistas o medios Brad Edwards The Plunkett Group (212) 739-6740 Jurídico Joshua Wechsler Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP (212) 859-8689

