Spanish Broadcasting System, Inc. informa sus resultados para el primer trimestre de 2020

MIAMI, 7 de julio de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Spanish Broadcasting System, Inc. (la "Compañía" o "SBS") (OTCQB: SBSAA) informó hoy sus resultados financieros para los tres meses terminados el 31 de marzo de 2020.

Aspectos financieros destacados

(en miles)

Trimestre cerrado el 31 de marzo

%



2020



2019

cambio Ingreso neto:



















Radio

$ 32,533



$ 34,079

(5) % Televisión



3,742





3,276

14 % Consolidado

$ 36,275



$ 37,355

(3) % OIBDA ajustado*:



















Radio

$ 10,257



$ 10,932

(6) % Televisión



103





138

(25) % Corporativo



(2,822)





(2,751)

(3) % Consolidado

$ 7,538



$ 8,319

(9) % Márgenes de OIBDA ajustado*:



















Radio

32%



32%





Televisión

3%



4%





Consolidado

21%



22%







* Para una definición de OIBDA ajustado y una conciliación del indicador financiero GAAP más directamente comparable, consulte la sección Indicadores financieros no GAAP.

Análisis y resultados

"Aunque los resultados de nuestro primer trimestre sufrieron un impacto significativo por la pandemia de covid-19, seguimos haciendo progresos operativos y estratégicos", comentó Raúl Alarcón, presidente de la junta directiva y director ejecutivo. "De acuerdo con el Informe PPM de mayo de 2020 de Nielsen Audio, nuestras emisoras de audio mantuvieron los puestos más altos en demostraciones clave en los mercados de Nueva York, Los Ángeles y Chicago. Esta sólida muestra, junto con nuestras crecientes mediciones digitales y en redes sociales, impulsó un notable crecimiento de la audiencia agregada en el trimestre".

"Hemos adoptado medidas importantes para proteger a nuestro personal al mismo tiempo que alineamos nuestra estructura de costos a las actuales condiciones del mercado. Además, como compañía multimedios en español líder y empresa de negocios de minorías certificada, hemos hecho absoluto hincapié en ayudar a las comunidades latinas a transitar el que ha resultado ser uno de los períodos más difíciles de nuestras vidas. Valoramos a nuestra audiencia y entendemos que conoce nuestras marcas, confía en ellas y tiene fuertes vínculos con nuestros formatos innovadores, nuestros contenidos en el aire y nuestros talentos líderes".

"En el futuro, toda incertidumbre de mercado se enfrentará con el compromiso inflexible de seguir sirviendo a nuestra comunidad latina en todas y cada una de las formas posibles".

"Trabajaremos con el gobierno federal y sus representantes, así como con todas las autoridades estatales y locales, para informar y asistir a nuestras comunidades y, de ese modo, seguir brindando una voz para incontables millones de ciudadanos de nuestra nación en estos tiempos sin precedentes".

Resultados del trimestre cerrado

Para el trimestre cerrado el 31 de marzo de 2020, el ingreso neto consolidado totalizó US$ 36.3 millones, en comparación con US$ 37.4 millones para el mismo período del año anterior, dando como resultado una disminución del 3%. El ingreso neto de nuestro segmento de radio disminuyó US$ 1.5 millones o 5% debido a las disminuciones de los ingresos locales, de eventos especiales y trueques, contrarrestadas parcialmente por aumentos en las ventas nacionales, digitales y en redes. Además, el ingreso del segmento de radio local incluye el impacto negativo de las cancelaciones relacionadas con anuncios publicitarios debido a la pandemia de covid-19. El ingreso neto de nuestro segmento de televisión aumentó US$ 0.5 millones o 14% por los incrementos en las ventas locales, nacionales y trueques, contrarrestados por disminuciones en los ingresos por alquileres de subcanales y aranceles de suscriptores.

El OIBDA ajustado consolidado, un indicador no GAAP, totalizó US$ 7.5 millones, en comparación con US$ 8.3 millones para el mismo período del año anterior, lo cual representa una disminución de US$ 0.8 millones o 9%. Nuestro OIBDA ajustado para el segmento de radio disminuyó US$ 0.7 millones o 6%, debido principalmente a la disminución en el ingreso neto de aproximadamente US$ 1.5 millones que fue parcialmente contrarrestado por una reducción del 4% en los gastos por operaciones. Los gastos por operaciones de las emisoras de radio disminuyeron principalmente debido a disminuciones en gastos de publicidad, trueques y eventos especiales, los cuales fueron parcialmente contrarrestados por aumentos en las comisiones de representación nacionales y los costos de licencias. Nuestro OIBDA ajustado para el segmento de televisión disminuyó menos de US$ 0.1 millones debido a un incremento de aproximadamente US$ 0.5 millones en los gastos por operaciones, contrarrestado por el aumento en el ingreso neto de aproximadamente US$ 0.5 millones. Los gastos por operaciones de las emisoras de televisión aumentaron principalmente debido a un aumento en los costos de producción. Nuestros gastos corporativos, excluida la compensación basada en acciones y no en efectivo, aumentaron US$ 0.1 millones o 3%, principalmente debido a aumentos en los gastos por seguros.

Las pérdidas por operaciones totalizaron US$ 5.9 millones, en comparación con los ingresos por operaciones de US$ 5.6 millones para el mismo período del año anterior, lo cual representa una disminución de aproximadamente US$ 11.5 millones. Este descenso en el ingreso por operaciones se debió principalmente a los cargos por deterioro, parcialmente contrarrestados por la ganancia en la venta de activos.

Teleconferencia del primer trimestre de 2020

El miércoles, 8 de julio de 2020, a las 11:00 a.m. hora del Este, celebraremos una teleconferencia para comentar los resultados financieros de nuestro primer trimestre de 2020. Para acceder a la teleconferencia, llame al 412-317-5441 diez minutos antes de la hora de inicio.

Si no puede escuchar la teleconferencia a la hora programada, habrá una repetición disponible hasta el miércoles, 22 de julio de 2020, a la que se puede acceder llamando al 877-344-7529 (Estados Unidos) o al 412-317-0088 (internacional), código de acceso: 10145426.

También habrá un webcast en vivo de la teleconferencia, ubicado en la sección de inversores de nuestro sitio web corporativo, en http://www.spanishbroadcasting.com/webcasts-presentations. En ese enlace también habrá disponible una repetición archivada siete días del webcast.

Acerca de Spanish Broadcasting System, Inc.

Spanish Broadcasting System, Inc. (SBS) es propietaria y operadora de estaciones de radio situadas en los principales mercados hispanos estadounidenses de Nueva York, Los Ángeles, Miami, Chicago, San Francisco y Puerto Rico, y transmite los géneros de formato Tropical, Mexicano Regional, Adulto Contemporáneo en Español, Top 40 y Urbano. SBS opera también AIRE Radio Networks, una plataforma de radio nacional de más de 300 estaciones afiliadas que llegan al 95% de la audiencia hispana de los Estados Unidos. SBS también es propietaria de MegaTV, una operación de televisión de red con distribución en señal abierta, cable y satélite, y filiales en todo Estados Unidos y Puerto Rico; produce además una serie nacional de conciertos y eventos en vivo, y posee un grupo de propiedades digitales, entre ellas, La Musica, una aplicación móvil que ofrece contenido de video y audio dirigido a los latinos, y HitzMaker, un destino de nuevos talentos para aspirantes a artistas. Para más información, visítenos en Internet en www.spanishbroadcasting.com.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa y las declaraciones orales realizadas en relación con él contienen ciertas declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas, que se incluyen de acuerdo con las disposiciones de puerto seguro de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995, pueden involucrar riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden causar que los resultados reales de la Compañía y el desempeño en períodos futuros sean materialmente diferentes de cualquier resultado o desempeño futuro sugerido por las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado. Aunque creemos que las expectativas reflejadas en dichas declaraciones prospectivas están basadas en supuestos razonables, no podemos dar garantía de que los resultados reales no diferirán materialmente de estas expectativas. Las "declaraciones prospectivas", de acuerdo con la definición de dicha expresión por la Comisión de Bolsa y Valores en sus reglas, regulaciones y comunicados, representan nuestras expectativas o creencias, incluso, entre otras, declaraciones relacionadas con nuestras operaciones, desempeño económico, situación financiera, nuestro plan de recapitalización e iniciativas de reestructuración, el impacto de tendencias de salud generalizadas tales como el nuevo coronavirus y las respuestas gubernamentales, comerciales, de los consumidores y otras a dicho impacto, las estrategias de crecimiento y adquisiciones, inversiones y planes operativos futuros. Sin limitar la generalidad de lo antedicho, palabras como "puede", "hará", "espera", "considera", "anticipa", "intenta", "pronostica", "busca", "planea", "predice", "proyecta", "podría", "estima", "pudiera", "continúa", "buscando" o los negativos u otras variaciones de esas palabras o terminología comparable se proponen identificar declaraciones prospectivas. Dichas declaraciones, por su naturaleza, involucran riesgos e incertidumbres considerables, algunas de las cuales están fuera de nuestro control, y los resultados reales pueden diferir materialmente dependiendo de una variedad de factores importantes, incluso, entre otros, aquellos identificados en nuestros informes presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores, incluido nuestro informe trimestral en el formulario 10-Q para el trimestre cerrado el 31 de marzo de 2020. Todas las declaraciones prospectivas realizadas aquí se califican mediante estas declaraciones de precaución y factores de riesgo, y no hay garantías de que los resultados, eventos o acontecimientos reales a los que se hace referencia en este documento ocurrirán o se producirán. No asumimos obligación alguna de actualizar o revisar las declaraciones prospectivas para reflejar cambios en las suposiciones, la ocurrencia de eventos no previstos o cambios en los resultados operativos futuros.

(A continuación, se ofrecen las tablas financieras)

A continuación, se muestran los estados financieros consolidados condensados sin auditar de las operaciones para los trimestres cerrados el 31 de marzo de 2020 y 2019.





Trimestre cerrado el 31 de marzo

Cantidades en miles, excepto cantidades por acción

2020



2019









Ingreso neto

$ 36,275



$ 37,355

Gastos por operaciones de las emisoras



25,915





26,285

Gastos corporativos



2,824





2,751

Depreciación y amortización



846





873

Ganancia en la disposición de activos, neta



(3,186)





(36)

Costos de recapitalización



1,684





1,930

Cargos por deterioro



14,103





—

Otros ingresos por operaciones



—





(17)

Ingreso (pérdida) por operaciones



(5,911)





5,569

Gastos por intereses



(7,916)





(7,807)

Dividendos en las acciones preferentes de la Serie B clasificadas como gastos por intereses



(2,434)





(2,434)

Pérdida antes de beneficio por impuestos sobre la renta



(16,261)





(4,672)

Beneficio por impuestos sobre la renta



(1,931)





(740)

Pérdida neta

$ (14,330)



$ (3,932)



















Pérdida neta por acción ordinaria:















Ingreso (pérdida) neto básico y diluido por acción ordinaria:















Acciones ordinarias clase A

$ (1.95)



$ (0.54)

Acciones ordinarias clase B

$ (1.95)



$ (0.54)

Promedio ponderado básico de acciones ordinarias en circulación:















Acciones ordinarias clase A



4,242





4,242

Acciones ordinarias clase B



2,340





2.340

Promedio ponderado diluido de acciones ordinarias en circulación:















Acciones ordinarias clase A



4,242





4,242

Acciones ordinarias clase B



2,340





2,340



Indicadores financieros no GAAP

El ingreso por operaciones ajustado antes de depreciación y amortización, la ganancia en la disposición de activos, los costos de recapitalización, los cargos por deterioro y otros ingresos por operaciones, excluida la compensación basada en acciones y no en efectivo ("OIBDA ajustado"), no son un parámetro de desempeño o liquidez determinado según los Principios Contables Generalmente Aceptados ("GAAP", por sus siglas en inglés) en los Estados Unidos. Sin embargo, consideramos que este parámetro es útil para evaluar nuestro desempeño porque refleja un indicador del desempeño de nuestras emisoras antes de considerar costos y gastos relacionados con nuestra estructura y disposiciones de capital. Este parámetro es ampliamente usado en la industria de la radiodifusión para evaluar el desempeño operativo de una compañía y lo usamos para propósitos de presupuesto interno y para evaluar el desempeño de nuestras emisoras, segmentos, administración y operaciones consolidadas. No obstante, este parámetro no debe ser considerado de forma aislada ni como un sustituto de ingresos por operaciones, ingreso neto, flujos de caja procedentes de actividades operativas o cualquier otro parámetro usado para determinar nuestro desempeño operativo o liquidez que se calcule de acuerdo con los GAAP. El OIBDA ajustado no presenta los ingresos por operaciones de las emisoras según se definen por nuestro contrato que rige los Pagarés. Además, como el OIBDA ajustado no se calcula según los GAAP, no es necesariamente comparable con parámetros con títulos similares usados por otras compañías.

A continuación, se presentan tablas sin auditar, en miles, que concilian el OIBDA ajustado con el ingreso (pérdida) por operaciones para cada segmento y el ingreso (pérdida) por operaciones consolidado, que son los parámetros financieros GAAP más directamente comparables.



Para el trimestre cerrado el 31 de marzo de 2020

Consolidado



Radio



Televisión



Corporativo OIBDA ajustado $ 7,538





10,257





103





(2,822) Menos gastos excluidos de OIBDA ajustado, pero incluidos en el ingreso (pérdida) por operaciones:



























Compensación basada en acciones

2





—





—





2 Depreciación y amortización

846





440





349





57 Ganancia en la disposición de activos, neta

(3,186)





(8)





(3,178)





— Costos de recapitalización

1,684





—





—





1,684 Cargos por deterioro

14,103





14,103





—





— Ingreso (pérdida) por operaciones $ (5,911)





(4,278)





2,932





(4,565)





Para el trimestre cerrado el 31 de marzo de 2019

Consolidado



Radio



Televisión



Corporativo OIBDA ajustado $ 8,319





10,932





138





(2,751) Menos gastos excluidos de OIBDA ajustado, pero incluidos en el ingreso (pérdida) por operaciones:



























Compensación basada en acciones

—





—





—





— Depreciación y amortización

873





376





444





53 Ganancia en la disposición de activos, neta

(36)





(36)





—





— Costos de recapitalización

1,930





—





—





1,930 Otros ingresos por operaciones

(17)





(17)





—





— Ingreso (pérdida) por operaciones $ 5,569





10,609





(306)





(4,734)

Datos por segmento sin auditar

Tenemos dos segmentos sobre los que informamos: radio y televisión. La tabla de resumen que se ofrece a continuación presenta datos financieros separados para cada uno de nuestros segmentos operativos:





Trimestre cerrado el 31 de marzo

Cantidades en miles

2020



2019









Ingreso neto:















Radio

$ 32,533



$ 34,079

Televisión



3,742





3,276

Consolidado

$ 36,275



$ 37,355

Gastos por ingeniería y programación:















Radio

$ 5,608



$ 5,481

Televisión



2,066





1,550

Consolidado

$ 7,674



$ 7,031

Gastos de venta, generales y administrativos:















Radio

$ 16,668



$ 17,666

Televisión



1,573





1,588

Consolidado

$ 18,241



$ 19,254

Gastos corporativos:

$ 2,824



$ 2.751

Depreciación y amortización:















Radio

$ 440



$ 376

Televisión



349





444

Corporativo



57





53

Consolidado

$ 846



$ 873

Ganancia en la disposición de activos, neta:















Radio

$ (8)



$ (36)

Televisión



(3,178)





—

Corporativo



—





—

Consolidado

$ (3,186)



$ (36)

Costos de recapitalización:















Radio

$ —



$ —

Televisión



—





—

Corporativo



1,684





1,930

Consolidado

$ 1,684



$ 1,930

Cargos por deterioro:















Radio

$ 14,103



$ —

Televisión



—





—

Corporativo



—





—

Consolidado

$ 14,103



$ —

Otros ingresos por operaciones:















Radio

$ —



$ (17)

Televisión



—





—

Corporativo



—





—

Consolidado

$ —



$ (17)

Ingreso (pérdida) por operaciones:















Radio

$ (4,278)



$ 10,609

Televisión



2,932





(306)

Corporativo



(4,565)





(4,734)

Consolidado

$ (5,911)



$ 5,569



