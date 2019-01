Spanish Broadcasting System, MegaTV, Z93 FM y LaMusica App presentaron hoy lunes el regreso triunfal del famoso creador de "La Comay" Antulio "Kobbo" Santarrosa

La reportera Hernández aprovechó la oportunidad para preguntarle directamente a Ozuna si mató a Kevin Fret. "Lo que corre en la calle son chismes, a mi personalmente no se me vincula con el asesinato de Kevin", aseguró el artista. Asimismo, aclaró que no tenía una relación sexual con Kevin Fret.

Santarrosa afirmó estar muy satisfecho con el cariño y respaldo del pueblo. Asimismo, comentó estar muy comprometido con la comunidad hispana en Estados Unidos y en Puerto Rico en entretener e informar sobre todo lo que sea de interés. "Las sorpresas y entrevistas exclusivas no faltarán", expresó Santarrosa. Además, indicó que ha sido esencial el apoyo de los altos ejecutivos de SBS en Puerto Rico quienes no han escatimado en brindar los recursos necesarios para que el programa logre la debida proyección.

"Para nosotros es motivo de celebración esta primera transmisión del primer programa de "La Comay", esto refleja el compromiso que tenemos como empresa con nuestra audiencia que se ha mantenido en comunicación con nosotros desde que se anunció el lanzamiento", mencionó el Vicepresidente de Operaciones, Sixto Pabón. Por otro lado, el recién nombrado Vicepresidente y Gerente General de SBS Puerto Rico, Víctor Roque esbozó que todo el equipo de SBS que incluye producción, técnicos, ventas, promociones, relaciones públicas y administración, han trabajado arduamente para lograr un plan estratégico que cumpla las expectativas de toda nuestra audiencia en Puerto Rico y en la diáspora.

MegaTV es la fuente más confiable de noticias e información para los hispanos en los Estados Unidos. Encuentre MegaTV en los canales 32.1, área metro, 17.1 área oeste y 48.1 área sur en la isla. También, en tu compañía de cable favorita Liberty en los canales 212 en HD y 12, Liberty Isla canales 211 en HD y 11, DirectTV canal 169, Dish canal 18 y Claro TV canal 16 en Puerto Rico. La cadena MegaTV es distribuida a nivel nacional por la señal de DirecTV Canal 465, AT&T U-verse y Verizon Fios (NY-DMA) en Estados Unidos.

Únete a la conversación usando #LACOMAY. Comente junto con otros en las redes sociales y escúchenos a través de LaMusica App, disponible en IOS y Android. Comente junto con otros en facebook.com/megatvlive , y converse con nosotros en directo @megatvlive @megatvpr en Instagram, Twitter @megatvlive, ¡Qué Bochinche!.

