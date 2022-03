Spark Networks annonce la nomination de Ken Chin au poste de directeur des produits

Dans un secteur qui devrait connaître une croissance de 3,56 milliards de dollars de 2019 à 2024 , la nomination de Spark témoigne de l'importance accordée à la véritable innovation

NEW YORK, 16 mars 2022 /PRNewswire/ -- Spark Networks SE, une plateforme de rencontre sociale de premier plan pour des relations sérieuses, qui comprend des marques haut de gamme comme Zoosk, EliteSingles, SilverSingles, Christian Mingle, Jdate et JSwipe, a annoncé aujourd'hui que Ken Chin occupera le nouveau poste de directeur des produits de l'entreprise afin de diriger la croissance continue de ses marques.

M. Chin est un leader accompli qui compte plus de 20 ans d'expérience dans la gestion de produits pour les marchés en ligne (eBay et SeekAsia) et le commerce électronique (FarFetch). En tant que directeur des produits chez eBay, il a joué un rôle essentiel dans la réalisation d'une fusion entre la plateforme de promotion des ventes au détail au sein de l'Union européenne d'eBay et sa plateforme mondiale. Il a également joué un rôle crucial dans la stimulation de l'innovation au sein de BCG Digital Ventures. Il possède une expérience internationale et a mis sur pied des équipes très performantes tout au long de sa carrière, en favorisant la transformation numérique et en permettant l'innovation de l'entreprise.

« J'ai connu de nombreuses innovations de marque différentes tout au long de ma carrière de directeur des produits. Mais travailler avec Spark Networks pour mettre en œuvre une stratégie de produits axée sur le client dans une industrie fascinante comme celle-ci est une occasion excitante, a déclaré M. Chin. Le marché des rencontres en ligne est un secteur incroyablement mûr, non seulement sur le plan de l'innovation des produits et la croissance de la marque, mais aussi en ce qui concerne les services que les clients aiment et veulent utiliser. »

Compte tenu de la croissance rapide du segment des rencontres sérieuses sur le marché des rencontres en ligne, l'ajout du poste de directeur des produits est une étape clé du plan de Spark Networks visant à mettre l'accent sur le talent, le produit, la technologie et le marketing en 2022.

« Notre famille de marques offre des services qui sont consultés environ quatre millions de fois par jour par des célibataires à la recherche de relations sérieuses, et compte des millions d'abonnés payants par année. De plus, comme le monde continue d'évoluer dans sa façon d'interagir en ligne, le moment est venu d'investir dans les meilleurs talents pour aider Spark Networks à créer les expériences utilisateur les plus mémorables sur le marché, a déclaré Eric Eichmann, PDG de Spark Networks. C'est pourquoi nous sommes très heureux d'accueillir Ken Chin à titre de directeur des produits. À compter du début du deuxième trimestre, M. Chin apportera une perspective nouvelle et une solide expertise à notre engagement continu envers le développement de produits et l'innovation. »

Pour en savoir plus sur Spark Networks, consultez le site https://www.spark.net/ .

À propos de Spark Networks SE

Spark Networks SE est une entreprise mondiale de premier plan dans le domaine des rencontres. L'entreprise a son siège social à Berlin, en Allemagne, et compte des bureaux à New York, et en Utah. Son vaste portefeuille d'applications de rencontre haut de gamme et gratuite comprend, entre autres, Zoosk, EliteSingles, SilverSingles, Christian Mingle, Jdate et JSwipe. Dans sa forme actuelle, Spark Networks SE est le résultat de la fusion entre Affinitas GmbH et Spark Networks, Inc. en 2017 et de l'ajout de Zoosk, Inc. en 2019. Spark compte environ un million d'abonnés mensuels à travers le monde.

SOURCE Spark Networks