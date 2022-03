Spark Networks anuncia nomeação de Ken Chin como diretor de produtos

Em uma categoria que deverá crescer USD 3,56 bilhões de 2019 a 2024, a nomeação da Spark demonstra seu foco na verdadeira inovação

NOVA YORK, 16 de março de 2022 /PRNewswire/ -- A Spark Networks SE, plataforma líder de namoro social para relacionamentos sérios, que inclui marcas premium como Zoosk, EliteSingles, SilverSingles, Christian Mingle, Jdate e JSwipe, anunciou hoje que Ken Chin ocupará o recém-criado cargo de diretor de produtos da empresa para liderar o crescimento contínuo das marcas.

Ken é um líder consagrado com mais de 20 anos de experiência em liderança de produtos em marketplaces on-line (eBay e SeekAsia) e comércio eletrônico (FarFetch). Como gerente de produtos do grupo eBay, ele foi fundamental na condução da fusão entre a plataforma de promoções de varejo da empresa na UE com a plataforma global e, no BCG Digital Ventures, foi crucial para impulsionar a inovação corporativa. Ken tem experiência internacional e formou equipes de alto desempenho ao longo de sua carreira, impulsionando a transformação digital e viabilizando a inovação corporativa.

"Vivenciei muitas inovações de marca diferentes durante o tempo em que trabalhei na liderança de produtos, mas trabalhar com a Spark Networks para executar uma estratégia de produtos com foco no cliente em um setor fascinante como este é uma oportunidade empolgante", disse Ken. "O mercado de namoro on-line é um território incrivelmente maduro — não apenas para a inovação de produtos e o crescimento da marca, mas para a entrega de produtos que os clientes adoram e desejam usar."

Com o rápido crescimento do segmento de relacionamentos sérios no setor de namoro on-line, adicionar o cargo de diretor de produtos é um passo fundamental no plano da Spark Networks de se concentrar em talentos, produtos, tecnologia e marketing em 2022.

"Nossa linha de marcas atende cerca de quatro milhões de visualizações de páginas por dia de solteiros em busca de relacionamentos sérios e milhões de assinantes pagos por ano, e com o mundo continuando a evoluir como eles interagem on-line, esse é o momento de investir nos melhores talentos para ajudar a Spark Networks a criar as melhores experiências de usuário no mercado", disse Eric Eichmann, CEO da Spark Networks. "É por isso que estamos tão entusiasmados em receber Ken Chin como diretor de produtos. A partir do início do segundo trimestre, Ken trará uma nova perspectiva e uma experiência robusta para nosso compromisso contínuo com o desenvolvimento e a inovação de produtos."

Para saber mais sobre a Spark Networks, acesse https://www.spark.net/.

Sobre a Spark Networks SE

A Spark Networks SE é uma empresa líder global em namoro on-line com sede em Berlim, na Alemanha, e tem escritórios em Nova York e Utah. O amplo portfólio de aplicativos de namoro premium e freemium da empresa inclui Zoosk, EliteSingles, SilverSingles, Christian Mingle, Jdate e JSwipe, entre outros. A Spark Networks SE em sua forma atual é o resultado da fusão entre a Affinitas GmbH e a Spark Networks, Inc. em 2017 e a incorporação da Zoosk, Inc. em 2019. A Spark tem cerca de um milhão de assinantes pagantes mensais em todo o mundo.

FONTE Spark Networks

