SparkPost recrute le cadre technique Sam Holding pour développer ses activités à l'international

SparkPost élargit son champ d'action à l'international avec l'arrivée de ce nouveau dirigeant basé à Londres

SAN FRANCISCO, 24 octobre 2019 /PRNewswire/ -- SparkPost (www.sparkpost.com), premier service d'envoi de courriers électroniques et d'analyse, a annoncé aujourd'hui la nomination de Sam Holding au poste de responsable des activités internationales. Basé à Londres, Sam Holding dirigera toutes les stratégies et activités internationales liées aux ventes, au marketing et à la fidélisation des clients. Avec cette nouvelle recrue, SparkPost entend consolider sa croissance continue sur les marchés internationaux.

« Nous sommes ravis d'accueillir Sam au sein de notre équipe alors que nous continuons à développer nos activités à l'international », a déclaré Rich Harris, PDG de SparkPost. « Le profil de Sam, avec ses précédentes expériences à la tête d'équipes de vente et de marketing internationales, correspond parfaitement à nos plans stratégiques de croissance internationale. Grâce aux connaissances de première main et au leadership de Sam, nous sommes mieux placés que jamais pour aider nos clients de la région à consolider leur valeur commerciale grâce au déploiement de nos nouveaux produits d'analyse de courriers électroniques. »

Avant de rejoindre SparkPost, Sam Holding était directeur principal EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) chez Oracle Data Cloud. Chez Oracle, il a dirigé une équipe responsable des partenariats de mesure, de contexte et d'audience avec les éditeurs et les plateformes. Il a également plus de 20 ans d'expérience dans le marketing numérique, les produits de données et la technologie publicitaire, ayant travaillé chez Trinity Mirror, France Télécom, Experian et Adform avant de rejoindre Datalogix, acquise par la suite par Oracle Data Cloud. Au cours de sa carrière, Sam Holding a occupé de nombreux postes de direction, constituant et développant des équipes parvenant à des résultats commerciaux exceptionnels de manière systématique.

L'arrivée de Sam Holding fait suite à une année faste marquée par d'importantes avancées dans les activités internationales de SparkPost. Sous sa direction, l'équipe internationale alignera les stratégies de la société en matière de commercialisation, de développement commercial et de réussite client, en tirant parti des partenariats et du riche portefeuille de SparkPost.

À propos de SparkPost

SparkPost est le premier expéditeur de courriers électroniques du monde. Des clients comme Zillow, MVF, Booking.com, Rakuten et Intercom lui font confiance pour augmenter considérablement les performances de leurs emails. SparkPost envoie plus de 37 % des courriers électroniques commerciaux du monde destinés aux particuliers, soit plus de 5000 milliards de messages par an. Les capacités inégalées de SparkPost en matière d'analyse de courriers électroniques et d'empreinte de données aident les grandes entreprises à se démarquer au milieu du bruit généré par les courriers électroniques et à atteindre des résultats exceptionnels.

Suivez-nous sur Twitter @SparkPost ou visitez http://www.sparkpost.com.

Contact :

Terri Douglas

Catapult PR

(303) 581-7760

tdouglas@catapultpr-ir.com

@tddouglas

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/886543/SparkPost_Logo.jpg

Related Links

http://www.sparkpost.com



SOURCE SparkPost