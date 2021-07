Spartan Mosquito accepte les bitcoins et d'autres cryptomonnaies provenant des pays du monde entier

Ac2T Inc., dont le nom commercial est Spartan Mosquito, a accepté son premier paiement en cryptomonnaie officiel au cours des 48 dernières heures et a mis son site Web à jour pour qu'il accepte plusieurs des principales cryptomonnaies, y compris Bitcoin, Bitcoin Cash, Dai, Ethereum, Litecoin et USD Coin.

Jeremy Hirsch, président et fondateur de l'entreprise, a déclaré : « Nous bouclons enfin la boucle des économies n'ayant pas accès aux services bancaires qui sont aux prises avec les effets dévastateurs des moustiques en Afrique et en Asie. En tant qu'entreprise, la plupart de nos efforts sont axés sur le Culex quinquefasciatus (moustique domestique du Sud), l'Aedes aegypti (moustique de la fièvre jaune), l'Anopheles quadrimaculatus et l'Anopheles gambiae (le plus important vecteur du paludisme en Afrique subsaharienne). Plus précisément, de nombreuses régions du monde souffrent presque autant de l'Anopheles gambiae que du manque de fiabilité de leurs infrastructures bancaires commerciales. Il serait irresponsable de notre part de nous contenter de déployer nos technologies efficaces aux États-Unis ; celles-ci doivent être accessibles à ceux qui en ont le plus besoin dans le monde entier. Nous ouvrons de nouveaux canaux de ventes à l'extérieur des États-Unis à la mi-juillet, et nous sommes extrêmement fiers d'offrir enfin notre produit fabriqué aux États-Unis aux économies n'ayant pas accès aux services bancaires. »

Établie à Hattiesburg, au Mississippi, Spartan Mosquito a mis au point la technologie Pro Tech, qui représente ses dispositifs d'appâts sucrés toxiques attrayants à libération lente de nouvelle génération. Le système Spartan Mosquito Pro Tech utilise du borate d'origine naturel et une installation facile pour tuer les moustiques.

