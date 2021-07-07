Spartan Mosquito принимает платежи в биткоинах и других криптовалютах из любых стран
Jul 07, 2021, 05:00 ET
ХАТТИСБЕРГ (Миссисипи), 7 июля 2021 г. /PRNewswire/ -- Сегодня компания Spartan Mosquito, ведущий американский производитель средств от комаров, объявила о запуске программы Serve the Underserved («Обслуживание недостаточно обеспеченных услугами»), направленной на устранение торговых барьеров со странами, которые могут получить прямую пользу от ее продукции, создаваемой на базе современных технологий. Одним из путей устранения торговых барьеров, реализуемых в рамках новой программы, стало официальное признание биткоина и других криптовалют в качестве платежного средства, доступного любой стране.
За последние 48 часов компания Ac2T Inc dba Spartan Mosquito приняла первый официальный криптовалютный платеж и обновила свой сайт, разместив на нем информацию о приеме платежей во многих ведущих криптовалютах, включая Bitcoin, Bitcoin Cash, Dai, Ethereum, Litecoin и USD Coin.
Вот что заявил по этому поводу Джереми Хирш (Jeremy Hirsch), президент и основатель компании Spartan Mosquito: «Наконец-то нам удалось закрыть вопрос по африканским и азиатским странам с ограниченным доступом к банковским услугам, которые борются с катастрофическими последствиями заболеваний, переносимых комарами». В частности Джереми Хирш сказал: «Основной объем выпускаемой нашей компанией продукции приходится на средства для борьбы с комарами следующих видов: Culex quinquefasciatus (южный домашний комар), Aedes aegypti (желтолихорадочный комар), Anopheles quadrademulatus (обычный малярийный комар) и Anopheles gambiae (африканский малярийный комар, являющийся основным переносчиком малярии в африканских странах, расположенных к югу от Сахары). В мире имеется немало стран, которым приходится не только бороться с малярийными комарами, но и преодолевать трудности, связанные с отсутствием надежной банковской инфраструктуры для обслуживания юридических лиц. Мы считаем безответственным использовать эффективные технологии только в Соединенных Штатах; эти технологии должны быть доступны во всем мире тем, кто в них наиболее нуждается. Начиная с середины июля мы открываем продажи своей продукции за пределами США и очень гордимся тем, что наш 100 % американский продукт наконец-то появится в странах с ограниченным доступом к банковским услугам».
Компания Spartan Mosquito, штаб-квартира которой находится в Хаттисберге в штате Миссисипи, разработала технологию Pro Tech следующего поколения, применяемую в ловушках для комаров с медленным высвобождением токсичной сахарной приманки. В легко устанавливаемых устройствах Pro Tech для уничтожения комаров в качестве приманки используется сахар, смешанный с натуральной бурой (натриевой солью борной кислоты).
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1556999/Ac2T_Inc_dba_Spartan_Mosquito_Malaria.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1557000/Spartan_Mosquito_Logo.jpg
SOURCE Ac2T Inc dba Spartan Mosquito
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