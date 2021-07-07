Spartan Mosquito принимает платежи в биткоинах и других криптовалютах из любых стран

Вот что заявил по этому поводу Джереми Хирш (Jeremy Hirsch), президент и основатель компании Spartan Mosquito: «Наконец-то нам удалось закрыть вопрос по африканским и азиатским странам с ограниченным доступом к банковским услугам, которые борются с катастрофическими последствиями заболеваний, переносимых комарами». В частности Джереми Хирш сказал: «Основной объем выпускаемой нашей компанией продукции приходится на средства для борьбы с комарами следующих видов: Culex quinquefasciatus (южный домашний комар), Aedes aegypti (желтолихорадочный комар), Anopheles quadrademulatus (обычный малярийный комар) и Anopheles gambiae (африканский малярийный комар, являющийся основным переносчиком малярии в африканских странах, расположенных к югу от Сахары). В мире имеется немало стран, которым приходится не только бороться с малярийными комарами, но и преодолевать трудности, связанные с отсутствием надежной банковской инфраструктуры для обслуживания юридических лиц. Мы считаем безответственным использовать эффективные технологии только в Соединенных Штатах; эти технологии должны быть доступны во всем мире тем, кто в них наиболее нуждается. Начиная с середины июля мы открываем продажи своей продукции за пределами США и очень гордимся тем, что наш 100 % американский продукт наконец-то появится в странах с ограниченным доступом к банковским услугам».

Компания Spartan Mosquito, штаб-квартира которой находится в Хаттисберге в штате Миссисипи, разработала технологию Pro Tech следующего поколения, применяемую в ловушках для комаров с медленным высвобождением токсичной сахарной приманки. В легко устанавливаемых устройствах Pro Tech для уничтожения комаров в качестве приманки используется сахар, смешанный с натуральной бурой (натриевой солью борной кислоты).

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SOURCE Ac2T Inc dba Spartan Mosquito