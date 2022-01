Spaulding Ridge pozyskuje Silvr Lining Group; dalsza międzynarodowa ekspansja zespołu Salesforce

CHICAGO, 14 stycznia 2022 r. /PRNewswire/ -- Spółka Spaulding Ridge, międzynarodowy dostawca usług doradczych i wdrożeniowych w zakresie chmury obliczeniowej, poinformowała dzisiaj, że Silvr Lining Group, firma z branży Salesforce z siedzibą w Londynie, dołączy do zespołu w ramach globalnej praktyki Salesforce.

Grupa Silvr Lining, będąc wiodącym brytyjskim ekspertem w dziedzinie wielochmurowości Salesforce, dysponuje bogatym doświadczeniem w prowadzeniu kompleksowych działań dla czołowych organizacji. Firma oferuje liczne rozwiązania Salesforce, w tym Service Cloud, CPQ, Sales Cloud, Analytics Cloud, Marketing Cloud, Financial Services i Einstein.

„Włączenie Silvr Lining Group do naszej działalności w zakresie Salesforce to kontynuacja wzbogacenia naszych rosnących możliwości o nowe rozwiązania techniczne - komentuje Jay Laabs, dyrektor generalny Spaulding Ridge. - Podobnie jak Spaulding Ridge, Grupa Silvr Lining pracuje bezpośrednio z klientami w celu uzyskania optymalnej wydajności. Tym samym są oni niezwykle cennym uzupełnieniem naszego istniejącego europejskiego zespołu Salesforce".

„Niezmiernie cieszy nas perspektywa korzyści, jakie nasza spółka typu joint venture może zaoferować na rynku europejskim. Było to oczywiste już od momentu pierwszego spotkania - Spaulding Ridge zdecydowanie podziela nasze dążenie do postawienia sukcesu klienta na pierwszym miejscu we wszystkim, co robimy - stwierdza Danny Ayres, dyrektor generalny Silvr Lining Group. - Z radością czekamy na to, co przyniesie przyszłość dla nas, członków zespołu Spaulding Ridge".

Silvr Lining Group

Zlokalizowana w Londynie, spółka Silvr Lining Group jest prywatną firmą konsultingową z zakresu Salesforce, którą tworzą czołowi konsultanci Salesforce i analitycy biznesowi, dysponujący techniczną wiedzą w zakresie obsługi rozbudowanych, zintegrowanych rozwiązań dla organizacji w całej Wielkiej Brytanii.

Spaulding Ridge

Spaulding Ridge, wielokrotnie nagradzany dostawca rozwiązań chmurowych i usług doradczych, wspiera wiodące przedsiębiorstwa we wdrażaniu działań Best-in-Cloud™ na skalę międzynarodową. Spaulding Ridge umożliwia organizacjom wzrost efektywności operacyjnej, transformację cyfrową i wzmocnienie przewagi konkurencyjnej.

Spaulding Ridge, współpracując z cyfrowo zorientowanymi podmiotami, służy pomocą w takich zagadnieniach jak:

finanse - zdobycie kontroli: zwiększenie przychodów, marży brutto i zysków dzięki lepszym informacjom. Połączenie planowania finansowego ze strategią i automatyzacja procesów zamknięcia finansowego;

zwiększenie przychodów, marży brutto i zysków dzięki lepszym informacjom. Połączenie planowania finansowego ze strategią i automatyzacja procesów zamknięcia finansowego; sprzedaż - zwiększenie produktywności: zarządzanie kwotami i terytoriami w konsekwentny i skuteczny sposób, automatyzacja umów z klientami i proces ich wdrażania;

zarządzanie kwotami i terytoriami w konsekwentny i skuteczny sposób, automatyzacja umów z klientami i proces ich wdrażania; operacje - wzrost wydajności: poprawa elastyczności łańcucha dostaw, automatyzacja strategicznego zaopatrzenia i zakupów, zapewnienie najwyższej jakości obsługi klienta.

