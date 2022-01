Spaulding Ridge übernimmt Silvr Lining Group und setzt weltweiten Ausbau des Salesforce-Teams fort

CHICAGO, 14. Januar 2022 /PRNewswire/ -- Spaulding Ridge, ein weltweit tätiges Cloud-Beratungs- und Implementierungsunternehmen, hat heute bekannt gegeben, dass die Silvr Lining Group, ein Salesforce-Unternehmen mit Sitz in London, als Teil seiner globalen Salesforce-Praxis zu Spaulding Ridge stoßen wird.

Als führender Salesforce-Multi-Cloud-Experte in Großbritannien verfügt die Silvr Lining Group über umfangreiche Erfahrung mit integrierten Lösungen für große Unternehmen. Das Unternehmen bietet zahlreiche Salesforce-Lösungen, darunter Service Cloud, CPQ, Sales Cloud, Analytics Cloud, Marketing Cloud, Financial Services und Einstein.

„Die Integration der Silvr Lining Group in unsere Salesforce-Praxis vertieft die technische Expertise unserer wachsenden Fähigkeiten", so Jay Laabs, CEO von Spaulding Ridge, über die Erweiterung. „Wie Spaulding Ridge arbeitet auch die Silvr Lining Group Hand in Hand mit Kunden, um eine optimale Leistung zu erzielen, was das Unternehmen zu einer wertvollen Ergänzung unseres bestehenden Salesforce-Teams in Europa macht."

„Wir sind gespannt, was unser Joint Venture in Europa auf den Markt bringen kann. Bereits bei unserem ersten Treffen war klar, dass Spaulding Ridge unsere Bemühungen teilt, den Erfolg unserer Kunden in den Mittelpunkt unserer Aktivitäten zu rücken", sagt Danny Ayres, CEO der Silvr Lining Group. „Wir freuen uns auf die Zukunft als Teil des Spaulding Ridge-Teams."

Informationen zur Silvr Lining Group

Die Silvr Lining Group mit Sitz in London ist ein privates Salesforce-Beratungsunternehmen. Es wurde von führenden Salesforce-Beratern und Geschäftsanalysten gegründet, die über technisches Know-how bei der Verwaltung großer integrierter Lösungen für Unternehmen in ganz Großbritannien verfügen.

Informationen zu Spaulding Ridge

Als preisgekrönter Anbieter von Cloud-Lösungen und Beratungsdiensten unterstützt Spaulding Ridge führende Unternehmen bei der Bereitstellung von Best-in-Cloud™-Lösungen auf globaler Ebene. Spaulding Ridge ermöglicht es Unternehmen, ihre betriebliche Effizienz zu beschleunigen, ihre digitale Transformation voranzutreiben und ihren Wettbewerbsvorteil zu erhöhen.

Spaulding Ridge arbeitet mit digital versierten Unternehmen zusammen, um ihnen bei diversen Aufgaben zu helfen:

Überblick über den Finanzgewinn: Den Umsatz, die Bruttomarge und den Gewinn durch bessere Einblicke steigern. Die Finanzplanung mit der Strategie verbinden und Finanzabschlussprozesse automatisieren.

Den Umsatz, die Bruttomarge und den Gewinn durch bessere Einblicke steigern. Die Finanzplanung mit der Strategie verbinden und Finanzabschlussprozesse automatisieren. Umsatzsteigerung durch Produktivität: Kontingente und Gebiete konsistenter und effektiver verwalten, Kundenverträge und Onboarding automatisieren.

Kontingente und Gebiete konsistenter und effektiver verwalten, Kundenverträge und Onboarding automatisieren. Effizienz im Betrieb: Die Agilität der Lieferkette verbessern, die strategische Beschaffung und den Einkauf automatisieren und erstklassige Kundenserviceerlebnisse bieten.

Weitere Informationen finden Sie unter spauldingridge.com.

