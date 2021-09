SPDB i Huawei uruchamiają SPDB Finwarehouse, wprowadzając cyfrowe rozwiązania finansowe do gospodarki magazynowej

SHENZHEN, Chiny, 24 września 2021 r. /PRNewswire/ -- Shanghai Pudong Development Bank (SPD Bank) i firma Huawei zaprezentowały system SPDB Finwarehouse Solution na HUAWEI CONNECT 2021. Rozwiązanie to jest jednym z największych przełomowych osiągnięć we wspólnych innowacjach na rzecz cyfryzacji finansów. Jest to również krok w kierunku konsolidacji Banku Rzeczy, jako że rozwiązanie wykorzystuje technologię internetu rzeczy (IoT) do zabezpieczenia zastawów mienia ruchomego, czyniąc każdy obiekt możliwym do zidentyfikowania, każdy alarm możliwym do prześledzenia, a każdy przedmiot wiarygodnym.

W ubiegłym roku SPD Bank i Huawei opublikowały Białą Księgę Banku Rzeczy, w której zaproponowały nowy model i system usług finansowych. W ślad za tym SPD Bank rozpoczął stosowanie innowacyjnych technologii cyfrowych w celu promowania Banku Rzeczy, współpracując z Huawei w celu „zagłębienia się w technologię cyfrową". SPDB Finwarehouse jest jednym z ważniejszych projektów, które powstały w wyniku tego partnerstwa i obranego kierunku.

Narzędzie to jest przeznaczone dla łańcuchów dostaw przemysłowych i stanowi innowacyjny sposób zarządzania zastawami ruchomego mienia magazynowego. Wcześniej obszar usług finansowych nie był przedmiotem szeroko zakrojonej cyfryzacji, majątek ruchomy stanowi innowacyjną przestrzeń rynkową wartą miliardy juanów.

SPDB Finwarehouse: bezpieczne i wygodne zarządzanie majątkiem ruchomym

Mienie ruchome jest często narażone na szereg rodzajów ryzyka. Prawo własności może nie być jednoznaczne, co powoduje, że nieruchomość jest kilkakrotnie zastawiana. Jednocześnie przedsiębiorstwa nadzorujące nie zawsze postępują w sposób całkowicie etyczny, dlatego też może dochodzić do fałszerstw. Nawet jeśli nadzór jest precyzyjny, to bez środków cyfrowych jest kosztowny. A bez platformy umożliwiającej zbycie towarów trudno jest je spieniężyć.

W odpowiedzi na te problemy SPD Bank opracował jeszcze bardziej precyzyjne i godne zaufania rozwiązanie. SPDB Finwarehouse wykorzystuje RFID, urządzenia ważące i urządzenia PDA z blockchainem do rejestrowania obiektywnych informacji bezpośrednio w magazynie. Towary wchodzące są powiązane z finansowaniem i kredytowaniem, natomiast towary wychodzące wiążą się ze spłatą. W ten sposób nadzór nad towarami staje się zdecydowanie łatwiejszy i bardziej efektywny.

Rozwiązanie umożliwia również precyzyjne określenie wartości towarów. Integruje ono zweryfikowane informacje handlowe, percepcyjne i rynkowe, a także wykorzystuje je do określenia własności, wyceny i efektywnego zbycia. Zasadniczo przepływy logistyczne, handlowe, kapitałowe i informacyjne stają się scentralizowane, dostarczając danych niezbędnych do prawidłowej wyceny majątku ruchomego. Przedsiębiorstwa zarówno wyższego, jak i niższego szczebla mogą teraz uzyskać dostęp do dokładnych usług finansowych, które obejmują cały łańcuch dostaw.

Ilustracja: SPDB Finwarehouse: Wiarygodne, proste w zarządzaniu i łatwe w zbyciu mienie ruchome

Zasoby godne zaufania wspomagane przez Smart IoT

Logistyka i magazyny często korzystają z technologii cyfrowych. W związku z tym Huawei i SPD Bank wdrażają inteligentne urządzenia z zakresu IoT w magazynach wraz z wprowadzeniem możliwości sztucznej inteligencji i wielowymiarowej weryfikacji danych. Przekształca to standardowe magazyny w finansowe, integrując usługi finansowe z procesami zarządczymi i biznesowymi.

W oparciu o platformę HUAWEI CLOUD, SPDB Finwarehouse sprawia, że każdy obiekt jest możliwy do zidentyfikowania, każdy alarm możliwy do prześledzenia, a każdy przedmiot wiarygodny. W rozwiązaniu zastosowano następujące technologie:

Technologia RFID pozycjonuje obiekty w odległości kilku metrów, automatycznie dokonuje inwentaryzacji i śledzi pozycje w czasie rzeczywistym;

W przypadku modeli Pangu większość z nich może być ponownie wykorzystana, co zmniejsza liczbę próbek wymaganych do treningu i skraca okres rozwoju projektu;

Platforma Huawei IoT wdraża modelowanie wspomagane przez GUI, elastycznie definiuje i buduje modele oraz centralnie nimi zarządza. Dzięki technologii digital twin dokonuje ona krzyżowej walidacji danych i przeprowadza kompleksową analizę ryzyka w odniesieniu do towarów, procesów, personelu i środowiska w magazynie.

Centrum Monitoringu zapewnia autentyczność towarów wchodzących

W Centrum Monitoringu SPDB Finwarehouse operatorzy mogą z łatwością zweryfikować autentyczność przychodzących towarów. Mogą liczyć stosy ładunków za pomocą modeli Pangu i weryfikować je za pomocą kodu skanowania, danych wagowych i danych handlowych.

„SPDB Finwarehouse to pilotażowy projekt z zakresu finansów cyfrowych. Przeprowadziliśmy dogłębną ocenę potrzeb rynku usług dla przedsiębiorstw. Aktualnie musimy nadal poszukiwać sposobów na przekształcenie naszej logiki biznesowej i przebudowę możliwości technicznych, aby nadążyć za cyfryzacją - powiedział Chen Haining, dyrektor naczelny działu IT w SPD Bank. Haining dodał: - Poprzez integrację technologii cyfrowych z poszczególnymi branżami możemy wykorzystać możliwości cyfrowe do wgłębiania się w scenariusze łańcucha dostaw w różnych gałęziach gospodarki realnej. SPD Bank z radością rozpocznie współpracę z Huawei, aby jak najpłynniej zintegrować finanse z gospodarką realną".

W świecie, w którym wszystko jest połączone, nadal będą powstawać nowe scenariusze i modele biznesowe.

„Huawei i SPD Bank będą nadal wprowadzać innowacje, zapewniając wiodące produkty technologiczne i rozwiązania infrastruktury chmury full-stack na potrzeby unowocześniania cyfrowych finansów. Będziemy wykorzystywać innowacje technologiczne do przyspieszenia rozwoju usług finansowych, współpracując w celu dalszego łączenia branż dzięki dostosowanym do potrzeb innowacjom finansowym" - powiedział Jason Cao, prezes Global Financial Business Unit, Huawei Enterprise BG - Huawei udostępniła swoje technologie full-stack do pracy nad SPDB Finwarehouse z SPD Bank. Wraz z naszymi klientami wkraczamy na rynek cyfrowy i promujemy rozwój finansów cyfrowych. Mamy nadzieję, że dzięki potędze finansów uda nam się napędzić gospodarkę realną. Firma Huawei jest zaangażowana w pomoc instytucjom finansowym w nieustannym zwiększaniu ich sprawności, inteligencji, usług branżowych i budowie ekosystemu. Wspomagamy instytucje finansowe na ich drodze do cyfrowej transformacji i wspólnie budujemy w pełni połączoną, inteligentną i opartą na ekosystemie branżę finansową".

SPD Bank i Huawei utworzyły wspólne laboratorium innowacji w 2018 roku, które zaowocowało kilkoma udanymi projektami. W sierpniu 2020 r. podpisały kompleksową umowę o współpracy strategicznej i wspólnie opublikowały Białą Księgę Banku Rzeczy, co jest przełomowym wydarzeniem. W celu pobudzenia gospodarki cyfrowej SPD Bank będzie koncentrował się na doświadczeniach użytkowników, stosował technologie cyfrowe i wprowadzał innowacje w takich sektorach jak handel detaliczny, komunikacja, transport i opieka zdrowotna.

W świecie, w którym wszystkie aspekty są połączone, finanse, technologia i przemysł muszą być ze sobą ściśle powiązane. Huawei i SPD Bank wykorzystują moc technologii FinTech opartej na chmurze, aby służyć społeczności, wspierać klientów i tworzyć nową wartość w branży.

Huawei zaprasza na internetową konferencję HUAWEI CONNECT 2021, trwającą od 23 września do 31 października. Tematem przewodnim tegorocznego wydarzenia jest „Zanurzenie się w technologii cyfrowej". Zamierzamy zagłębić się w praktyczne zastosowanie technologii takich jak chmura, sztuczna inteligencja i 5G we wszystkich gałęziach przemysłu oraz zastanowić się, w jaki sposób mogą one sprawić, że organizacje, niezależnie od ich rodzaju i wielkości, staną się jeszcze bardziej wydajne, wszechstronne, a ostatecznie bardziej odporne w miarę zbliżania się do ożywienia gospodarczego.

Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z lokalnym zespołem lub odwiedzając stronę https://www.huawei.com/en/events/huaweiconnect .

