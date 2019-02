SPE et IADC accueilleront le plus grand événement au monde en matière de forage

En vue de stimuler le progrès dans notre secteur en mettant sous un même toit des présentations techniques visionnaires et des forums d'échange ouverts, le programme technique permet aux professionnels de l'exploration et de la production de relever les défis d'aujourd'hui et d'œuvrer ensemble à des solutions renforçant l'avenir d'un monde reposant toujours plus sur les énergies.

Le discours liminaire de la cérémonie d'ouverture du Jour un sera prononcé par Paul Goodfellow, le directeur général adjoint de Shell. Ce prestigieux programme technique réunira les plus grands experts du secteur de l'exploration et de la production, dont des représentants de BP, Saudi Aramco, Equinor, National Oilwell Varco, ExxonMobil, BOS Solutions, Baker Hughes a GE Company, ConocoPhillips, Weatherford, Scientific Drilling, Hess Corporation, Transocean, Oxy Oil & Gas, eDrilling, Bureau Veritas, Schlumberger, Halliburton et bien d'autres.

Les thèmes de la session technique comprennent la Gestion des fluides et des déchets ; les Raccords filetés pour les tuyaux ; les Progrès en matière de technologie et d'applications des trépans de forage et des outils de fond de puits ; les Technologies innovantes pour la mesure, la modélisation et la communication ; l'Automatisation du forage ; la Distribution des puits ; la Gestion du forage sous pression; la Cimentation des puits et l'isolation des zones ; la Géomécanique ; le Forage en mer ; et bien plus encore.

Consultez le programme de la conférence et les documents techniques choisis, présentés lors de la conférence >>

Une Session spéciale sur la diversité et l'inclusion : combler le fossé en matière de sexospécificité dans le secteur du pétrole et du gaz, sera organisée à la fin de la première journée. Elle sera présidée par Oonagh Werngren, titulaire d'un master en ingénierie commerciale et première femme gestionnaire de puits pour BP. Des représentants de NOV, Chevron et Oil & Gas UK interviendront. Pour en savoir plus>>

Vu depuis plus de 35 ans comme une source de contenu technique de classe mondiale, l'événement est organisé par et pour le secteur du forage et constitue le forum idéal pour faire progresser votre compréhension scientifique du forage appliqué à l'exploration et à la production de pétrole et de gaz.

L'événement est soutenu par un large éventail de parties prenantes essentielles du monde du forage et certains des plus grands acteurs du secteur du pétrole et du gaz, comme Saudi Aramco, Shell, Transocean, BP, Abaco Drilling Technologies, Merlin ERD, Baker Hughes GE, Weatherford, Schlumberger, KCA Deutag, Exebenus, CAN by Neodrill et Dril-Quip.

Pour en savoir plus et vous inscrire à la Conférence et exposition internationales sur le forage SPE/IADC, rendez-vous sur www.spe.org/go/19dc

*Les représentants des médias peuvent s'inscrire gratuitement, ici.

« La conférence sur le forage SPE/IADC est l'une des rares qui se concentre sur l'optimisation du forage, en particulier sur les dynamiques du forage. La conférence constitue l'endroit idéal pour établir des relations et partager des connaissances. » Andreas Hohl, Baker Hughes GE

À propos de SPE

Society of Petroleum Engineers (SPE) est une association professionnelle à but non lucratif, dont les membres s'attachent au développement et à la production de ressources énergétiques. SPE est au service de plus de 156 000 membres dans 154 pays à travers le monde. SPE, une ressource essentielle pour les connaissances techniques relatives au secteur de l'exploration et de la production de pétrole et de gaz, fournit des services à travers ses publications, ses événements, ses cours de formation et ses ressources en ligne, www.spe.org .

Contact médias

Katie Dunn, Responsable marketing – Événements Europe et région caspienne. Courriel : kdunn@spe.org

