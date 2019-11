Spearvest réalise sa première acquisition en Suisse pour CHF 36m

Le gérant de fortune indépendant enrichit son portefeuille immobilier via une acquisition majeure en immobilier commercial.

GENÈVE, 29 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Spearvest, gestionnaire de fortune privée et professionnel de l'investissement immobilier en Europe, annonce l'acquisition d'un actif immobilier tertiaire dans la région de Lausanne pour un montant de CHF 36 million.

La transaction, organisée via son programme de co-investissement, représente une étape clé dans le développement de son activité immobilière en Suisse. L'acquisition porte sur une bâtiment récent et entièrement occupé par des locataires de qualité bénéficiant de baux à long terme.

Situé dans l'ouest Lausannois en pleine expansion, cet immeuble mixte se positionne dans un carrefour stratégique connectant le centre de Lausanne, Genève et Berne. Cette zone héberge d'ores et déjà bon nombre de sociétés de renom. Par ailleurs, plusieurs nouvelles constructions à proximité immédiate doivent contribuer à consolider la zone à horizon 2023, dont notamment un projet d'ampleur visant à livrer plus de 500 logements, résidence sénior et bureaux à livrer dès 2020.



Benoit Pallard, Partner et Head of real estate chez Spearvest explique:

"Cet investissement représente notre première acquisition en Suisse qui offre une exposition à une économie résiliente et à une monnaie refuge.

"La région Lausannoise bénéficie d'une attractivité remarquable sur laquelle nous souhaitons capitaliser à long terme. Nous y avons identifié des fondamentaux solides en immobilier de bureau, à savoir un marché locatif en pleine croissance, soutenu par une demande accrue pour des espaces de qualité couplée avec des taux de vacances se réduisant considérablement en hyper centre.

"Investissant dans une zone jouissant d'une telle expansion, nous sommes convaincus que notre stratégie de gestion de l'actif à long terme sera un succès pour nos clients investissant à nos côtés".

