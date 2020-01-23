Speaser - Dünyanın ilk sosyal spor uygulaması kullanıma açılıyor

UPPSALA, Isveç, 23 Ocak 2020 /PRNewswire/ -- Dünyanın ilk sosyal spor uygulaması olan Speaser, 23 Ocak 2020 tarihinde dünyanın her yerinde kullanıma açılıyor. Dünyanın her yerindeki spor tutkunlarını bir araya getirmek için oluşturulan uygulama, spor dünyasından en sor haberleri size ulaştırıyor, sohbet olanağı sunuyor ve gelecek müsabakaların sonucu üzerinde arkadaşlarınızla iddiaya girmenizi sağlıyor.

İsveç kökenli start-up şirketi olan Speaser, spor etkinlikleri çerçevesinde insanları nasıl takip edeceğiniz ve etkileşime geçeceğinize ilişkin yepyeni bir anlayış getiriyor. Bundan dolayı, şirket, dünyanın dört bir yanındaki tüm önemli spor müsabakaları hakkında en son haberleri size ulaştırıyor, arkadaşlarınızla dostluk çerçevesinde iddialara girmenizi sağlıyor ve spor hakkında konuşmayı kolaylaştıran bu ilk uygulamayla da yeni bir sosyal medya oluşturuyor.

Speaser Başkan Yardımcısı Fanny Drape, "Milyarlarca insan sporu seviyor ve biz de bu kişileri bir araya getirmeyi istedik" şeklinde ifadelerde bulundu.

Uygulama, 23 Ocak tarihinde dünyanın dört bir yanında kullanıma açılacak ve iOS ve Android ücretsiz bir şekilde indirilip kullanılarak 24 dilde hizmete sunulacak.

Bahis uygulaması değil

Sporun sadece eğlence ile ilgili olması gerekiyor ve dolayısıyla iddianın da. Geleneksel bahis anlayışının zarar verici etkileri varken, Speaser, iddianın eğlenceli kısmını öne çıkarıyor ve kazananın galibiyet gururundan fazla ne alacağına sizin karar vermenizi sağlıyor. Belki de bir fincan kahve?

Speaser, heyecanlı bir iddia uygulaması ama diğer yandan hiçbir dezavantajı da yok.

Fanny Drape, "Birçok insan işin içinde para olmadan iddiaya giremez veya girmeyecektir ve aynı zamanda geleneksel bahsin yasal olmadığı ülkeler var. Bu uygulama, bu kişiler için alternatif bir eğlence olacaktır" şeklinde sözlerine devam etti.

Nasıl çalışır

Gelecek müsabakadan önce, kullanıcılar sonucu tahmin ediyor ve rakiplerine meydan okuyor ve aynı zamanda isterlerse de bahse girmeye karar verebiliyorlar. Sonuçlar, isabet oranlarına eklenir ve böylece kullanıcılar, yüksek puan listesiyle veya uygulamanın onur listesi ile sonuçları karşılaştırabilir. İsabet oranları, tüm meydan okumalardan elde edilen sonuçlara temelinde oluşturulur ve zaman içinde düzelebilir.

Kullanıcılar müsabakayı izlerken arkadaşlarıyla sohbet etmek, en son haberleri almak ve canlı skorlar, grafikler ve istatistiklere genel bir bakış için uygulamayı kullanabilir. Hepsi bir arada uygulama.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1077505/Speaser_Logo.jpg

Daha fazla bilgi için:

Per Drape, CEO

speaser@speaser.com

https://speaser.com

+46-70-755-14-14

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https://www.speaser.com



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