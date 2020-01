Speaser - Uvedení na trh první sociální aplikace na světě v oblasti sportu

UPPSALA, Švédsko, 23. ledna 2020 /PRNewswire/ -- Speaser, první sociální aplikace na světě, která se týká sportu, bude celosvětově uvedena na trh 23. ledna 2020. Aplikace, jež byla vytvořena, aby spojovala sportovní fanoušky po celém světě, podává nejnovější sportovní novinky a umožňuje, abyste chatovali s vašimi přáteli a předkládali jim výzvy ohledně výsledků nadcházejících zápasů.

Nově založená švédská společnost Speaser chce změnit způsob, jakým se lidé sledují a vzájemně na sebe reagují v oblasti sportovních událostí. Proto vytvořila první aplikaci, která kombinuje feed zpráv s výsledky z utkání ve všech hlavních sportovních odvětvích z celého světa s přívětivou formou sázení a sociálními médii, a usnadňuje tak konverzaci o sportu.

Fanny Drape, viceprezidentka společnosti Speaser, říká, „sport milují miliardy lidí a my jim chceme pomoci, aby se vzájemně propojili".

Aplikace bude celosvětově spuštěna 23. ledna a je k dispozici ve 24 různých jazycích, v operačním systému iOS i Android a lze ji stáhnout a používat zdarma.

Nejedná se o aplikaci na sázení

Od sportu se očekává, že to bude jedna velká zábava, ale měl by být i výzvou. Zatímco sázení může mít škodlivé dopady, Speaser zachovává zábavnou stránku sázení – v podobě výzev – a umožňuje vám rozhodnout, zda by se vítězi mělo dostat víc než pocta a sláva vítězství. Snad šálek kávy?

Speaser představuje vzrušení z aplikace určené k sázení, ale odstranil jeho nevýhody.

„Mnoho lidí si nemůže dovolit nebo nebude vkládat do sázek skutečné peníze," říká Fanny Drape a pokračuje, „a dokonce existují země, v nichž je tradiční sázení nezákonné, k čemuž bude aplikace představovat zábavnou alternativu."

Jak to funguje

Před nadcházející hrou uživatelé odhadují výsledek a vyzývají protihráče a přitom rozhodují, co je v sázce, pokud tedy vůbec v sázce něco je. Výsledky jsou posílány do takzvaných „hit rates", takže uživatelé mohou porovnávat výsledky podle seznamu nejlepších výsledků nebo na stěně slávy aplikace. „Hit rates" se opírají o výsledky ze všech vašich výzev a lze je v průběhu času zlepšovat.

Při hraní her mohou uživatelé používat aplikaci k chatování s přáteli, dostávat nejnovější zprávy a také získávat přehled o skóre naživo, grafech a statistikách. Vše v jedné aplikaci.

Pro více informací:

Per Drape, CEO

speaser@speaser.com

https://speaser.com

+46-70-755-14-14

