Speaser - запуск первого в мире социального спортивного приложения

УППСАЛА, Швеция, 23 января 2020 г. /PRNewswire/ -- Запуск Speaser, первого в мире социального спортивного приложения, в глобальных масштабах ожидается 23 января 2020 года. Созданное, чтобы объединять фанатов спорта со всего мира, приложение предлагает свежайшие спортивные новости, а также позволяет общаться с друзьями и заключать с ними пари о результатах ожидающихся игр.

Шведская компания-стартап Speaser хочет изменить подход людей к спортивным событиям, а также их взаимодействие друг с другом в сфере спорта. Поэтому она создала первое приложение, включающее в себя ленту последних новостей, обзор результатов игр по всем основным видам спорта из любой точки мира, дружеские пари и социальные сети, тем самым облегчая людям общение на спортивные темы.

«Миллиарды людей обожают спорт, и мы хотим помочь им собраться вместе», – говорит Фэнни Дрейп, вице-президент компании Speaser.

Приложение будет запущено во всем мире 23 января на 24 языках, для систем iOS и Android;его можно загружать и пользоваться бесплатно.

Не тотализатор

Предполагается, что спорт – это сплошное развлечение, однако интрига тоже должна присутствовать. Если традиционная игра на тотализаторе имеет свои побочные эффекты, Speaser сохранит развлекательную составляющую пари – интригу – оставляя за вами решение, достоин ли победитель чего-то большего, нежели честь и слава. Может быть, чашечки кофе?

В Speaser присутствует эмоциональный подъем, характерный для тотализатора, но нет его недостатков.

«Многие люди не могут и не хотят заключать пари на деньги, – говорит Фэнни Дрейп, – и есть страны, где традиционный тотализатор запрещен. Для них это станет развлекательной альтернативой».

Как это работает

Перед началом какой-либо игры пользователи предсказывают ее исход и заключают пари с оппонентами, при желании делая ставки. Результаты преобразуются в так называемый «коэффициент попаданий», и пользователи могут сравнивать их по таблице рекордов или «доске почета» приложения. Коэффициент попаданий основывается на результатах всех ваших пари и может со временем повышаться.

Следя за игрой, пользователи смогут общаться через данное приложение с друзьями, узнавать свежайшие новости и получать обзор результатов игр, диаграмм и статистики в режиме реального времени. Все это в одном приложении.

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Подробная информация:

Пер Дрейп, генеральный директор

speaser@speaser.com

https://speaser.com

+46-70-755-14-14

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