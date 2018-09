Special Breakthrough Prize für Grundlagenphysik geht an Jocelyn Bell Burnell für die Entdeckung von Pulsaren

Breakthrough Prize würdigt Bell Burnells Entdeckung der Radiosignale von schnell rotierenden, superdichten Neutronensternen im Jahr 1967 und ihr Lebenswerk mit besonderen Verdiensten um die wissenschaftliche Gemeinde

50 Jahre nach ihrem bedeutenden Beitrag zu der Entdeckung wird Bell Burnell (University of Oxford und University of Dundee) mit dem mit 3 Millionen US-Dollar dotierten Preis in Physik geehrt

SAN FRANCISCO, 6. September 2018 /PRNewswire/ -- Das Auswahlgremium des Breakthrough Prize für Grundlagenphysik gab heute einen Special Breakthrough Prize im Bereich Grundlagenphysik bekannt, der an die britische Astrophysikerin Jocelyn Bell Burnell für ihre Entdeckung von Pulsaren (erste Bekanntgabe der Entdeckung war im Februar 1968) und ihr inspirierendes wissenschaftliches Lebenswerk in den vergangenen fünfzig Jahren geht.

Bell Burnell erhält den Preis „für grundlegende Beiträge zur Entdeckung von Pulsaren und ihr inspirierendes Lebenswerk mit besonderen Verdiensten um die wissenschaftliche Gemeinde". Pulsare sind eine stark magnetisierte, schnell rotierende Form der superdichten Sterne, die als Neutronensterne bekannt sind. Ihre Entdeckung war eine echte Sensation in der Geschichte der Astronomie. Plötzlich waren Neutronensterne keine Fiktion mehr, sondern Realität. Unter anderem konnte jetzt Einsteins Relativitätstheorie auf den Prüfstand gestellt werden, und es führte zu einem neuen Verständnis des Ursprungs der schweren Elemente des Universums.

Yuri Milner, einer der Gründer der Breakthrough Prizes, sagte: „Professor Bell Burnell hat diesen Preis mehr als verdient. Mit ihrem Wissensdurst, ihrer Beobachtungsgabe und ihrer rigorosen Analyse hat sie einige der interessantesten und mysteriösesten Objekte des Universums entdeckt."

Der Special Breakthrough Prize in Grundlagenphysik kann zu jeder Zeit verliehen werden, um besondere wissenschaftliche Verdienste zu würdigen. Der Special Prize wird zum vierten Mal verliehen. Frühere Preisträger waren unter anderem Stephen Hawking, sieben CERN-Wissenschaftler, die maßgeblich an der Entdeckung des Higgs-Boson beteiligt waren, und die gesamte LIGO-Kollaboration, die Gravitationswellen entdeckt hat.

Fünfzig Jahre nach ihrer bahnbrechenden Entdeckung von Pulsaren wird Bell Burnell am Sonntag, den 4. November 2018 beim Festakt für den 2019 Breakthrough Prize zusammen mit den Preisträgern des jährlichen Preises für Physik und den Gewinnern der Breakthrough Prizes in Biowissenschaften und Mathematik sowie der Breakthrough Junior Challenge geehrt.

Entdeckung von Pulsaren

Mitte der 60er-Jahre arbeitete Jocelyn Bell Burnell als Doktorandin mit Anthony Hewish an der University of Cambridge. Bei der Auswertung der Daten eines neuen Radioteleskops, das sie mitentwickelt hatte, entdeckte sie ein eigentümliches Signal: gleichmäßige pulsierende Radiowellen. Mit Beobachtungsgabe und Beharrlichkeit charakterisierte sie das Signal und zeigte, dass es seinen Ursprung im Weltall hatte. Sie hatte Pulsare entdeckt. Hewish teilte sich 1974 den Nobelpreis in Physik mit Sir Martin Ryle „für seinen entscheidenden Beitrag zur Entdeckung von Pulsaren".

Die Pulsare, an deren Entdeckung Bell Burnell so maßgeblich beteiligt war, gehören zu den Wundern der Natur. Die Sterne sind etwa so groß wie San Francisco mit einer Masse, die der der Sonne entspricht. Sie sind reich an Neutronen (Bestandteile des Atomkerns) und können so schnell rotieren, dass die Teilchen annähernd Lichtgeschwindigkeit erreichen.

„Jocelyn Bell Burnells Entdeckung der Pulsare wird als eine der großen Errungenschaften in die Geschichte der Astronomie eingehen", sagte Edward Witten, Vorsitzender des Auswahlgremiums. „Bis dahin wusste niemand wirklich, wir Neutronensterne – wenn sie denn existierten – beobachtet werden könnten. Plötzlich gab uns die Natur eine unglaublich genaue Methode zur Beobachtung dieser Objekte, und dies hat zu zahlreichen späteren Fortschritten geführt."

Die Untersuchung von Pulsaren hat einige der striktesten Tests der Allgemeinen Relativitätstheorie hervorgebracht und zum ersten Mal den empirische Nachweis von Gravitationswellen geliefert. In einem der spannendsten astronomischen Ereignisse der jüngeren Zeit wurde die Verschmelzung zweier Neutronensterne vom LIGO durch Gravitationswellen und von verschiedenen anderen Sternwarten durch ein breites Spektrum elektromagnetischer Wellen nachgewiesen. Solche sogenannten Hypernovae sind eine der primären Quellen von schweren Elementen wie Gold, die zu unserem Alltag gehören.

Die schnell rotierenden Pulsare strahlen Radiowellen, sichtbares Licht, Röntgenstrahlen oder Gammastrahlen ab wie ein Leuchtturm, dessen Lichtstrahl den Himmel abtastet. Genau diese Radiowellen hat Bell Burnell entdeckt. Die regelmäßig pulsierenden Pulsare sind außergewöhnlich genaue natürliche Zeitgeber, genau bis auf ein billiardstel. Mit anderen Worten: Ein heute aktiver Pulsar hat sich seit dem Zeitalter der Dinosaurier nur um eine Sekunde verlangsamt. Aufgrund dieser Eigenschaften haben Pulsare Astrophysikern dabei geholfen, unsere Galaxie und das sichtbare Universum zu kartografieren.

Lebenswerk mit besonderen Verdiensten

Im zurückliegenden halben Jahrhundert hat sich Bell Burnell in der Astronomie große Verdienste erworben. Sie lehrt an mehreren Forschungseinrichtungen und hat in führenden Positionen gedient, beispielsweise als Projektleiterin am James Clerk Maxwell Telescope in Hawaii. Schon immer eine Verfechterin der Wissenschaften, der Lehre und der STEM-Bildung (Science, Technology, Engineering, Mathematics), hat sie als Präsidentin der Royal Astronomical Society gedient und wurde als erste Frau zur Präsidentin des Institute of Physics und der Royal Society of Edinburgh ernannt. Bell Burnell ist derzeit Gastprofessorin für Astrophysik an der University of Oxford und Kanzlerin der University of Dundee. Für ihre Verdienste um die Astronomie wurde ihr 1999 der Titel CBE und 2007 der Titel DBE verliehen.

Special Breakthrough Prize für Grundlagenphysik

Ein Special Breakthrough Prize für Grundlagenphysik kann vom Auswahlgremium jederzeit verliehen werden, zusätzlich zum Breakthrough Prize, der über das normale jährliche Nominierungsverfahren zuerkannt wird. Anders als der jährliche Breakthrough Prize für Grundlagenphysik beschränkt sich der Special Prize nicht auf Entdeckungen in jüngster Vergangenheit.

Dem Auswahlgremium für den Breakthrough Prize für Grundlagenphysik gehören an: Nima Arkani-Hamed, Charles Bennett, Lyn Evans, Michael B. Green, Alan Guth, Joseph Incandela, Takaaki Kajita, Alexei Kitaev, Maxim Kontsevich, Andrei Linde, Arthur McDonald, Juan Maldacena, Lyman Page, Saul Perlmutter, Alexander Polyakov, Adam Riess, John H. Schwarz, Nathan Seiberg, Ashoke Sen, David Spergel, Andrew Strominger, Kip Thorne, Cumrun Vafa, Yifang Wang, Rainer Weiss, Edward Witten.

Breakthrough Prize für Grundlagenphysik

Der Breakthrough Prize in Grundlagenphysik ehrt Persönlichkeiten, die bedeutende Beiträge für das menschliche Wissen geleistet haben. Dieser Preis steht allen Physikern offen – theoretischen, mathematischen und experimentellen –, die sich mit den tiefsten Mysterien des Universums beschäftigen. Der Preis kann unter jeglicher Anzahl von Wissenschaftlern aufgeteilt werden.

Breakthrough Prize

Die Breakthrough Prizes zeichnen mittlerweile im siebten Jahr die weltweit führenden Wissenschaftler aus. Jeder Preis ist mit einem Preisgeld von 3 Millionen US-Dollar dotiert. Pro Jahr werden bis zu vier Preise im Bereich der Biowissenschaften, einer in Grundlagenphysik und einer in Mathematik vergeben. Darüber hinaus werden jedes Jahr bis zu drei „New Horizons"-Preise in Physik und bis zu drei „New Horizons"-Preise in Mathematik an vielversprechende jüngere Forscher verliehen. Die Preisträger nehmen an einer im Fernsehen übertragenen Preisverleihung zur Anerkennung ihrer Verdienste teil, die auch die nächste Generation von Wissenschaftlern inspirieren soll. Im Rahmen der Feierlichkeit nehmen sie ebenfalls an einem Programm von Vorlesungen und Diskussionen teil.

Begründer der Breakthrough Prizes waren Sergey Brin, Priscilla Chan und Mark Zuckerberg, Ma Huateng, Yuri und Julia Milner und Anne Wojcicki. Auswahlgremien, die sich aus früheren Preisträgern der Breakthrough Prizes zusammensetzen, wählen die Gewinner aus.

2018 Special Breakthrough Prize in Grundlagenphysik

Jocelyn Bell Burnell



University of Oxford und University of Dundee

Für grundlegende Beiträge zur Entdeckung von Pulsaren und ihr inspirierendes Lebenswerk mit besonderen Verdiensten um die wissenschaftliche Gemeinde.

