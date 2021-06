Spectrm permet désormais aux marques de mobiliser les clients sur les messages commerciaux de Google

NEW YORK, le 10 juin 2021 /PRNewswire/ -- SPECTRM, la plateforme d'automatisation du marketing conversationnel que les marques utilisent pour attirer les clients sur les canaux de messageriel, a annoncé aujourd'hui qu'elle s'intègre désormais à Google Business Messages. Business Messages met les marques en relation avec les clients pour discuter au moment où ils en ont besoin, où qu'ils soient, permettant aux entreprises de convertir la découverte sur Google Search et Maps en expériences de messagerie personnalisées, et favorisent ainsi la fidélité, la confiance et les ventes.

En raison de la pandémie, la demande des consommateurs pour les entreprises de messagerie s'est accélérée avec la croissance du e-commerce. 9 consommateurs sur 10 veulent envoyer des messages aux marques, et 75 % préfèrent communiquer avec les marques via les canaux de messagerie privée plutôt que via les canaux classiques. 92 % de part de recherche de Google et 70 % depart du marché des applications de navigation dans le monde entier en fait de loin l'outil de découverte le plus populaire pour les consommateurs en ligne.

« Nous sommes ravis d'ajouter Google Business Messages à notre liste croissante de canaux de messagerie, » a déclaré Max Koziolek, PDG de Spectrm. « Presque chaque expérience numérique commence par la recherche. Maintenant, les entreprises peuvent communiquer personnellement avec les clients au début du parcours de l'acheteur et automatiser les expériences de conversation pour favoriser un engagement plus important. Les marques peuvent offrir une personnalisation individuelle en temps réel, avant même que les gens visitent un site Web. »

92 % des spécialistes du marketing estiment que l'utilisation des first-party data est essentiel pour la croissance afin de comprendre en permanence ce que les gens souhaitent. La plate-forme de Spectrm rend les first-party data collectées lors d'expériences conversationnelles dans Business Messages exploitables à grande échelle. Cela permet aux entreprises d'offrir des expériences d'assistance basées sur l'IA à chaque étape du cycle de vie du client :

Établir la confiance et améliorer l'expérience client en automatisant les FAQ de pré-achat pour répondre à tout moment.

Accélérer les ventes en guidant les acheteurs et en recommandant de manière dynamique des produits et du contenu dans les carrousels.

Relancer les clients avec des offres pertinentes sur leur canal préféré.

Andreas Nita, Partner Manager EMEA chez Google, a déclaré : « Nous sommes ravis que les premières marques à se lancer sur Business Messages avec Spectrm incluent Groupon, KLM Royal Dutch Airlines, Jawwy de stc, entre autres. Cela montre que les marques mondiales adoptent les messageries comme moyen de mobiliser les clients de façon plus significative pour stimuler leur croissance. »

Pour en savoir plus visitez Spectrm Google's Business Messages Solutions.

Pour les demandes des médias, veuillez contacter [email protected].

À PROPOS DE SPECTRM.IO

Spectrm est la principale plate-forme d'automatisation du marketing conversationnel pour les marques afin de mobiliser et de convertir les clients sur la recherche, les réseaux sociaux et l'affichage. Les analyses de chatbot de Spectrm, les solutions d'automatisation marketing et l'IA conversationnelle facilitent la personnalisation des expériences client à grande échelle. Aucun codage requis.

Related Links

https://spectrm.io/



SOURCE Spectrm