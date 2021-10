Spectrum Mobile™ presenta la mejor oferta para móvil disponible a partir de $29.99 al mes por línea ilimitada

"Con nuestro nuevo precio ilimitado, los clientes de Spectrum Mobile ahora tienen acceso a los mejores precios multilínea de la industria inalámbrica, con aún más flexibilidad para mezclar y combinar sus planes de datos y satisfacer sus necesidades, mientras disfrutan de nuestro rendimiento y conectividad superiores", dijo Danny Bowman, director en jefe de servicios móviles de Charter Communications, Inc., que opera la marca Spectrum de servicios móviles, de Internet, TV y voz. "Spectrum Mobile literalmente pone el poder de nuestro Internet de alta velocidad en la palma de la mano de los clientes usando nuestra red convergente de celular y WiFi para que puedan enviar mensajes de texto, transmitir en línea, trabajar y hablar sin problemas mientras se desplazan o están en sus hogares".

Cómo funcionan los nuevos precios "Unlimited" (ilimitados) de Spectrum Mobile

El nuevo precio ilimitado Unlimited de Spectrum Mobile está disponible para clientes nuevos y existentes*** y refuerza su compromiso de ofrecer planes de datos simples y de alto valor. La opción Ilimitada Unlimited aún comienza en $45 al mes para clientes con una línea, pero todas las líneas Ilimitadas ahora comienzan en $29.99 al mes por línea para múltiples líneas. Eso significa que un cliente puede obtener dos líneas Unlimited por $59.98 al mes, tres líneas por $89.97 al mes y cuatro líneas por $119.96 (hasta 10 líneas en total) y todos los precios incluyen impuestos y tarifas sin contratos. El siguiente cuadro ilustra cómo se comparan los precios Unlimited de Spectrum Mobile con las ofertas ilimitadas de otros proveedores:

Los clientes actuales de Spectrum Mobile son elegibles para el nuevo precio en cualquier línea Unlimited nueva agregada a su cuenta. Y a diferencia de otros proveedores, Spectrum Mobile permite a los clientes mezclar y combinar líneas "By the Gig" (por gig) con líneas Unlimited, hasta un total de 10 líneas. Además, los clientes califican para el nuevo precio multilínea al combinar las líneas By the Gig con líneas Unlimited. Por ejemplo, como se muestra en el cuadro a continuación, un cliente de Spectrum puede combinar una línea por gig de $14/Gig con una línea ilimitada de $29.99 para dos líneas y una factura mensual total de $43.99, incluidos impuestos y tarifas:

Todos los planes de datos de Spectrum Mobile son sin contratos, e incluyen acceso 5G a nivel nacional; conversación y mensajes de texto ilimitados; flexibilidad para cambiar los planes de tarifas según sea necesario sin costo adicional; planes de cuotas mensuales sin intereses para los mejores dispositivos de la industria, incluidos teléfonos, relojes inteligentes y iPads; y un programa robusto para traer su propio dispositivo. Spectrum Mobile también cuenta con una calculadora en línea para facilitarle a los clientes la estimación de sus ahorros mensuales y ofrece la mejor experiencia de compra del país según la clasificación de J.D. Power.

"Desde que introdujimos nuestro producto de voz de línea fija en el mercado hace casi 20 años, hemos desafiado constantemente la estructura de precios de los teléfonos convencionales reduciendo nuestras tarifas y permitiendo a los clientes agrupar sus servicios", dijo Bowman. "Ahora, con Spectrum Mobile, estamos llevando esa filosofía a la industria inalámbrica al permitir que nuestros clientes combinen su servicio móvil con nuestra banda ancha, brindándoles un valor y un rendimiento superiores para todas sus necesidades de conectividad".

Para más detalles sobre precios y planes de datos disponibles, visite www.SpectrumMobile.com o llame al 1-833-657-0388.

*Ahorros basados en la comparación de 2 líneas de planes ilimitados entre los principales operadores nacionales a partir de 09/2021; prepago excluido; los límites de uso de datos varían según el operador. Se requiere Internet de Spectrum. Los servicios no están disponibles en todas las áreas. Se aplican restricciones. ©2021 Charter Communications

**La afirmación de las velocidades generales más rápidas se basa en los resultados de las pruebas de velocidad de WiFi y celular combinadas de Global Wireless Solutions en el área de servicio de Spectrum donde hay WiFi disponible. Las velocidades celulares varían según la ubicación.

***Se requiere Internet de Spectrum. Se requiere pago automático. Para la opción Ilimitada, las velocidades se reducen después de 20 GB de uso por línea. Se aplican restricciones. Para obtener más detalles, consulte en Spectrum.com/policies/mobile-terms.

Acerca de Charter

Charter Communications, Inc. (NASDAQ: CHTR) es una compañía líder de conectividad de banda ancha y operadora de cable que da servicio a más de 31 millones de clientes en 41 estados por medio de su marca Spectrum. Con una avanzada red de comunicaciones, la compañía ofrece una gama completa de servicios residenciales y comerciales con tecnología de vanguardia que incluyen Spectrum Internet®, TV, Mobile y Voice.

Para la pequeña y mediana empresa, Spectrum Business® ofrece la misma suite de productos y servicios de banda ancha, además de funciones especiales y aplicaciones para aumentar la productividad, mientras que para empresas más grandes y entidades gubernamentales, Spectrum Enterprise ofrece soluciones basadas en fibra óptica, altamente personalizadas. Spectrum Reach® ofrece publicidad y producción individualizada para el mundo moderno de los medios. La compañía también distribuye cobertura noticiosa galardonada, así como deportes y programación original de alta calidad a sus clientes a través de Spectrum Networks y Spectrum Originals. Se puede encontrar más información acerca de Charter en corporate.charter.com.

FUENTE Charter Communications, Inc.

