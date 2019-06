- Spectrum Therapeutics proporciona actualización sobre su programa de investigación clínica mundial y desvela el programa de farmacovigilancia

SMITHS FALLS, Ontario, 6 de junio de 2019 /PRNewswire/ -- Spectrum Therapeutics ("Spectrum"), la división médica de Canopy Growth Corporation (TSX: WEED) (NYSE: CGC) (la "Compañía" o "Canopy Growth") se complace al compartir una actualización de sus esfuerzos de cara al desarrollo y comercialización de medicinas de cannabis validadas comercialmente por medio de los ensayos clínicos. La demanda de medicinas basadas en canabinoides está al alza en todo el mundo. Gracias a su equipo de científicos altamente experimentado y a los recursos necesarios para llevar a cabo ensayos clínicos robustos, Spectrum Therapeutics busca que su investigación introduzca productos para las áreas terapéuticas del dolor, estado de ánimo y sueño, consiguiendo acceso a nuevos mercados, independientemente de las normas médicas sobre el cannabis.

INVESTIGACIÓN CLÍNICA

Spectrum Therapeutics se centra en los próximos 24 meses para continuar con la ciencia de los canabinoides, además de suministrar las evidencias en la forma en la que se pueden tratar las condiciones del cannabis médico. Esta investigación incluye el diseño de proyectos y selección de ingredientes, formulación y seguridad y eficacia de las pruebas para el desarrollo de las formulaciones de fármacos de cannabis estandarizado y los sistemas de despliegue de dosis. La actividad de investigación se ha producido en dos áreas principales: ensayos de registro y estudios de exploración.

Los ensayos de registro comenzaron con sus estudios en fase I de los productos canabinoides cubriendo un espectro de las medias de propiedad THC y CBD. Estos ensayos iniciales proporcionan una dosis vital y datos de seguridad para informar ensayos posteriores en fase II. Spectrum Therapeutics se complace al anunciar que ya se han completado dos ensayos clínicos en fase I, uno en Canadá y en Chile.

Los estudios exploratorios de "prueba de concepto" utilizan un abanico de productos de Spectrum y metodologías de diseño para explorar diferentes dosis de respuestas, y las señales de seguridad y eficacia para las condiciones destinadas. Los que han demostrado resultados prometedores se añadirán a la gama de ensayos de registro, y sus descubrimientos iniciales permitirán un diseño de ensayo en fase II óptimo. La primera prueba de concepto de ensayo clínico en fase IIb "en humanos" anunciada anteriormente por la compañía, que evalúa el uso del cannabis médico para tratar el insomnio, está en progreso en asociación con los doctores Julie Carrier y Alex Desautels de la Université de Montréal. Se espera que termine para el segundo trimestre del año 2020, y sus resultados se anunciaron para el tercer trimestre de 2020.

Otros estudios de prueba de concepto están actualmente en marcha en asociación con investigadores entre los que están el doctor Bernard Le Foll, del Centre for Addiction and Mental Health, la doctora Mary-Ann Fitzcharles de la McGill University, y la doctora Angela Genge del Montreal Neurological Institute. Se están examinando más de 20 condiciones en estos estudios, incluyendo el dolor, sueño, estado de ánimo/ansiedad. Spectrum Therapeutics está además explorando áreas como la enfermedad neurodegenerativa además de la asociación de investigación anteriormente anunciada con NEEKA Health Canada y la NHL Alumni Association, que examina la eficacia de las terapias basadas en CBD como parte del tratamiento para síntomas de conmoción cerebral. Se espera que este ensayo clínico registre a sus primeros pacientes para octubre de 2019, y los resultados preliminares estarán para julio de 2020.

La recientemente adquirida C3 Cannabinoid Compound Company ("C3") está progresando en un ensayo clínico para utilizar dronabinol en el tratamiento de la espasticidad debido a la esclerosis múltiple. De forma adicional, la investigación del potencial del cannabis médico para el tratamiento del dolor relacionado con el cáncer también se lleva a cabo con Beckley Canopy Therapeutics, en una asociación creada entre el instituto de investigación de fármacos de Reino Unido, The Beckley Foundation y Canopy Growth. Los registros de pacientes en este ensayo se esperan para septiembre de 2019.

Para apoyar su programa de investigación, Spectrum Therapeutics se complace al anunciar el nombramiento del doctor Marcel Bonn-Miller como director científico clínico mundial. Proporciona al equipo 18 años de experiencia en investigación de canabinoides y sus efectos diversos, habiendo recibido fondos para 27 becas de investigación, y liderando o contribuyendo con 19 ensayos clínicos. Su trabajo se ha mostrado en 139 publicaciones académicas y 161 presentaciones de conferencia, además de trabajar con los consejos editoriales de cinco publicaciones académicas. El doctor Bonn-Miller trabajó anteriormente como director de investigación de canabinoides de Zynerba Pharmaceuticals, destacada compañía farmacéutica canabinoide transdermal. Es además profesor asistente adjunto de la University of Pennsylvania Perelman School of Medicine, conocida por su trabajo en el examen del potencial del cannabis en el tratamiento de la enfermedad de estrés post-traumático.

El doctor Bonn-Miller tendrá el apoyo de Hunter Land y de los doctores Ryan Lanier y Erica Peters como directores asociados. Land fue vital para llevar los primeros medicamentos CBD derivados del cannabis desarrollado para pacientes con formas resistentes al tratamiento de epilepsia, incluyendo los síndromes de Dravet y Lennox-Gastaut, para conseguir la aprobación de la FDA. La doctora Peters fue la principal científica de cannabis clínico durante cuatro años en Battelle, principal organización de investigación y desarrollo sin ánimo de lucro en el mundo, y el doctor Lanier ha trabajado para Analgesic Solutions, donde fue consultor sobre desarrollo de medicaciones contra el dolor para recibir la aprobación de la FDA.

FARMACOVIGILANCIA

En los intereses de la seguridad de los pacientes y de las buenas prácticas clínicas, Spectrum Therapeutics se complace al anunciar la implementación de su programa de farmacovigilancia mundial único para capturar y documentar los eventos adversos indicados del uso mundial de los productos médicos de cannabis, además de las marcas de cannabis recreacional de la compañía de Canadá, incluyendo Tweed y DNA Genetics, y sus ofertas de productos CBD.

La farmacovigilancia, conocida también como seguridad de los fármacos, se define como la ciencia y actividades relacionadas con la detección, evaluación, conocimiento y prevención de los efectos secundarios que surgen del uso de los productos farmacéuticos. Mientras que Spectrum Therapeutics y Canopy Growth ya han informado de cualquier reacción adversa en sus productos de cannabis según la normativa de Health Canada, el lanzamiento de su programa de farmacovigilancia mundial asegura que todos los empleados han recibido formación sobre cómo identificar e informar de los efectos adversos. El equipo interno de farmacovigilancia de la compañía es responsable de analizar y participar en eventos dentro de la base de datos de seguridad mundial compatible con los requisitos normativos regionales.

Como consejo de control de seguridad independiente mundial presidido por el profesor Yola Moride de la Université de Montréal, revisará de forma periódica los resúmenes de efectos secundarios y asesorará al equipo científico de Spectrum Therapeutics en relación a la seguridad de los productos y el diseño de los ensayos clínicos.

"Creemos que esta aproximación estratégica a la investigación clínica mundial, en colaboración con los investigadores e instituciones destacados, además del apoyo de nuestro equipo de primer nivel formado por científicos, generará productos innovadores para varias de las indicaciones con necesidades médicas no cumplidas", destacó el doctor Mark Ware, responsable médico de Canopy Growth. "Estamos encantados además de anunciar el lanzamiento de nuestro programa de farmacovigilancia mundial en el que cada uno de nuestros más de 3.000 trabajadores de todo el mundo está formado de cara a la información de los efectos secundarios. Se trata de un paso importante para crear la seguridad de los fármacos, y hará avanzar nuestros esfuerzos para proporcionar a los pacientes medicinas de cannabis aceptadas y clínicamente validadas, demostrando de forma transparente los riesgos relativos del cannabis".

Aquí está el crecimiento futuro (clínicamente validado).

Acerca de Canopy Growth Corporation

Canopy Growth (TSX:WEED,NYSE:CGC) es una destacada Compañía de nivel mundial diversificada dedicada al cannabis, marihuana y dispositivos de cannabis, y ofrece marcas distintas y variedades destacadas de cannabis en formas de cápsula seca, de aceite y Softgel, además de dispositivos médicos por medio de la filial de la Compañía, Storz & Bickel GMbH & Co. KG. Desde la innovación del producto y los procesos hasta la ejecución de mercado, Canopy Growth está impulsada por la pasión que produce el liderazgo y el compromiso de la construcción de una Compañía de cannabis de nivel mundial en un producto, sitio y país en un momento. La Compañía realiza operaciones en más de una docena de países de cinco continentes.

La división médica de la compañía, Spectrum Therapeutics, se dedica con orgullo a formar a los profesionales del cuidado de la salud, llevando a cabo investigación clínica destacada, impulsando el conocimiento público del cannabis, además de dedicar millones de dólares a una investigación revolucionaria, comercializable y de desarrollo IP.

Desde nuestra cotización pública histórica en la Toronto Stock Exchange y en la New York Stock Exchange hasta nuestra expansión internacional continuada, el orgullo del avance en el valor de los accionistas por medio de la dirección está enraizado en todo lo que hacemos en Canopy Growth. Canopy Growth ha establecido asociaciones con los principales nombres del sector, incluyendo a los iconos del cannabis Snoop Dogg y Seth Rogen, las leyendas de crecimiento DNA Genetics y las semillas Green House, y el líder de alcohol dentro de Fortune 500, Constellation Brands, solo por nombrar a algunos. Canopy Growth realiza operaciones de diez instalaciones de cannabis con licencia que cuentan con más de 4,4 millones de pies cuadrados en capacidad de producción, incluyendo más de 1 millón de pies cuadrados de espacio de producción certificado GMP. Si desea más información visite la página web sita en www.canopygrowth.com

Aviso relacionado con la información de futuro

Este comunicado contiene declaraciones de futuro dentro del significado de la United States Private Securities Litigation Reform Act de 1995 e información de futuro dentro del significado de la legislación de valores aplicable de Canadá. A menudo, pero no siempre, las información de las declaraciones de futuro se puede identificar por el uso de palabras como "planea", "espera" o "no espera", "se espera", "estima", "pretende", "anticipa" o "no anticipa", o "cree", o variaciones de estas palabras y frases o del estado de algunas de las acciones, eventos o resultados que "podrían", "deberían", "podrán", "harán" o "serán" tenidas en cuenta, suceder o llevarse a cabo. La información de futuro implica riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los resultados reales, incertidumbres u otros factores que pueden causar que los resultados reales, rendimiento o logros de Canopy Growth o sus filiales sean materialmente diferentes de cualquier resultado futuro, rendimiento o logro expresado o implicado por medio de la información de futuro integrada en este comunicado. Ejemplos de estas declaraciones incluyen los "esperados que se completen para el segundo trimestre de 2020 con resultados anunciados para el tercer trimestre de 2020", y "los que han demostrado resultados prometedores que se añadirán a la gama de ensayos de registro". Los riesgos, incertidumbres y otros factores implicados en la información de futuro pueden hacer que los eventos actuales, resultados, rendimiento, prospectos y oportunidades difieran materialmente de los expresados o implicados en la información de futuro, incluyendo los riesgos asociados con la entrada en la nueva dinámica de mercado en Canadá o a nivel internacional y riesgos contenidos en el formulario de información anual de la Compañía con fecha de 27 de junio de 2018 y cumplimentado con las bolsas de valores de Canadá disponible en el perfil de emisor de la Compañía sito en SEDAR a través de www.sedar.com . A pesar de que la Compañía cree que las presunciones y los factores utilizados en la preparación de la información de futuro de este comunicado son razonables, no se debe confiar en esta información, ni asegurar que estos eventos se produzcan en los marcos de tiempo desvelados o en total. La información de futuro incluida en este comunicado cuenta hasta la fecha de publicación del comunicado, y la Compañía no tiene obligación de actualizar públicamente esta información de futuro para reflejar la nueva información, eventos posteriores u otros a no ser que sea necesario por la legislación de valores aplicable.

Contacto:

Caitlin O'Hara

Relaciones con los medios

Caitlin.ohara@canopygrowth.com

+1-613-291-3239

Tyler Burns

Relaciones con los inversores

Tyler.burns@canopygrowth.com

+1-855-558-9333 ex 122

SOURCE Spectrum Therapeutics