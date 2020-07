SpectrumLeaf Cannadips jetzt in 7 europäischen Regionen eingeführt

„Jede europäische Region hat ihre besonderen Eigenheiten bezüglich Vorschriften und Verbraucherverhalten, wenn es um CBD-Produkte geht. Deshalb war es so wichtig, dass wir mit erfahrenen lokalen Partnern zusammenarbeiten, um Cannadips entsprechend einzuführen", erklärt Felix Sundström, CEO von SpectrumLeaf. „Wir sind der Überzeugung, dass Transparenz und Produktaufklärung für eine Marke wie Cannadips aufgrund ihres einzigartigen Beutelformats und den Gegebenheiten der Branche von entscheidender Bedeutung sind. Aus diesem Grund veröffentlichen wir die Laborergebnisse für jede Charge online und stellen sicher, dass sowohl Händler als auch Verbraucher Zugang zu Informationen über die Produktanwendung und FAQs haben. Verbraucher in ausgewählten europäischen Märkten, die bereits aktiviert wurden, können Cannadips CBD-Beutel auch online unter Cannadips.eu kaufen. Die Website ist mittlerweile auf Englisch, Schwedisch, Deutsch, Italienisch und Französisch verfügbar", so Sundström.

Obwohl sie ursprünglich vom Konzept des Tabak-Snus inspiriert waren, sind Cannadips CBD-Beutel tabakfrei, nikotinfrei und THC-frei. Dies ermöglicht es Tabak-Snus-Konsumenten, auf einen gesünderen Ersatz umzusteigen, ohne ihre tägliche Gewohnheit des Beutelgenusses im Mund ändern zu müssen. Außerdem bietet Cannadips überzeugten CBD-Altanwender eine Alternative, die ausschließlich natürliche Inhaltsstoffe enthält sowie vegan, schnell wirkend und diskret ist. Diese Kombination von Angeboten weckt zunehmend das Interesse einiger Einzelhändler, die Cannadips führen möchten. Aktuelle Beispiele reichen von großen Ketten wie K-Kiosk in der Schweiz und Circle K in Estland bis hin zu kleineren Fachgeschäften in Prag und Amsterdam.

Das innovative Konzept von Cannadips wurde erst vor Kurzem auf der Hemp & CBD Expo in Großbritannien gewürdigt, wo die CBD-Mundbeutel-Marke mit dem ersten Platz in der Kategorie „Best Edible" und dem zweiten Platz in der Kategorie „Best Innovation" ausgezeichnet wurde. Auch bei früheren Teilnahmen an Fach- und Verbrauchermessen über Partner erhielt die Marke regen Zuspruch, wobei die Besucher häufig schon direkt vor Ort zahlreiche Cannadips-Produkte kauften.

INFORMATIONEN ZU SPECTRUMLEAF

SpectrumLeaf ist ein Unternehmen, das sich der Auswahl und Bereitstellung von erstklassigen CBD-Produkten entsprechend dem kollektiven Kundenbedürfnis verschrieben hat. Eines der ersten vom Unternehmen eingeführten Produkte ist Cannadips – ein vollständig natürliches, diskretes und schnell wirkendes CBD-Produkt, das als Beutel im Mund zur Aufnahme des CBDs über die Mundschleimhaut angewendet wird. Dank eines firmeneigenen Verfahrens bleiben dabei die wertvollen Terpen- und Flavonoidbestandteile erhalten.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1200100/Cannadips.jpg

SOURCE SpectrumLeaf Limited