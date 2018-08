Speedcast International Limited annonce ses résultats financiers pour le premier semestre 2018 ainsi qu'un accord pour l'acquisition de Globecomm

SYDNEY, 28 août 2018 /PRNewswire/ -- Speedcast International Limited (ASX : SDA), le fournisseur de solutions de communication et informatiques à distance le plus fiable au monde, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le semestre clos le 30 juin 2018 (1er semestre 2018), avec un chiffre d'affaires du groupe de 304,9 millions USD, soit une augmentation de 24 % par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Faits marquants financiers du premier semestre 2018

Le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 24 % à 304,9 millions USD (1er semestre 2017 : 246,3 millions USD).

Le BAIIDA sous-jacent a augmenté de 14 % pour atteindre 60,4 millions USD (1er semestre 2017 : 53,2 millions USD).

La marge du BAIIDA a été impactée par 180 points de base à 19,8 % (1er semestre 2017 : 21,6 %) en raison de la dilution liée à l'acquisition d'UltiSat en novembre 2017, de la phase 1 du contrat NBN, d'un investissement ponctuel dans une relation client clé dans le secteur des croisières au premier semestre 2018 et du retard dans la reprise du marché de l'énergie.

Le résultat net après impôts et amortissement (NPATA) sous-jacent a augmenté de 37 % pour atteindre 21,1 millions USD (1 semestre 2017 : 15,4 millions USD).

De solides flux de trésorerie d'exploitation (89 % du BAIIDA sous-jacent) ont été générés par l'amélioration de la discipline du fonds de roulement.

La dette nette est passée de 388 millions USD au 31 décembre 2017 à 430 millions USD au 30 juin 2018 en raison de l'investissement dans la croissance, et notamment les coûts de refinancement de la dette et 20 millions USD pour la clause d'indexation sur les bénéfices futurs liée à l'acquisition d'UltiSat.

Le Conseil a déclaré un dividende intérimaire entièrement exonéré de 2,40 cents AUD par action pour la période de six mois close le 30 juin 2018

« Nous sommes ravis de la croissance organique que nous avons réalisée au cours du premier semestre 2018 dans les secteurs maritimes, gouvernementaux et celui des entreprises et marchés émergents (EEM). Décevant, le secteur de l'énergie a souffert de retards dans la reprise du marché, mais nous restons optimistes quant à notre capacité à bénéficier de manière significative de la reprise du secteur de l'énergie, dont nous pensons qu'elle sera plus forte que prévu. Nous avons une activité diversifiée et continuerons d'investir dans des segments de marché où nous avons toutes les raisons de croire que nous pourrons assurer une forte croissance organique », a déclaré Pierre-Jean Beylier, directeur général de Speedcast.

Faits marquants opérationnels et des divisions du premier semestre 2018

Le chiffre d'affaires de la division Maritime a augmenté de 10 %, à 106 millions USD au premier semestre 2018 contre 97 millions USD au premier semestre 2017. Cette solide croissance organique est principalement attribuable à la forte croissance du secteur de la navigation commerciale en raison de l'augmentation des activations de VSAT et d'une certaine croissance de la bande passante en croisière.

au premier semestre 2017. Cette solide croissance organique est principalement attribuable à la forte croissance du secteur de la navigation commerciale en raison de l'augmentation des activations de VSAT et d'une certaine croissance de la bande passante en croisière. Le chiffre d'affaires de la division Énergie au premier semestre 2018 a diminué de 17 %, à 76 millions USD contre 92 millions USD au premier semestre 2017, en raison de la reprise retardée dans le secteur de l'énergie extracôtière, qui a entraîné une perte de clients de l'industrie (attrition du nombre d'appareils de forage) plus élevée que prévu et une pression sur les prix, des retards dans certains projets et des effets ponctuels sur les clients.

contre 92 millions USD au premier semestre 2017, en raison de la reprise retardée dans le secteur de l'énergie extracôtière, qui a entraîné une perte de clients de l'industrie (attrition du nombre d'appareils de forage) plus élevée que prévu et une pression sur les prix, des retards dans certains projets et des effets ponctuels sur les clients. Le chiffre d'affaires EEM a connu une croissance organique de 29 % au premier semestre 2018, à 75 millions USD contre 58 millions USD au premier semestre de 2017. Cette forte croissance inclut la première phase du contrat NBN en Australie et la croissance de l'activité vocale en gros.

au premier semestre de 2017. Cette forte croissance inclut la première phase du contrat NBN en Australie et la croissance de l'activité vocale en gros. Le chiffre d'affaires de la division Gouvernement provenant de l'acquisition d'Ultisat s'est élevé à 47 millions USD au cours de la période. Cette acquisition a été finalisée en novembre 2017 et n'a pas été incluse dans les résultats du semestre clos au 30 juin 2017. Sur une base pro forma, le chiffre d'affaires a augmenté de 17 %. Cette croissance est principalement due à l'augmentation des dépenses en matière de défense aux États-Unis.

Perspectives de résultats pour l'exercice 2018

La société prévoit que le BAIIDA sous-jacent pour l'exercice 2018 sera compris entre 135 millions USD et 145 millions USD. Cela reflète les éléments suivants :

Des perspectives positives pour la division Maritime, avec un carnet de commandes et un pipeline solides dans les domaines de la navigation commerciale et des croisières, alors que les besoins de connectivité des clients continuent d'augmenter

Pour l'ensemble de l'exercice 2018, le chiffre d'affaires du secteur Énergie devrait être en baisse de 10 % par rapport à l'exercice 2017, le recouvrement du chiffre d'affaires au deuxième semestre 2018 étant fondé sur le carnet de commandes et le pipeline existants. Bien que retardée, la reprise du marché de l'énergie extracôtière devrait désormais être plus forte que prévu. La part de marché de Speedcast et sa forte base de clients lui permettent de bien se positionner pour participer à la reprise du marché. Cela devrait stimuler la croissance en 2019 et au-delà.

au-delà. La société s'attend à une croissance continue de la division EEM grâce au contrat NBN, à un fort taux de contrats gagnés au premier semestre 2018 et à un solide pipeline en Amérique latine, en Asie du Sud-Est et en Afrique.

La croissance du chiffre d'affaires de la division Gouvernement devrait se poursuivre au second semestre 2018.

Acquisition de Globecomm

Speedcast a annoncé aujourd'hui dans une déclaration distincte avoir conclu un accord définitif en vue d'acquérir Globecomm Systems Inc. (« Globecomm ») auprès de filiales de HPS Investment Partners, LLC et Tennenbaum Capital Partners, LLC pour une contrepartie d'achat nette estimée à 135 millions USD 1 , sur une base sans endettement, payable comptant.

, sur une base sans endettement, payable comptant. Cette acquisition, qui devrait être finalisée au quatrième trimestre 2018, renforce la position mondiale de Speedcast dans les secteurs gouvernementaux, maritimes et des entreprises et constitue un solide complément à l'acquisition d'UltiSat l'année dernière. Elle permettra de doubler le chiffre d'affaires de Speedcast dans le secteur gouvernemental et d'ajouter plus d'ampleur, de visibilité et de capacités dans ce marché stratégique en pleine croissance.

Speedcast estime qu'elle générera plus de 15 millions USD en synergies de coûts annuelles dans les 18 mois suivant l'acquisition.

L'acquisition sera financée par un complément de 175 millions USD entièrement souscrit à la facilité de crédit garantie de premier rang d'une durée de 7 ans (à échéance en 2025) de Speedcast sur le marché américain des prêts institutionnels à terme. Cette somme servira également à rembourser une partie de la facilité de crédit renouvelable de Speedcast et à accroître les liquidités et les réserves de liquidités de Speedcast.

« L'acquisition de Globecomm s'inscrit totalement dans notre stratégie de consolidation de notre marché et permet donc de développer des avantages concurrentiels fondés sur la taille et les capacités. Globecomm est particulièrement complémentaire à UltiSat, car elle renforce la position de Speedcast au service des clients gouvernementaux à un moment où les dépenses gouvernementales devraient augmenter à l'échelle mondiale. Je suis ravi que l'équipe Globecomm se joigne à Speedcast. Elle renforcera nos capacités d'innovation avec de nouvelles solutions et une solide expérience en ingénierie, ainsi qu'en améliorant nos propositions d'intégration de systèmes », a déclaré Pierre-Jean Beylier, directeur général de Speedcast.

À propos de Speedcast International Limited



Speedcast International Ltd (ASX : SDA) est le plus grand fournisseur de solutions de communication et informatiques à distance dans le monde. Le service entièrement géré de Speedcast est fourni par l'intermédiaire d'un important réseau mondial de technologies multiaccès, multibande et multiorbite de plus de 70 satellites et d'un réseau terrestre mondial interconnecté, renforcé par un vaste soutien local au sol de plus de 40 pays. Ce « réseau de réseaux » mondial permet aux clients de compter entièrement sur l'infrastructure intégrée la plus robuste disponible sur le marché pour leurs applications critiques. Speedcast se positionne de manière unique en tant que partenaire commercial stratégique, adaptant ses solutions de communications, informatiques et numériques pour répondre aux besoins uniques des clients et permettre la transformation des entreprises. Speedcast étend ses services gérés par le biais d'offres technologiques différenciées, qui comprennent la cybersécurité, le bien-être des équipages, les solutions de contenu, les applications voix et données et les services d'intégration de systèmes réseau. Avec une orientation client passionnée et une solide culture en matière de sécurité, Speedcast est au service plus de 2000 clients dans plus de 140 pays dans des secteurs tels que les secteurs maritimes, énergétiques, miniers, des entreprises, des médias, des croisières, des ONG et des gouvernements. En savoir plus sur www.speedcast.com.

Speedcast® est une marque déposée de Speedcast Limited. Tous les autres noms de marques, noms de produits ou marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. © 2018 Speedcast International Limited. Tous droits réservés.

Informations de contact :



Vanessa Cardonnel



Vice-présidente principale, relations avec les investisseurs et développement de l'entreprise



vanessa.cardonnel@speedcast.com



+852 3919 6833

1 Le prix d'achat de 135 millions USD est net du produit total de la vente et de la cession-bail de l'établissement à Hauppauge de Globecomm d'environ 20 millions USD, dont 50 % seront payables aux vendeurs et les 50 % restants seront conservés par Speedcast, ainsi que d'autres rajustements estimatifs du prix d'achat.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/610079/Speedcast_International_Ltd_Logo.jpg

Related Links

http://www.speedcast.com