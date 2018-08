Speedcast International Limited kondigt financiële halfjaarresultaten aan voor het jaar 2018, samen met een overeenkomst voor de acquisitie van Globecomm

SYDNEY, 28 augustus 2018 /PRNewswire/ -- Speedcast International Limited (ASX: SDA), de meest vertrouwde leverancier van communicatie op afstand en IT-oplossingen ter wereld, kondigde vandaag haar financiële resultaten aan voor de periode van zes maanden die eindigde op 30 juni 2018 (1H 2018), met groepsopbrengsten van US$304,9 miljoen, een stijging van 24% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

Financiële Hoogtepunten 1H 2018

Groepsopbrengsten stegen met 24% naar US$304,9 miljoen (1H 2017: US$246,3 miljoen)

miljoen (1H 2017: miljoen) Onderliggend EBITDA steeg met 14% naar US$60,4 miljoen (1H 2017: US$53,2 miljoen)

miljoen (1H 2017: miljoen) Impact op EBITDA-marge van 180 basispunten naar 19,8% (1H 2017: 21,6%) als gevolg van verwatering door de UltiSat-acquisitie in november 2017 , fase 1 van het NBN-contract, een eenmalige investering in een belangrijke Cruise klantrelatie in 1H 2018, en het vertraagde herstel van de energiemarkt.

, fase 1 van het NBN-contract, een eenmalige investering in een belangrijke Cruise klantrelatie in 1H 2018, en het vertraagde herstel van de energiemarkt. Onderliggend NPATA steeg met 37% naar US$21,1 miljoen (1H 2017: US$15,4 miljoen)

miljoen (1H 2017: miljoen) Sterke operatieve kasstroom (89% van Onderliggend EBITDA) gegenereerd als gevolg van verbeterde discipline werkkapitaal.

Netto schuld gestegen van US$388 miljoen op 31 december 2017 naar US$430 miljoen op 30 juni 2018 als gevolg van investeringen in groei, waaronder kosten herfinanciering schulden en US$20 miljoen voor de nabetaling van de UltiSat-acquisitie.

miljoen op naar miljoen op 30 juni 2018 als gevolg van investeringen in groei, waaronder kosten herfinanciering schulden en miljoen voor de nabetaling van de UltiSat-acquisitie. Het Bestuur declareerde een volledig vrijgesteld interim-dividend van AU$2,40 cent per aandeel voor de periode van zes maanden die eindigde op 30 juni 2018.

"Wij zijn blij met de organische groei die wij bereikt hebben in de eerste helft van 2018 op het gebied van Maritiem, Overheid en EEM. Het was teleurstellend dat de afdeling Energie heeft geleden onder een vertraging van het marktherstel, maar wij blijven optimistisch over ons vermogen significant te profiteren van het herstel van de afdeling Energie, waarvan wij menen dat deze sterker zal zijn dan eerder voorspeld. Wij hebben een gediversifieerd bedrijf en zullen blijven investeren in marktsegmenten waarvan wij menen dat wij hier een sterke organische groei kunnen bereiken", zei Pierre-Jean Beylier, Chief Executive Officer van Speedcast.

1H 2018 Operationele hoogtepunten en hoogtepunten per afdeling

Opbrengsten op de afdeling Maritiem stegen met 10% naar US$106 miljoen in 1H 2018, van US$97 miljoen in 1H 2017. Deze sterke organische stijging werd voornamelijk aangedreven door een sterke groei in Commerciële Scheepvaart, uit vergrote VSAT-activering en enige groei van de bandbreedte in Cruise.

miljoen in 1H 2018, van miljoen in 1H 2017. Deze sterke organische stijging werd voornamelijk aangedreven door een sterke groei in Commerciële Scheepvaart, uit vergrote VSAT-activering en enige groei van de bandbreedte in Cruise. Opbrengsten in de afdeling Energie in 1H 2018 daalden met 17% naar US$76 van US$92 miljoen in H1 2017, als gevolg van het vertraagde herstel in de Offshore energiesector, waardoor een hoger dan verwachte opzegging vanuit de industrie (verloop aantal rigs) en prijsdruk, vertraging bij bepaalde projecten, en eenmalige effecten klant.

van miljoen in H1 2017, als gevolg van het vertraagde herstel in de Offshore energiesector, waardoor een hoger dan verwachte opzegging vanuit de industrie (verloop aantal rigs) en prijsdruk, vertraging bij bepaalde projecten, en eenmalige effecten klant. Opbrengsten in EEM groeiden organisch met 29% in 1H 2018 naar US$75 miljoen van US$58 miljoen in 1H 2017. Deze sterke groei omvatte de eerste fase van het NBN-contract in Australië en groei in grootschalige spraakbesturingsactiviteiten.

miljoen van miljoen in 1H 2017. Deze sterke groei omvatte de eerste fase van het NBN-contract in Australië en groei in grootschalige spraakbesturingsactiviteiten. Overheidsopbrengsten van de UltiSat-acquisitie bedroegen in deze periode US$47 miljoen. Deze acquisitie werd in november 2017 afgesloten en werd niet opgenomen in de halfjaarresultaten voor de periode tot 30 juni 2017. Op pro-formabasis stegen opbrengsten met 17%. Deze groei werd voornamelijk aangedreven door een groei in Amerikaanse defensie-uitgaven.

Vooruitzicht opbrengsten volledig jaar 2018

Het Bedrijf verwacht dat het Onderliggende EBITDA voor het volledige jaar 2018 tussen de US$135 miljoen en US$145 miljoen zal liggen. Hieruit blijkt het volgende:

Een positief vooruitzicht voor Maritiem met een sterke orderachterstand en pijplijn in Commerciële Scheepvaart en in Cruise aangezien behoefte aan klantconnectiviteit blijft groeien.

Energie-inkomsten voor het volledige jaar 2018 zullen naar verwachting dalen met 10%, vergeleken met het volledige jaar 2017, waarbij herstel van inkomsten in 2H 2018 zijn gebaseerd op bestaande orderachterstand en pijplijn. Ook al is deze vertraagd, het herstel in de offshore energiemarkt zal naar verwachter sterker zijn dan eerder voorspeld. Het marktaandeel en de sterke klantbasis van Speedcast zorgen ervoor dat het zich in een goede positie vindt om deel te nemen aan het marktherstel. Hiermee zal naar verwachting de groei in 2019 en daarna worden aangedreven.

Het Bedrijf verwacht blijvende groei op de EEM-afdeling, aangedreven door het NBN-contract, een sterke winstratio tijdens 1H 2018 en een robuuste pijplijn in Latijns-Amerika, Zuidoost-Azië en Afrika.

Groei voor inkomsten uit Overheid zal naar verwachting doorzetten in 2H 2018

Acquisitie van Globecomm

Speedcast kondigde vandaag apart aan dat het een definitieve overeenkomst is aangegaan voor de acquisitie van Globecomm Systems Inc. ("Globecomm") van partners van HPS Investment Partners, LLC en Tennenbaum Capital Partners, LLC voor een geschatte netto-aankoopoverweging van US$135 miljoen 1 , op een contanten & schuldenvrije basis.

miljoen , op een contanten & schuldenvrije basis. De acquisitie, die naar verwachting in het vierde kwartaal van 2018 zal worden afgerond, versterkt de wereldwijde positie van Speedcast op het gebied van Overheid, Maritiem en Zakelijk, en het zal de acquisitie van UltiSat van afgelopen jaar goed aanvullen. Hiermee zullen de inkomsten van Speedcast op Overheid verdubbelen, en worden meer schaal, zichtbaarheid en capaciteiten in deze strategische groeimarkt toegevoegd.

Speedcast zal naar schatten meer dan US$15 miljoen genereren aan jaarlijkse kostensynergie binnen 18 maanden na de acquisitie.

miljoen genereren aan jaarlijkse kostensynergie binnen 18 maanden na de acquisitie. Deze acquisitie zal worden gefinancierd door een volledig gegarandeerde US$175 miljoen aanvulling op Speedcasts bestaande 7-jaars senior verzekerde kredietfaciliteit (aflopend 2025) van de Amerikaanse institutionele termijnleenmarkt. Deze zal ook worden gebruikt om een deel van Speedcasts revolverende kredietfaciliteit af te betalen en Speedcasts liquiditeit en kasreserves te verbeteren.

"De acquisitie van Globecomm komt volledig overeen met onze strategie om onze markt te consolideren en zo concurrerende voordelen op te stellen op basis van schaal en capaciteiten. Globecomm past met name bij UltiSat omdat het Speedcasts positie bij het bedienen van klanten voor Overheid versterkt op een moment waarop naar verwachting overheidsuitgaven wereldwijd zullen stijgen. Ik kijk ernaar uit dat het Globecomm-team zich bij Speedcast zal voegen. Dit zal onze innovatiecapaciteiten versterken met nieuwe oplossingen en veel technische ervaring, en het zal onze voorstellen voor systeemintegratie versterken", zei Pierre-Jean Beylier, Chief Executive Officer van Speedcast.

1 De aankoopprijs van US$135M is netto van de totale opbrengsten van de verkoop en leaseback van Globecomms Hauppauge locatie van ~US$20M, waarvan 50% te betalen zal zijn aan de Verkoper en de overgebleven 50% zal worden behouden door Speedcast, en andere geschatte aanpassingen aan de aankoopprijs.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/610079/Speedcast_International_Ltd_Logo.jpg

