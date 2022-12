Speedgoat annonce la nouvelle génération de Performance, le système de test temps réel, qui accélère la validation des conceptions de contrôle et des contrôleurs intégrés à partir de Simulink®

LIEBEFELD, Suisse, 7 décembre 2022 /PRNewswire/ -- La nouvelle génération de machine cible temps réel Performance (P3) est un système de test évolutif à haute performance pour la simulation Hardware-in-the-Loop (HIL) de jumeaux numériques et le prototypage rapide de nouvelles conceptions de commande.

Pour la simulation Hardware-in-the-Loop, le système de test Performance vous permet de tester de manière approfondie les contrôleurs et les connexions embarqués. Par exemple, vous pouvez exécuter en temps réel strict un jumeau numérique de votre installation physique conçu dans Simulink pour tester les calculateurs automobiles, les FADEC des avions ou les automates des systèmes d'automatisation industrielle.

Pour le prototypage rapide de commandes , utilisez le système Performance comme un contrôleur puissant et flexible, sans les contraintes de workflow des logiciels embarqués. L'intégration du workflow avec MATLAB® et Simulink vous aidera à exécuter et à tester de nouvelles conceptions de contrôle dès les premières étapes de recherche et développement.

Taux d'échantillonnage en boucle fermée de l'ordre des MHz, grande évolutivité des E/S et intégration transparente de Simulink

La machine cible en temps réel Performance de nouvelle génération prend en charge des taux d'échantillonnage en boucle fermée plus rapides et offre une plus grande évolutivité des E/S et un accès plus souple aux E/S.

Les processeurs multi-cœurs haute performance et les FPGA programmables Simulink en option permettent des taux d'échantillonnage en boucle fermée de l'ordre des MHz. Le système Performance dispose de onze emplacements d'E/S dans l'unité de base et de la possibilité de connecter plusieurs unités d'extension d'E/S, ce qui permet d'installer plus de 40 modules d'E/S.

« Vous pouvez choisir parmi plus de 150 types de modules d'E/S , prêt à l'emploi et couvrant la plupart des besoins classiques , y compris des E/S analogiques, numériques, d'impulsions et de codeurs, ainsi qu'une vaste gamme de protocoles de communication. Des modules d'E/S supplémentaires peuvent être installés à tout moment sur votre site », explique Riccardo Moccetti, responsable de la gestion des produits chez Speedgoat.

« Le système de test Performance est idéal pour être placé sur votre bureau, dans un laboratoire ou pour être monté dans un rack. Comme les systèmes de test sont généralement utilisés pendant de nombreuses années, Speedgoat assure la disponibilité des composants sur le long terme, la compatibilité continue avec les dernières versions de MATLAB et un support réactif », déclare Martin Stoller, PDG de Speedgoat.

« Comme pour tous les systèmes de test Speedgoat, l'intégration du workflow MATLAB et Simulink avec Simulink Real-Time™ fait de la machine cible temps réel Performance un outil idéal pour le Model-Based Design avec la simulation Hardware-in-the-Loop (HIL) de jumeaux numériques et le prototypage rapide de commandes innovantes et complexes », déclare Jim Carrick, directeur du développement chez MathWorks.

Speedgoat offre aux ingénieurs et aux scientifiques le moyen le plus rapide et le plus intuitif de tester en temps réel des applications de pointe conçues avec Simulink.

