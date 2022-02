Speira gaat Real Alloy Europe overnemen en integreren

Klanten van Speira profiteren van hoogwaardige producten met een lage CO2-voetafdruk

Als onderdeel van Speira zal Real Alloy Europe belangrijke recyclingdiensten van derden blijven verlenen aan de Europese aluminiumindustrie

GREVENBROICH, Duitsland, 21 februari 2022 /PRNewswire/ -- Speira heeft vandaag aangekondigd een definitieve overeenkomst te hebben ondertekend om de Europese tak ("Real Alloy Europe") van Real Alloy over te nemen. De afronding van de transactie is onderworpen aan de gebruikelijke afsluitvoorwaarden en -goedkeuringen.

Real Alloy Europe is een toonaangevende Europese recycler van aluminium en magnesiumschroot en aanverwante bijproducten, met zeven vestigingen en ongeveer 600 medewerkers in Duitsland, Noorwegen, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De overname vergroot het vermogen van Speira om gerecyclede metalen in zijn productie te gebruiken en hoogwaardige, koolstofarme, gewalste aluminiumproducten aan zijn klanten te leveren.

Einar Glomnes, Speira's directeur, zegt: "De integratie van Real Alloy Europe met Speira versnelt onze strategie om een gesloten lus te maken, van schroot tot eindproduct en weer terug. We kijken ernaar uit om verder te investeren in de gecombineerde mogelijkheden van Speira en Real Alloy Europe om te voldoen aan de vraag naar duurzame en circulaire oplossingen".

"Na de overname blijft Speira zich richten op het leveren van recyclingdiensten aan derden aan bestaande en nieuwe klanten van Real Alloy Europe. We zullen de volledige Europese aluminiumindustrie bedienen en werken nauw samen met klanten binnen de hele waardeketen", aldus Glomnes.

Over Speira

Speira speelt een toonaangevende rol op het gebied van het rollen en recyclen van aluminium en produceert ongeveer 1 miljoen ton aan gewalste aluminiumproducten per jaar. Speira heeft zeven productiefaciliteiten en een R&D-centrum in Duitsland en Noorwegen, waaronder zijn joint venture Alunorf, 's werelds grootste aluminiumwalserij, en Grevenbroich, 's werelds grootste walserij van gerold aluminium. Speira heeft ongeveer 5.000 medewerkers. Speira is er trots op om een aantal van de meest bekende bedrijven in de wereldwijde automobiel-, verpakkings-, druk-, bouwkunde en bouwindustrie te bedienen. Het hoofdkantoor van Speira bevindt zich in Grevenbroich, Duitsland. Kijk voor meer informatie over Speira op www.speira.com.

Over Real Alloy Europe

Real Alloy Europe is een toonaangevende recycler van aluminium en magnesiumschroot en aanverwante bijproducten, die metaal- en conversiecapaciteit levert aan sectoren als de automobielindustrie, de bouw, de ruimtevaart en de verpakkingsindustrie. Real Alloy Europe heeft zeven vestigingen in Duitsland (Grevenbroich, Töging en Deizisau), Noorwegen (Eidsvåg en Raudsand), Frankrijk (Les Islettes) en het Verenigd Koninkrijk (Swansea), met ongeveer 600 werknemers. Real Alloy Europe heeft het hoofdkantoor in Grevenbroich, Duitsland. Kijk voor meer informatie over Real Alloy Europe op www.realalloy.com/eu.

