Spencer Stuart viert belangrijke nieuwe mijlpaal: helpen bij de benoeming van 2.000 vrouwen tot leden van raden van bestuur wereldwijd

NEW YORK, 10 maart 2019 /PRNewswire/ -- Spencer Stuart, een vooraanstaand adviesbureau voor het zoeken van uitvoerend personeel en op het gebied van leiderschap, is trots op zijn nieuwe mijlpaal in zijn bestuurswerk, namelijk het helpen van raden van bestuur in de hele wereld om meer dan 2.000 vrouwelijke directeuren toe te voegen.

Al meer dan 40 jaar lang helpt Spencer Stuart besturen die zich inzetten voor meer diversiteit op het gebied van perspectieven in raden van bestuur om uitzonderlijke vrouwelijke directeuren te vinden. In 2018 waren 40 procent van de bestuursleden die het bedrijf wereldwijd identificeerde vrouwen. Genderdiversiteit was een prioriteit voor besturen op belangrijke regionale markten:

In de Verenigde Staten waren 47 procent van de directeuren die Spencer Stuart hielp benoemen vrouwen, dus meer dan het percentage nieuwe vrouwelijke directeuren in S&P 500-besturen (40 procent). Een kwart (25 procent) van deze vrouwelijke benoemingen betrof algemene directeuren/voorzitters, 18 procent betrof financiële directeuren/voormalige auditpartners en 11 procent betrof groepsvoorzitters/algemene directeuren.

Vierenveertig procent (44%) van de benoemde bestuursleden in de regio Azië-Stille Oceaan waren vrouwen.

In Europa betrof 35 procent van de benoemingen in bedrijven vrouwen.

"Bij Spencer Stuart erkennen wij al heel lang dat diversiteit belangrijk is en zorgt voor een betere besluitvorming en een rijker debat in de directiekamer," zei Julie Hembrock Daum, leider van de North American Board Practice-afdeling van Spencer Stuart. "Wij zijn trots op onze resultaten bij het helpen van bedrijven om goed presterende en diverse besturen op te bouwen en wij vieren de bijdrages en carrières van de duizenden vrouwen in wiens benoeming wij een rol hebben gespeeld. In de afgelopen vijf jaar waren 35 procent van onze benoemingen van bestuursleden wereldwijd vrouwen. Dat betekent dat het aantal vrouwelijke directeuren in wiens benoeming wij een rol hebben gespeeld, is verdubbeld van 1.000 tot 2.000 in amper zes jaar tijd."

Spencer Stuart gebruikt al meer dan 20 jaar de Spencer Stuart Board Index om de vrouwelijke aanwezigheid in besturen op te volgen in meer dan 20 landen. Het door het bedrijf verrichte onderzoek toont dat verschillende Europese landen het voortouw nemen wat betreft genderdiversiteit, met de hoogste vrouwelijke vertegenwoordiging in Noorwegen (46%), Frankrijk (43%) en Zweden (39%). Het is wereldwijd de voornaamste sponsor van de WomenCorporateDirectors Foundation sinds 2014.

"In heel Europa ondersteunt Spencer Stuart actief nationale diversiteitsinitiatieven om de vertegenwoordiging van vrouwen in besturen te verbeteren" zei Katherine Moos, leider van de Board and CEO-afdeling van Spencer Stuart in Europa. "Wij blijven verschillende evenementen organiseren op het gebied van vorming voor directeuren en bestuursontwikkeling ter ondersteuning van de diversiteitsdoelstellingen van onze klanten, met inbegrip van de Directors' Forum–programma's in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland en de prestigieuze Board Governance Forums in Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en Zwitserland."

"Wij zien een brede impuls ter ondersteuning van een grotere genderdiversiteit nu bedrijfsleiders, beleggers, bedrijfsbesturen en anderen streven naar vooruitgang," zei Ben Williams, algemeen directeur van Spencer Stuart. "Wij zetten ons langdurig in voor het ondersteunen van de vooruitgang op het gebied van diversiteit in de directiekamer en in leiderschapsteams en tegelijkertijd helpen wij organisaties om de uitmuntende leiders te vinden die een duurzame positieve impact zullen hebben op hun zakelijke activiteiten."

Om deze mijlpaal te vieren en om meer vooruitgang in de directiekamer te ontketenen, heeft Spencer Stuart een jaarprogramma opgesteld met nieuw onderzoek en lokale evenementen rond diversiteit in de directiekamer.

De Board Practice-afdeling van Spencer Stuart helpt besturen in de hele wereld om onafhankelijke directeuren te vinden en aan te werven en biedt advies aan bestuursvoorzitters, algemene directeuren en benoemingscomités op het gebied van belangrijke bestuursaangelegenheden. Alleen al in het afgelopen jaar heeft het bedrijf meer dan 750 directeuren gezocht. Voorts organiseert het bedrijf verschillende initiatieven wat betreft vorming voor directeuren en bestuursontwikkeling op markten over de hele wereld.

Over Spencer Stuart

Bij Spencer Stuart weten wij hoe belangrijk leiderschap is. Organisaties over de hele wereld vertrouwen op ons om beslissingen te nemen wat betreft hun leiderschap op hoog niveau met een blijvende impact op hun ondernemingen. Door middel van onze adviesdiensten voor het zoeken van uitvoerend personeel en op het gebied van besturen en leiderschap helpen wij goed presterende teams op te bouwen en te bevorderen voor een select aantal klanten, variërend van grote multinationale ondernemingen tot opkomende bedrijven en organisaties zonder winstoogmerk.

Als een onderneming in particuliere handen sinds 1956 richten wij ons op het leveren van kennis, inzicht en resultaten door middel van de gezamenlijke inspanningen van een team van deskundigen verspreid over 57 kantoren, 30 landen en meer dan 50 gespecialiseerde afdelingen. Besturen en leidinggevenden doen constant een beroep op Spencer Stuart om tegemoet te komen aan hun veranderende leiderschapsbehoeften op gebieden zoals het zoeken van uitvoerend personeel op hoog niveau, de werving van bestuursleden, bestuursdoeltreffendheid, opvolgingsplanning, diepgaande beoordelingen van het topmanagement en veel andere facetten van de organisatorische doeltreffendheid. Meer informatie over Spencer Stuart is te vinden op www.spencerstuart.com.

