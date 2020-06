Spende von Hallstein Artesian Water an das Hospital Clinica Benidorm hilft Patienten und medizinischem Personal

Der Anbieter des reinsten Wassers der Welt arbeitet mit einem der führenden medizinischen Zentren Spaniens zusammen, um in der Zeit von COVID-19 medizinisches Personal zu unterstützen.

OBERTRAUN, Österreich, 2. Juni 2020 /PRNewswire/ -- Der österreichische Wasseranbieter Hallstein Artesian Water hat 1.000 5-Gallonen-Flaschen (19.000 Liter) und 16 Wasser-Dispenser zur Unterstützung des medizinischen Personals an vorderster Front und von Patienten in Spaniens Hospital Clinica Benidorm gespendet. Das Zuführen von Flüssigkeit – vor allem hochalkalischem Wasser – ist ein elementarer Wellness-Aspekt. In der heutigen Zeit von COVID-19 ist es jedoch noch entscheidender, um das menschliche Immunsystem zu stärken. Das einzigartige natürliche Gleichgewicht des Hallstein-Wassers aus hoher Alkalität (pH-Wert 8,3) und niedrigem Natriumgehalt (0,15 mg/l) macht das am „Dachstein", einem Berg am Fuße der österreichischen Alpen, gewonnene Nass außergewöhnlich selten. Daher ist es auch nur per Abonnement erhältlich.