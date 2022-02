SpeQtral annonce le lancement du satellite quantique SpeQtral-1 en mission pour des communications ultra-sécurisées

SpeQtral-1 assurera la distribution quantique de clé sur des nœuds de confiance sur des distances intercontinentales, avec des partenaires du monde entier

SINGAPOUR, 10 février 2022 /PRNewswire/ -- SpeQtral, un leader émergent dans le domaine des systèmes de communication sécurisée par voie quantique, a annoncé aujourd'hui, lors de la Global Space and Technology Convention, le coup d'envoi officiel de sa prochaine mission satellitaire de distribution quantique de clé (« QKD ») dans l'espace, SpeQtral-1.

Le satellite SpeQtral-1, dont le lancement est prévu en 2024, devrait effectuer l'une des premières missions satellitaires QKD à être lancées par une entité commerciale. Cela démontrera la faisabilité technologique de la fourniture de clés symétriques hors bande à l'échelle intercontinentale, en répondant aux exigences commerciales pratiques des utilisateurs finaux. Au cours de cette phase pilote commerciale, les entités désireuses de sécuriser leurs communications de données à l'aide de la technologie de distribution quantique de clé pourront utiliser SpeQtral-1 pour recevoir des clés quantiques.

La solution technologique de distribution quantique de clé de SpeQtral est un élément crucial pour la mise en place de réseaux de communication mondiaux sécurisés par voie quantique. La distribution quantique de clé utilise la physique quantique, par opposition aux technologies de cryptage actuelles basées sur les mathématiques, pour distribuer des clés de cryptage symétriques qui peuvent être utilisées pour sécuriser les réseaux de communication. La plateforme QKD de SpeQtral permet de créer et de distribuer des clés de chiffrement inviolables par calcul, en s'appuyant sur les lois de la physique plutôt que sur des algorithmes mathématiques.

La mission du satellite est soutenue par le bureau spatial national de Singapour, l'Office for Space Technology and Industry (« OSTIn »), dans le cadre de son programme de développement des technologies spatiales (« STDP » pour « Space Technology Development Programme » en anglais). Avec le récent tour de financement mené par Xora Innovation, ce partenariat privé-public accélérera le développement et la réalisation des communications quantiques dans l'espace. « Le développement et le lancement du satellite SpeQtral-1 seront des étapes importantes qui marqueront la commercialisation des capacités de distribution quantique de clé développées grâce aux investissements de Singapour dans la recherche quantique. L'OSTIn est heureux de soutenir cette mission de SpeQtral, qui témoigne des profondes capacités techniques de nos start-ups spatiales locales et de la richesse de notre écosystème spatial », a déclaré David Tan, directeur exécutif de l'OSTIn.

SpeQtral travaillera avec des partenaires locaux et internationaux pour mettre en œuvre la vision visant à établir la technologie de distribution quantique de clé dans le monde entier. Le Centre for Quantum Technologies de l'université nationale de Singapour, qui a donné naissance à SpeQtral, participera à cette mission. Le satellite SpeQtral-1 sera également un élément important du futur programme INT-UQKD (End-to-End International Use cases for Operational QKD Commercial Applications and Services) soutenu par l'Agence spatiale européenne (« ESA »). Ce programme prévoit la participation d'un consortium d'entités européennes à l'établissement d'une liaison QKD Singapour-Europe.

Chune Yang Lum, cofondateur et président-directeur général de SpeQtral, a déclaré : « Nous sommes ravis d'avoir le plein soutien de l'OSTIn dans l'exécution de la mission SpeQtral-1. De plus, nous partageons avec cette institution une vision commune selon laquelle les communications quantiques spatiales seront une technologie stratégique qui changera la donne en matière de sécurité des communications. Avec la planification et la progression rapide de la mission du satellite SpeQtral-1, nous sommes prêts à accélérer nos engagements auprès de nos partenaires internationaux et des utilisateurs finaux pour sécuriser les réseaux mondiaux de communication de données. »

Il existe un besoin énorme de technologies et de systèmes robustes capables de relever les importants défis de sécurité posés par l'innovation en matière d'informatique quantique. Soutenu par une équipe multidisciplinaire de classe mondiale composée de scientifiques, de cryptographes et d'ingénieurs spécialisés dans le domaine quantique, SpeQtral a pour mission de sécuriser les réseaux mondiaux en vue de la révolution quantique qui se profile.

L'Office for Space Technology & Industry (OSTIn) est le bureau spatial national de Singapour. L'OSTIn est chargé de favoriser le développement des technologies spatiales pour répondre aux besoins nationaux et développer une industrie spatiale compétitive au niveau mondial à Singapour. Pour atteindre ces objectifs, l'OSTIn cherche à favoriser un environnement réglementaire propice aux activités spatiales de Singapour, à établir des partenariats internationaux et à contribuer au développement de normes multilatérales sur l'espace.

