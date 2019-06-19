Специалисты Ferrari приступили к реставрации двигателя уникального гидроплана

В 1953 году катер под названием Arno XI, обладающий поистине потрясающей родословной, на итальянском озере Изео продемонстрировал скорость 240 км/ч. Этот рекорд до сих пор не побит. В 1951 году будущий первый владелец гидроплана Ахилл Кастольди подружился с пилотами команды Ferrari на Гран-при Формулы-1 Альберто Аскари и Луиджи Виллорези. Знаменитые гонщики помогли Кастольди заполучить единственный в мире двигатель Ferrari, созданный специально для водного судна. Энцо Феррари согласился принять личное участие в этом проекте и контролировал каждый этап создания и тестирования двигателя. К работам были привлечены глава отдела проектирования силовых установок Ferrari Аурелио Лампреди и команда его технических специалистов.

"Это одна из самых важных разработок в истории Ferrari, - отмечает Луиджино ("Джиджи") Барп, руководитель Ferrari Classiche - подразделения компании, отвечающего за восстановление классических Ferrari до исходного состояния. - Мы реставрировали самые редкие и ценные автомобили из когда-либо производившихся заводом Ferrari, но нам доводилось работать лишь над двигателями и корпусами. Реставрация двигателя Ferrari 1952 года выпуска, собранного вручную специально для этого уникального проекта, - потрясающая, уникальная возможность для всех сотрудников штаб-квартиры Ferrari".

"Представьте себя на месте ведущего технического специалиста Ferrari, получившего шанс поработать над теми же деталями и узлами, которые собственноручно создавал сам Энцо Феррари, - добавляет текущий, уже четвертый, владелец катера бизнесмен Мильтон Веррет из американского Остина. - Для коллекционера уникальных и редких моделей Ferrari ничто не сравнится с гоночным катером, оснащенным двигателем, способным хоть завтра посостязаться в соревнованиях Формулы-1. Добавьте к этому личное участие легендарного Энцо Феррари - и вы получите работающий двигатель, за который большинство энтузиастов автоспорта готовы буквально продать душу. Он поистине уникален".

Двигатель 1952 года выпуска, до сих пор установленный на борту Arno XI, представляет собой 12-циллиндровую силовую установку Ferrari типа 375 объемом 4,5 литров (год выпуска - 1952-ый, - высечен на корпусе агрегата). Аналогичный двигатель был установлен на болиде Ferrari, завоевавшем первый титул Чемпиона мира Формулы-1 в ходе Гран-при, состоявшегося годо с ранее на британском автодроме Сильверстоун. Двигатель имеет коэффициент компрессии 12:1 и достаточно мощности, чтобы разогнать пропеллер со сдвоенными лопастями до 10 000 об./мин. Агрегат оснащен системой зажигания от двух магнето с 24 свечами вместо обычных 12-ти. Использование магнето вместо распределителей зажигания обеспечивает стабильную беспрерывную работу двигателя даже при полном погружении в воду.

Изначально двигатель Ferrari выдавал эффективную мощность на уровне 350 л.с. Однако после нескольких сеансов испытаний и гонок в начале 1953 года, в ходе которых катер продемонстрировал скорость, заметно превышающую 100 миль/час, Энцо Феррари все же отдал распоряжение о преобразовании агрегата под метаноловое топливо, что в конечном итоге обеспечило повышенный коэффициент сжатия. Он добавил два компрессора Roots (или двумя турбонагнетателями) и пару мощных четырехдиффузорных карбюраторов. В результате двигатель достиг эффективной мощности на уровне свыше 500 л.с.! Мировыми рекордами скорости уникальный гидроплан обязан именно этому агрегату, созданному специалистами Ferrari.

"После того, как моя команда закончит работу над двигателем, он будет работать также, как в те времена, когда Ахилл Кастольди и основатель нашей компании Энцо Феррари впервые повернули ключ зажигания в далеком 1952 году", - добавил г-н Барп.

"Я хотел убедиться, что катер встретит свое 70-летие во всей красе, - прокомментировал г-н Веррет. - Все это - ради сохранения наследия Ferrari. Именно благодаря подобной редкости, некоторые модели Ferrari оцениваются в десятки миллионов долларов. А возможность обладать абсолютно уникальным водным судном и вовсе не имеет цены".

Начиная с 2012 года, Мильтон Веррет предоставляет Arno XI в аренду обоим всемирно известным музеям Ferrari в Италии. Катер увидели сотни тысяч посетителей этих музеев. В ходе одной из выставок гидроплан располагался бок о бок с победителем Формулы-1 1951 года, демонстрируя превосходство Ferrari на суше и на воде.

По словам г-на Барпа, "эта глава в истории Ferrari еще не дописана. Наши двигатели действительно способны работать вечно и по истечении почти 70 лет для нас большая честь вновь приветствовать этот уникальный, созданный вручную агрегат в цехах Ferrari Classiche. Г-н Веррет доверил его нам, и мы сделаем все возможное, чтобы не подвести преданных поклонников Ferrari по всему миру".

Команда Ferrari Classiche планирует завершить работы над катером Ferrari к началу осени. В это же время Мильтон Веррет намеревается совершить кругосветное путешествие, чтобы продемонстрировать легендарный гидроплан фанатам Ferrari во всех уголках Земли.

О Мильтоне Веррете

Мильтон Веррет - предприниматель и филантроп из техасского города Остин, сотрудничающий с детскими благотворительными организациями по всей территории США. Г-н Веррет - страстный коллекционер классических автомобилей, катеров и рок-н-рольной атрибутики. Он финансирует и управляет несколькими чрезвычайно успешными предприятиями национального масштаба.

Контактная информация представителей Мильтона Веррета

Дин Лейпснер (Dean Leipsner)

dean@fullthrottlemarketing.com

Остин, Техас, США

+1 (512) 387-0049

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/925416/Ferrari_hydroplane.jpg

Видео - https://mma.prnewswire.com/media/925417/Ferrari_powered_hydroplane.mp4

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/925418/Ferrari_Boat_Press_Photos.pdf

SOURCE Milton Verret