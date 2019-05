Speziell für Golfer wie Sie: Die neuen PXG-0211-Eisen sind nun erhältlich

„Bei der Gründung von PXG hatten wir ein Segment des Marktes ausgemacht – die Golfer ganz oben an der Spitze –, das sich nach etwas Neuem und wirklich Innovativem sehnte", so PXG-Gründer Bob Parsons. „Seitdem haben wir erkannt, dass es noch viel, viel mehr Golfer gibt, die sich erstklassige Leistung von der Marke ihres Vertrauens wünschen – einer Marke, die sich dazu bekennt, den Status quo herauszufordern und Spitzenleistung zu liefern. Diese Golfer hatten PXG wiederholt gebeten, seine neueste Technologie in einem erschwinglicheren Schläger anzubieten, der speziell für sie gemacht ist. Die PXG-0211-Eisen sind unsere Antwort auf deren Wünsche."