Sphera assina acordo para a aquisição da thinkstep, uma empresa proeminente de software de administração de produtos e sustentabilidade

CHICAGO, 30 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- A Sphera, provedora global de serviços de informação e software de gestão integrada de riscos com foco na segurança ambiental e saúde, risco operacional e administração de produtos, anuncia que celebrou um acordo para a compra da thinkstep, uma empresa de serviços de consultoria e software sediada em Stuttgart, na Alemanha e especializada em administração de produtos e sustentabilidade corporativa. O acordo está pendente das usuais aprovações regulatórias alemãs para fusões e aquisições.

Recentemente, a thinkstep transformou com sucesso seu modelo de negócio em uma solução baseada em software como serviço ao seguir uma trajetória atrativa de crescimento. Essa transição, combinada com a base de clientes excepcional da thinkstep, permitiu que a empresa desse um importante passo adiante no seu desenvolvimento.

"O software local e baseado em nuvem, os dados, e a especialização nos mercados de sustentabilidade corporativa e de administração de produtos da thinkstep promovem nossa missão de criar um mundo mais seguro, mais sustentável e produtivo", disse Paul Marushka, presidente e CEO da Sphera. "A presença da thinkstep na Europa, Oriente Médio e África (EMEA), e na região Ásia-Pacífico (APAC) amplia nossa presença geográfica atendendo nossa base global de clientes."

O software de sustentabilidade corporativa, os serviços de consultoria e implementação da thinkstep simplificam a execução de relatórios de sustentabilidade, a gestão de riscos, auditorias, otimização de estratégias e de recursos em toda a empresa. Seu software de administração de produtos e os serviços de consultoria ajudam no desenvolvimento de um maior número de produtos sustentáveis e na gestão da conformidade de produtos durante seu ciclo de vida.

"A thinkstep oferece aos nossos clientes mais de 30 anos de experiência no campo de sustentabilidade", disse Jan Poulsen, CEO da thinkstep. "A agregação de nossas soluções avançadas de software, bases extensas de dados de análise de ciclo de vida (LCA) e de perfil ecológico, e a especialização em sustentabilidade às soluções de saúde ambiental e de segurança da Sphera é uma combinação de empresas muito atrativa que nos possibilitará atender à nossa vasta base de clientes de maneira mais ampla no futuro. Estamos muito felizes por nos unirmos à Sphera e agradecemos aos nossos antigos parceiros Gimv e Next47 por seus conhecimentos e suporte estratégico no desenvolvimento bem-sucedido do nosso modelo de empresa."

Os termos do acordo pendente não foram divulgados. Este comunicado de imprensa contém previsões e outras declarações prospectivas relativas a eventos futuros.

Sobre a Sphera

A Sphera é provedora global de software de gestão integrada de riscos e serviços de informação com foco na saúde ambiental e na segurança (EHS), em riscos operacionais e administração de produtos. Há mais de 30 anos, a Sphera promove excelência operacional ao atender acima de 3.000 clientes e 1 milhão de usuários individuais em mais de 70 países para a criação de um mundo mais seguro, mais sustentável e produtivo.

Sobre a thinkstep

A thinkstep, sediada em Stuttgart, na Alemanha, capacita organizações ao redor do mundo a serem bem-sucedidas sustentavelmente. As soluções de software, as bases de dados e os serviços de consultoria da thinkstep auxiliam empresas a impulsionar a excelência operacional, explorar o potencial da inovação de produtos, aprimorar os valores da marca e estar em conformidade com tópicos regulatórios. Os 20 escritórios da empresa localizados globalmente atendem mais de 8.000 clientes.

Sobre a Gimv

A Gimv é uma empresa europeia de investimentos, listada na bolsa Euronext Brussels, com aproximadamente 40 anos de experiência em participação societária. A companhia possui atualmente um portfólio de 1,1 bilhão de euros de investimentos em cerca de 50 empresas de portfólios, com faturamento combinado de 2,75 bilhões de euros e 14.000 funcionários. Como líder de mercado reconhecida em determinadas plataformas de investimento, a Gimv identifica empresas inovadoras e empreendedoras com alto potencial de crescimento e oferece-lhes suporte para transformá-las em líderes de mercado. As quatro plataformas de investimentos da Gimv são: consumidor conectado, saúde e cuidados, indústrias inteligentes e cidades sustentáveis. Cada plataforma trabalha com uma equipe experiente nos mercados internos da Gimv de Benelux, França e da região DACH (Alemanha, Áustria e Suíça), contando com o suporte de uma extensa rede internacional de especialistas. Para mais informações sobre a Gimv acesse www.gimv.com.

Sobre a Next47

A Next47 é uma firma global de empreendimentos de risco criada pela Siemens que investe e atua em parceria com empreendedores que pensam grande e desenvolvem empresas que definem o setor. Com escritórios em Boston, Pequim, Londres, Munique, Paris, Palo Alto e Stockholm, a Next47 proporciona às startups acesso inigualável a um dos maiores portfólios de clientes do mundo nas áreas de indústrias, energia e infraestrutura, assim como domínio em tecnologias profundas que impactam clientes. Para mais informações sobre a Next47 acesse https://next47.com/.

