Sphera et Eastman collaborent sur un logiciel d'analyse du cycle de vie pour la fabrication de produits chimiques

L'automatisation de l'ACV pour la fabrication de produits chimiques permettra aux entreprises de calculer l'empreinte environnementale de l'ensemble de leur portefeuille de manière accélérée, fluide et évolutive

CHICAGO, 8 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Sphera est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels, de données et de services de conseil en matière de gestion des risques et de performances environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Il a annoncé aujourd'hui que son client de longue date, Eastman, une société mondiale innovante de matériaux spécialisés, collabore avec l'entreprise sur la prochaine itération du logiciel d'automatisation de l'analyse du cycle de vie (ACV) de Sphera.

Plus tôt cette année, Sphera a lancé sa solution d'automatisation de l'ACV de nouvelle génération. Elle permet aux entreprises de recevoir rapidement une analyse globale en temps réel et des informations sur l'empreinte environnementale de leurs portefeuilles de produits. Elle s'intègre parfaitement à leurs systèmes existants. L'outil d'automatisation de l'ACV de Sphera aidera les entreprises à réduire plus efficacement leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) à chaque étape de la production (de la conception à l'assemblage).

La prochaine phase de l'outil d'automatisation de l'ACV répondra aux besoins complexes de l'industrie chimique. Compte tenu de la multitude de secteurs que les entreprises chimiques servent et de l'importance croissante accordée au développement durable, les partenaires commerciaux d'Eastman exercent une pression de plus en plus forte pour que le profil environnemental de tous leurs produits soit transparent. Cependant, le calcul de l'empreinte carbone est particulièrement complexe dans l'industrie chimique, car les fabricants doivent tenir compte de l'empreinte carbone des matières premières qu'ils achètent, ainsi que de celle du processus de fabrication (par exemple, les réactions, les transformations). Le processus de fabrication est unique pour chaque produit et peut comporter des dizaines d'étapes, chacune ayant son propre impact environnemental. De plus, la collecte des données de tous les systèmes impliqués dans le processus de production de chaque produit est nécessaire pour obtenir une empreinte environnementale complète.

« Nous sommes ravis de collaborer avec Eastman », a déclaré Mike Zamis, directeur des produits chez Sphera. « Le fait qu'un client ayant un engagement commun en faveur du développement durable et une grande expertise du secteur fournisse des informations précieuses à un stade précoce contribuera à garantir que l'automatisation de l'ACV pour l'industrie chimique dispose des fonctionnalités nécessaires pour des calculs fiables. Aider les clients à calculer la durabilité des produits sur la base de données environnementales éprouvées et scientifiques et de méthodologies fiables est essentiel à notre mission de création d'un monde plus sûr, plus durable et plus productif. »

Jason Pierce, responsable technique de l'ACV et de l'économie circulaire chez Eastman, ajoute : « Le développement durable fait partie intégrante de la stratégie d'Eastman et nous sommes honorés de travailler avec Sphera sur la fonctionnalité de l'automatisation de l'ACV pour notre industrie. C'est passionnant d'être à la pointe de la technologie qui permet de mettre à l'échelle l'empreinte carbone des produits et les données d'ACV complètes pour l'ensemble de notre portefeuille mondial. Cela permet de mieux soutenir nos clients et d'accélérer les progrès de notre industrie vers des objectifs climatiques ambitieux. »

Pour la prochaine phase de développement de cette solution, Sphera invite les entreprises de l'industrie chimique à participer à un groupe de discussion afin de s'assurer que la solution d'automatisation de l'ACV répondra à leur besoin. En savoir plus sur Focus Group.

