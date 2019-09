Sphera finalise l'acquisition de thinkstep, une société logicielle de premier plan en matière de de durabilité et de gestion responsable des produits

« Le logiciel sur site et dans le cloud de thinkstep, ses données et son expertise dans les domaines de la durabilité des entreprises et de la gestion responsable des produits servent notre mission de créer un monde plus sûr, plus durable et plus productif », a déclaré Paul Marushka, PDG de Sphera. « L'acquisition de thinkstep par Sphera nous permet de poursuivre notre stratégie de gestion intégrée des risques 4.0 avec notre plateforme SpheraCloud, tout en élargissant notre clientèle internationale et notre expertise. Nous souhaitons la bienvenue aux clients et aux collaborateurs de thinkstep. »

La société thinkstep propose trois types de solutions logicielles : GaBi pour la durabilité des produits, l'outil d'analyse de cycle de vie et de contenu le plus complet du secteur dans le monde ; SoFI pour la durabilité des entreprises ; et IMM/CPM, BOMcheck et EC4P, une suite de solutions de conformité de produits offrant des fonctionnalités de bout en bout pour la chaîne logistique, la conception de produits, la fabrication et la fin de vie des produits.

« Nous sommes très heureux de rejoindre la famille Sphera », a déclaré Jan Poulsen, PDG de thinkstep. « Le choix d'intégrer nos solutions, notre vaste base de données réglementaire et notre expertise à Sphera s'est imposé naturellement et nous sommes impatients de commencer à travailler ensemble. »

Les conditions de l'acquisition n'ont pas été communiquées.

À propos de Sphera

Sphera est le plus grand fournisseur mondial de logiciels de gestion intégrée des risques et de services d'information spécialisé dans les risques opérationnels, l'hygiène-sécurité-environnement (HSE) et la gestion responsable des produits. Depuis plus de 30 ans, Sphera s'attache à faire progresser l'excellence opérationnelle en servant plus de 3000 clients et plus d'un million d'utilisateurs dans plus de 70 pays afin de créer un monde plus sûr, plus durable et plus productif.

À propos de thinkstep

La société thinkstep, dont le siège se trouve à Stuttgart, en Allemagne, aide des entreprises du monde entier à prospérer de manière durable. Les solutions logicielles, les bases de données et les services de conseil de thinkstep permettent aux entreprises d'atteindre l'excellence opérationnelle, d'exploiter le potentiel d'innovation des produits, de renforcer la valeur des marques et de satisfaire aux réglementations en vigueur. La société compte 20 bureaux dans le monde et plus de 8000 clients.

