Sphera Ondertekent Overeenkomst om thinkstep Over te Nemen, een Vooraanstaand Productduurzaamheid en Productbeheer Software Bedrijf

Sphera Ondertekent een Overeenkomst om thinkstep Over te Nemen, een Vooraanstaand Productduurzaamheid en Productbeheer Software Bedrijf, in Afwachting van Reglementaire Goedkeuring

CHICAGO, 30 juli 2019 /PRNewswire/ -- Sphera, een wereldwijde leverancier van Geïntegreerde Risicobeheersoftware en informatiediensten met een focus op Milieu, Gezondheid en Veiligheid, Operationeel Risico en Productbeheer, heeft aangekondigd dat het een overeenkomst aan is gegaan om thinkstep over te nemen, een in Stuttgart gevestigd Duits software- en adviesdienstenbedrijf dat zich specialiseert in Verantwoord Ondernemen en Productbeheer. De deal wacht gebruikelijke Duitse reglementaire goedkeuring voor fusies en overnames af.

In de afgelopen jaren heeft thinkstep zijn businessmodel succesvol in een Software-as-a-Service-gebaseerde oplossing veranderd door een aantrekkelijk groeitraject te volgen. Gecombineerd met het uitzonderlijke klantenbestand van thinkstep, heeft deze transitie het mogelijk gemaakt om een belangrijke stap voorwaarts in de ontwikkeling van het bedrijf te zetten.

"De op cloud gebaseerde en on-premise software, data en expertise in de sectoren van verantwoord ondernemen en productbeheer van thinkstep, bevordert onze missie om een veiligere, duurzamere en productievere wereld te creëren," zegt Paul Marushka, president en CEO van Sphera. "De aanwezigheid van thinkstep in EMEA en APAC breidt ons geografisch bereik uit in het dienen van ons klantenbestand."

De Corporate Sustainability software van thinkstep, hun implementatie en adviesdiensten vereenvoudigen ondernemingsbrede duurzaamheidsrapportage, risicobeheer, audits, strategie en het optimale gebruik van hulpbronnen. De productbeheersoftware van het bedrijf met zijn adviesdiensten assisteren in het ontwerpen van duurzamere producten en in het beheren van productconformiteit gedurende de hele levenscyclus.

"thinkstep biedt onze klanten meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van duurzaamheid aan," zegt Jan Poulsen, CEO van thinkstep. "Door het toevoegen van onze geavanceerde software-oplossingen, extensieve LCA en eco-profiele databases, en door duurzaamheidsexpertise aan de Milieu, Gezondheid & Veiligheid oplossingen van Sphera verkrijgen wij een zeer aantrekkelijke businesscombinatie waardoor wij ons brede klantenbestand in de toekomst in bredere zin zullen kunnen bedienen. Wij zijn enthousiast om deel uit te maken van Sphera en bedanken onze voormalige partners Gimv en Next47 voor hun expertise en strategische ondersteuning in het succesvol ontwikkelen van ons businessmodel."

De termen van de overeenkomst werden niet openbaar gemaakt. Dit persbericht bevat projecties en andere toekomstgerichte verklaringen met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen.

Over Sphera

Sphera is een wereldwijde leverancier van Geïntegreerde Risicobeheer software en informatiediensten met een focus op Milieu, Gezondheid en Veiligheid (EHS), Operationeel Risico en productbeheer. Al meer dan 30 jaar bevordert Sphera Operationele Excellentie door meer dan 3000 klanten en meer dan 1 miljoen individuele gebruikers te dienen in meer dan 70 landen om een veiligere, duurzamere en productievere wereld te creëren.

Over thinkstep

thinkstep, gevestigd in Stuttgart, Duitsland, maakt het wereldwijd voor organisaties mogelijk om duurzaam te zijn. De softwareoplossingen, databases en adviesdiensten van thinkstep helpen bedrijven operationele excellentie te ontwikkelen, het potentieel van productinnovatie te benutten, de waarde van merken te verhogen en te voldoen aan reglementaire vraagstukken. De 20 kantoren van het bedrijf bedienen wereldwijd meer dan 8000 klanten.

Over Gimv

Gimv is een Europese investeringsmaatschappij, genoteerd op Euronet Brussel, met bijna 40 jaar ervaring in private equity. Het bedrijf heeft momenteel een portefeuille van 1,1 miljard EUR aan investeringen in ongeveer 50 portefeuillebedrijven, met een gezamenlijke omzet van 2,75 miljard EUR en 14000 werknemers. Als een erkend marktleider in geselecteerde investeringsplatformen, identificeert Gimv ondernemende, innoverende bedrijven met een hoge groei-ambitie, en ondersteunen hen in hun transformatie naar marktleiders. De vier investeringsplatformen van Gimv zijn Connected Consumer, Health & Care, Smart Industries en Sustainable Cities. Elk van deze platformen wordt door een ervaren en toegewijd team ondersteund, welke vanuit de thuismarkten van Gimv opereert: Benelux, Frankrijk en DACH, ondersteund door een uitgebreid internationaal netwerk van experten. Bezoek voor meer informatie over Gimv www.gimv.com.

Over Next47

Next47 is een door Siemens opgericht mondiaal ondernemingsbedrijf dat investeert in en samenwerkt met ondernemers die groot denken en sectorbepalende bedrijven opzetten. Met kantoren in Boston, Beijing, Londen, München, Parijs, Palo Alto en Stockholm, biedt Next47 start-ups ongeëvenaarde toegang tot één van 's werelds breedste portfolio's van klanten in de sector van industrie, energie en infrastructuur, maar ook domeinkennis in de deep technologies die deze klanten beïnvloeden. Bezoek voor meer informatie over Next47 https://next47.com/

