Sphera podpisuje umowę nabycia thinkstep, obiecującej firmy programistycznej w zakresie zrównoważonego rozwoju i zarządzania produktem, z zastrzeżeniem pozwoleń regulatorów

CHICAGO, 30 lipca 2019 r. /PRNewswire/ -- Firma Sphera, międzynarodowy dostawca oprogramowania do zintegrowanego zarządzania ryzykiem i usług informacyjnych głownie w zakresie środowiskowego bezpieczeństwa i higieny pracy, ryzyka operacyjnego i zarządzania produktem, ogłosiła podpisanie umowy nabycia thinkstep, przedsiębiorstwa z siedzibą w Stuttgarcie w Niemczech zajmującego się tworzeniem oprogramowania i świadczeniem usług doradczych zwłaszcza na polu zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw i promocji produktów. Umowa podlega zwyczajowym wymogom regulacyjnym w Niemczech w zakresie fuzji i przejęć.

W ostatnich latach firmie thinkstep z powodzeniem udało się wdrożyć model działalności oparty na rozwiązaniu Software-as-a-Service, osiągając atrakcyjny trend wzrostu. W połączeniu z bazą wyjątkowych klientów firma thinkstep była w stanie powziąć ważny krok w rozwoju.

– Oprogramowanie w chmurze i na miejscu firmy thinkstep, a także dane i doświadczenie w zakresie zrównoważonego rozwoju korporacji i na rynkach promocji produktów pomagają szerzyć naszą misję utworzenia bezpieczniejszego, bardziej zrównoważonego i produktywnego świata – skomentował Paul Marushka, prezes i główny dyrektor wykonawczy w Sphera. – Obecność thinkstep na rynkach EMEA i APAC poszerza nasz zasięg geograficzny w służbie klientów z całego świata – dodał prezes.

Oprogramowanie w zakresie zrównoważonego rozwoju korporacyjnego, a także usługi wdrożenia i doradcze ułatwiają raportowanie na temat zrównoważonego rozwoju, zarządzania ryzykiem, audyty oraz optymalizację strategii i zasobów. Oprogramowanie zarządzania produktem i usługi doradcze firmy w tym zakresie pomagają klientom w projektowaniu bardziej zrównoważonych produktów i zarządzaniu zgodnością produktów w całym cyklu życia.

– Thinkstep daje klientom dostęp do ponad 30 lat doświadczenia w branży zrównoważonego rozwoju – skomentował Jan Poulsen, główny dyrektor wykonawczy thinkstep. – Dodanie naszego zaawansowanego rozwiązania oprogramowania, rozwiniętego LCA i bazy danych profili ekologicznych oraz doświadczenia w zakresie zrównoważonego rozwoju do rozwiązań środowiskowego bezpieczeństwa i higieny pracy Sphera skutkuje bardzo atrakcyjną kombinacją działalności, która pozwoli nam na obsługę szerokiej bazy klientów w bardziej kompleksowy sposób w przyszłości. Z radością przyłączamy się do Sphera i dziękujemy poprzednim partnerom, Gimy i Next47, za wiedzę i wsparcie strategiczne w rozwoju naszego modelu działalności – dodał dyrektor.

Warunki transakcji nie zostały opublikowane. Niniejszy komunikat prasowy zawiera prognozy i inne przyszłościowe oświadczenia dotyczące przyszłych wydarzeń.

O Sphera

Sphera to międzynarodowy dostawca oprogramowania zintegrowanego zarządzania ryzykiem i usług informacyjnych głównie na obszarach środowiskowego bezpieczeństwa i higieny, ryzyka operacyjnego i zarządzania produktem. Od ponad 30 lat Sphera rozwija doskonałość operacyjną przez obsługę ponad 3000 klientów i ponad milion indywidualnych użytkowników w ponad 70 krajach w celu tworzenia bezpiecznego, bardziej zrównoważonego i produktywnego świata.

O thinkstep

Firma thinkstep z siedzibą w Stuttgarcie w Niemczech umożliwia organizacjom z całego świata osiąganie zrównoważonego sukcesu. Rozwiązania oprogramowania, baz danych i usług doradczych thinkstep pomagają w osiąganiu operacyjnej doskonałości, wykorzystywaniu innowacyjnego potencjału produktów, podnoszeniu wartości marek i zapewnianiu zgodności z przepisami. 20 biur firmy na całym świecie obsługuje ponad 8000 klientów.

O Gimv

Gimv to europejska firma inwestycyjna notowana na Euronext Brussels z ponad 40 latami doświadczenia w private equity. Firma zarządza obecnie portfelem o wartości 1,1 miliarda EUR zainwestowanych w około 50 spółek o łącznym obrocie wynoszącym 2,75 miliarda EUR i zatrudniających 14 000 pracowników. Jako uznany lider na rynku w wybranych platformach inwestycyjnych Gimv trudni się identyfikacją przedsiębiorczych, innowacyjnych firm o dużym potencjale wzrostu i wspiera je w transformacjach w liderów branżowych. Cztery platformy inwestycyjne Gimv to Connected Consumer, Health & Care, Smart Industries i Sustainable Cities. Każdą platformę obsługuje doświadczony zespół z domowych rynków Gimv w krajach Beneluksu, Francji i DACH wspierany przez dużą, międzynarodową sieć ekspertów. Dodatkowe informacje o Gimv można znaleźć na stronie www.gimv.com.

O Next47

Next47 to globalna firma inwestycyjna powołana przez Siemens, która zajmuje się inwestowaniem i współpracą z przedsiębiorcami, którzy mają duże wizje i rozwijają przełomowe w branżach przedsiębiorstwa. Z biur w Bostonie, Pekinie, Londynie, Monachium, Paryżu, Palo Alto i Sztokholmie firma Next47 daje startupom niezrównany dostęp do jednego z największych na świecie portfeli klientów w branżach przemysłu, energetyki i infrastruktury, a także doświadczenia branżowego w zakresie technologii, które wywierają wpływ na ich działalność. Dodatkowe informacje na temat Next47 można znaleźć na stronie https://next47.com/.

