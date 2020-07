Sphera remporte trois prix de produit de l'année d'Environment + Energy Leader pour la durabilité et la conformité des produits

Corporate Sustainability (logiciel de durabilité d'entreprise, anciennement SoFi Software) : Avec des capacités de collecte automatisée de données, des outils de production de rapports à la pointe du marché, des fonctionnalités avancées de planification et la source la plus complète de données de durabilité disponible à l'échelle mondiale, la solution de durabilité d'entreprise de Sphera permet une gestion de la divulgation et de la performance efficace, précise et facile.

Life Cycle Assessment (évaluation du cycle de vie, anciennement GaBi Envision) : Chaque jour, plus de 10 000 utilisateurs, dont des entreprises du Fortune 500, comptent sur le logiciel d'évaluation du cycle de vie de Sphera et ses données reconnues pour modéliser le cycle de vie de leur produit et réduire leur empreinte environnementale, leurs émissions de carbone, leur consommation d'eau et leurs déchets.

BOMcheck : Cette base de données centralisée basée sur blockchain facilite les processus de conformité avec un suivi en continu des règlementations internationales sur les substances. Grâce à BOMcheck, les fournisseurs peuvent gérer leurs données en toute sécurité au sein de la base de données et télécharger des déclarations dans des formats standards pour le secteur, permettant ainsi des économies de temps et de coûts.

« Permettre à nos clients de comprendre, optimiser et communiquer au sujet de leur durabilité d'entreprise et de la durabilité de leurs produits est essentiel pour notre mission visant à créer un monde plus sûr, plus durable et plus productif », a déclaré Paul Marushka, le président-directeur général de Sphera. « Nous sommes honorés de recevoir la reconnaissance d'Environment + Energy Leader pour nos produits qui contribuent à l'accomplissement de cette mission. »

Depuis près d'une décennie, les prix « produit de l'année » d'Environment + Energy Leader ont récompensé les meilleurs produits qui aident les professionnels de la durabilité à atteindre leurs objectifs.

À propos de Sphera

Sphera crée un monde plus sûr, plus durable et plus productif. Notre plateforme innovante en nuage de gestion des risques relie une quantité d'informations sans précédent permettant de dégager des perspectives plus profondes au sein d'une entreprise. Nous mettons en œuvre, ajustons et optimisons les stratégies de gestion intégrée des risques pour aider les clients à identifier, gérer et réduire les risques dans les domaines de l'environnement, la santé, la sécurité et le développement durable (EHS&S), la gestion du risque opérationnel et la gérance de produits.

