Sphera von unabhängiger Marktforschungsfirma als führend im Bereich Chemikalien-Management eingestuft

In der Kategorie Chemikalien-Management erreichte das Produkt von Sphera die Top-Bewertung der möglichen 81 Punkte, was es zum „stärksten Softwareangebot aufgrund der Breite und Tiefe der Kapazitäten, die in dieser Benchmark beurteilt werden", macht. Der Benchmarking-Bericht stellte zudem heraus, dass Sphera die Breite und Tiefe seiner Kapazitäten mit dem Erwerb von SiteHawk im Mai 2019 und von thinkstep im September 2019 ausgebaut hat. Beide wurden nach Veröffentlichung des „Green Quadrant"-Berichts abgeschlossen. Die Ergebnisse basieren auf der „Green Quadrant"-Beurteilung, die zuvor in diesem Jahr von Verdantix veröffentlicht wurde. Der „Green Quadrant"-Bericht stellt einen detaillierten, faktischen Vergleich der bekanntesten EHS-Softwareanbieter weltweit bereit. Die Analyse vereint Benchmark-Daten aus Produktdemonstrationen, Antworten auf einen Fragebogen und Interviews mit einer unabhängigen Kundenkohorte.